Die Lloyds-Banking-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 3,52 Prozent auf 1,163 Euro und ist einer der CBOE UK 100 Gewinner. Das Plus passt zu einem Bankensektor, der seit Donnerstag Rückenwind spürt.
Lloyds-Banking-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Britische Großbank steigt um 3,5 Prozent – Kapitalerleichterung der Bank of England
Die Lloyds-Banking-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Lockerere Kapitalregeln der Bank of England und eine gute Börse stützen die Banken.
LLOYLLOY
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|LLOY
|—
|—
|—
Die Hintergründe
Die Notenbank lockert
Am Donnerstag hatten laut Reuters Bergbauwerte und Schwergewichte aus dem Bankensektor den FTSE 100 zu einem Plus von 1,8 Prozent auf 10.609,30 Punkte getrieben. Treiber war unter anderem der Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität, in dem die Notenbank die Kapitalanforderungen für Banken senkte. Nach früherer Recherche um 30 Basispunkte insgesamt und um bis zu 60 Basispunkte für auf das Inland ausgerichtete Institute.
Lloyds ist eine reine Inlandsbank und profitiert besonders von lockereren Kapitalregeln: Mehr verfügbares Kapital bedeutet Spielraum für Ausschüttungen und Rückkäufe. Das erklärt, warum die Lloyds-Aktie unter den CBOE UK 100 Gewinnern auftaucht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lloyds Banking Group plc
- ISIN
- GB0008706128
- Symbol London
- LLOY
- Symbol Deutschland
- LLD
- US-Symbol
- LYG (NYSE)
- Kurs
- 1,163 Euro
- Veränderung
- +3,52 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:12 Uhr
Warum steigt die Lloyds-Banking-Aktie?
Lockerere Kapitalregeln der Bank of England und eine freundliche Börse stützen britische Banken.
Ist Lloyds einer der CBOE UK 100 Gewinner?
Ja, mit +3,52 Prozent bei Xetra.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.