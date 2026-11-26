Die Lonza Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Basler Pharmazulieferers schließt 0,88 Prozent höher bei 667,80 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 5,80 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.
Lonza Aktie: SMI-Gewinner am Abend – der ruhige Aufsteiger der Woche
Die Lonza Aktie schließt am Donnerstag 0,88 Prozent höher bei 667,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Es ist der zweite Gewinntag in Folge für den Auftragsfertiger der Pharmaindustrie.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Lonza Aktie gestiegen ist
Die Lonza Aktie macht wenig Lärm. Sie steigt einfach weiter.
Der Schweizer Aktienmarkt schloss am Donnerstag nach der Wende an der Wall Street klar fester. Lonza legte etwas weniger zu als der Leitindex, hielt sich aber deutlich besser als andere Gesundheitswerte: Galderma und Sandoz schlossen im Minus, Novartis kaum verändert. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht.
Lonza Aktie: Stabil durch eine turbulente Woche
Während andere SMI-Titel in dieser Woche um mehrere Prozent schwankten, bewegte sich die Lonza Aktie an keinem Tag um mehr als ein Prozent. Unter dem Strich steht seit dem Montagsschluss bei 659,60 Franken ein Plus von 1,2 Prozent. Das Geschäft liefert die Grundlage: Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat der Konzern die mittelfristigen Ziele angehoben.
Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter?
Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet.
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