Lonza Aktie: SMI-Gewinner am Abend – der ruhige Aufsteiger der Woche

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Lonza Aktie schließt am Donnerstag 0,88 Prozent höher bei 667,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Es ist der zweite Gewinntag in Folge für den Auftragsfertiger der Pharmaindustrie.

Die Lonza Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Basler Pharmazulieferers schließt 0,88 Prozent höher bei 667,80 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 5,80 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Lonza Aktie gestiegen ist Die Lonza Aktie macht wenig Lärm. Sie steigt einfach weiter. Der Schweizer Aktienmarkt schloss am Donnerstag nach der Wende an der Wall Street klar fester. Lonza legte etwas weniger zu als der Leitindex, hielt sich aber deutlich besser als andere Gesundheitswerte: Galderma und Sandoz schlossen im Minus, Novartis kaum verändert. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Lonza Aktie am Donnerstag +0,88 % Schlusskurs der Lonza Aktie 667,80 CHF erwartetes Umsatzwachstum 2026 zu konstanten Wechselkursen 11–12 % erwartete Kern-EBITDA-Marge 2026 33–34 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), Lonza Lonza Aktie: Stabil durch eine turbulente Woche Während andere SMI-Titel in dieser Woche um mehrere Prozent schwankten, bewegte sich die Lonza Aktie an keinem Tag um mehr als ein Prozent. Unter dem Strich steht seit dem Montagsschluss bei 659,60 Franken ein Plus von 1,2 Prozent. Das Geschäft liefert die Grundlage: Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat der Konzern die mittelfristigen Ziele angehoben. Was die Lonza Aktie bremsen kann Währung: Lonza rechnet 2026 mit einem negativen Wechselkurseffekt von 2 bis 3 Prozentpunkten auf das Umsatzwachstum.

Investitionen: Der große US-Standort Vacaville soll bis 2028 kaum wachsen.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter? Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet. Stammdaten der Lonza Aktie Lonza Group AG: ISIN CH0013841017, WKN 928619, Handelssymbol LONN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LZAGY (OTC-ADR)

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