Die Lonza Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Basler Pharmazulieferers 0,33 Prozent höher bei 670,00 Franken. An den beiden Vortagen hatte die Aktie 0,52 und 0,88 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
Lonza Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Pharmazulieferer erreicht 670 Franken
Die Lonza Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,33 Prozent auf 670,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Starke Zahlen des Branchennachbarn Dottikon unterstreichen die gute Nachfrage in der Auftragsfertigung.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Lonza Aktie zulegt
Aus der Branche kommt am Freitag eine gute Nachricht, wenn auch nicht von Lonza selbst.
Der kleinere Schweizer Pharmazulieferer Dottikon ES hat am Morgen starke Halbjahreszahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 209,6 Millionen Franken, der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 18,4 Prozent. Das zeigt, dass die Nachfrage der Pharmaindustrie nach Auftragsfertigung robust ist. Zu Lonza selbst gibt es keine Meldung, einen eigenen Grund für das Kursplus nennen die Agenturen nicht.
Lonza Aktie: Stetig nach oben
Seit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 658,60 Franken hat die Lonza Aktie 1,7 Prozent gewonnen, verteilt auf drei ruhige Handelstage. Das Geschäft liefert die Grundlage: Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat der Konzern die mittelfristigen Ziele angehoben.
Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter?
Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.