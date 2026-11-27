Lonza Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Pharmazulieferer erreicht 670 Franken

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Lonza Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,33 Prozent auf 670,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Starke Zahlen des Branchennachbarn Dottikon unterstreichen die gute Nachfrage in der Auftragsfertigung.

Die Lonza Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Basler Pharmazulieferers 0,33 Prozent höher bei 670,00 Franken. An den beiden Vortagen hatte die Aktie 0,52 und 0,88 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Lonza Aktie zulegt Aus der Branche kommt am Freitag eine gute Nachricht, wenn auch nicht von Lonza selbst. Der kleinere Schweizer Pharmazulieferer Dottikon ES hat am Morgen starke Halbjahreszahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 209,6 Millionen Franken, der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 18,4 Prozent. Das zeigt, dass die Nachfrage der Pharmaindustrie nach Auftragsfertigung robust ist. Zu Lonza selbst gibt es keine Meldung, einen eigenen Grund für das Kursplus nennen die Agenturen nicht. Lonza Aktie am Freitagmorgen +0,33 % Kurs der Lonza Aktie um 09.14 Uhr 670,00 CHF erwartetes Umsatzwachstum 2026 zu konstanten Wechselkursen 11–12 % erwartete Kern-EBITDA-Marge 2026 33–34 % Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), Lonza Lonza Aktie: Stetig nach oben Seit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 658,60 Franken hat die Lonza Aktie 1,7 Prozent gewonnen, verteilt auf drei ruhige Handelstage. Das Geschäft liefert die Grundlage: Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat der Konzern die mittelfristigen Ziele angehoben. Was die Lonza Aktie bremsen kann Währung: Lonza rechnet 2026 mit einem negativen Wechselkurseffekt von 2 bis 3 Prozentpunkten auf das Umsatzwachstum.

Investitionen: Der große US-Standort Vacaville soll bis 2028 kaum wachsen.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter? Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet. Stammdaten der genannten Unternehmen Lonza Group AG: ISIN CH0013841017, WKN 928619, Handelssymbol LONN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LZAGY (OTC-ADR)

Dottikon ES Holding AG: ISIN CH0582581713, Handelssymbol DESN (SIX Swiss Exchange), kein US-Handelssymbol bekannt

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