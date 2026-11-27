Logitech Aktie: Größter SMI-Gewinner am Black Friday – Schnäppchenjäger treiben den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Logitech Aktie schließt am Freitag 3,94 Prozent höher bei 86,56 Franken und ist der stärkste SMI-Gewinner. Anleger nutzen die Verluste der Vorwochen zum Einstieg, pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts.

Die Logitech Aktie ist am Freitagabend der größte SMI-Gewinner: Das Papier des Computerzubehör-Herstellers schließt 3,94 Prozent höher bei 86,56 Franken. Der Abstand zum Zweitplatzierten im Leitindex beträgt fast anderthalb Prozentpunkte. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Logitech Aktie den SMI anführt Am Black Friday gingen auch an der Börse die Schnäppchenjäger um. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Schweizer Aktienmarkt am Freitag ins Plus gehoben. Ein Händler sagte der Nachrichtenagentur AWP, Anleger nutzten die jüngsten Verluste zum Einstieg. Besonders gefragt waren Technologiewerte, die zuvor am stärksten gefallen waren. Dazu zählt Logitech. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Im späten Handel legte die Aktie noch einmal deutlich zu: Am Nachmittag stand sie bei rund 85,20 Franken, kurz vor Schluss zeitweise bei 86,90 Franken. Logitech Aktie am Freitag, stärkster SMI-Wert +3,94 % Schlusskurs der Logitech Aktie 86,56 CHF Tagesgewinn je Aktie +3,28 CHF Schlusskurs vom Mittwoch 81,34 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), finanzen.ch Logitech Aktie: 6,4 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 81,34 Franken hat die Logitech Aktie 6,4 Prozent gewonnen. Auch an der US-Börse Nasdaq, wo der Titel ebenfalls notiert, ging es am Freitag aufwärts. Die Wall Street handelte nach Thanksgiving nur verkürzt und lag am frühen Abend im Plus. Der Black Friday gilt laut Händlern als Gradmesser für die Konsumfreude in den USA. Für einen Hersteller von Mäusen, Tastaturen und Gaming-Zubehör ist das die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Was bei der Logitech Aktie offen bleibt Marge: Im Weihnachtsquartal erwartet Logitech eine Bruttomarge von 41 bis 42 Prozent nach 45,2 Prozent im Vorquartal.

Lieferkette: Eine Störung bei einem Zulieferer kostet nach Unternehmensangaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz.

Vorsicht der Händler: Eine positive Feiertagswoche sei kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally, hieß es am Markt. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Für das laufende Quartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der SMI-Gewinner des Tages braucht nun Belege, dass das Weihnachtsgeschäft diese vorsichtige Prognose übertrifft. Stammdaten der Logitech Aktie Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

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