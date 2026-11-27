Lloyds-Banking-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Britische Großbank steigt um 3,5 Prozent – Kapitalerleichterung der Bank of England

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min.

Die Lloyds-Banking-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Lockerere Kapitalregeln der Bank of England und eine gute Börse stützen die Banken.

Lloyds-Banking-Aktie bei Xetra, 1,163 Euro (09:12 Uhr) +3,52 % Kursgewinn je Aktie +0,04 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:12 Uhr 2.914 Euro Die Lloyds-Banking-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 3,52 Prozent auf 1,163 Euro und ist einer der CBOE UK 100 Gewinner. Das Plus passt zu einem Bankensektor, der seit Donnerstag Rückenwind spürt. LLOY LLOY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr LLOY — — — Die Hintergründe Die Notenbank lockert Am Donnerstag hatten laut Reuters Bergbauwerte und Schwergewichte aus dem Bankensektor den FTSE 100 zu einem Plus von 1,8 Prozent auf 10.609,30 Punkte getrieben. Treiber war unter anderem der Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität, in dem die Notenbank die Kapitalanforderungen für Banken senkte. Nach früherer Recherche um 30 Basispunkte insgesamt und um bis zu 60 Basispunkte für auf das Inland ausgerichtete Institute. Lloyds ist eine reine Inlandsbank und profitiert besonders von lockereren Kapitalregeln: Mehr verfügbares Kapital bedeutet Spielraum für Ausschüttungen und Rückkäufe. Das erklärt, warum die Lloyds-Aktie unter den CBOE UK 100 Gewinnern auftaucht. Was dagegen spricht Der Gewinn ist an den Frankfurter Morgen gebunden; entscheidend ist der Londoner Handel.

Bankwerte reagieren empfindlich auf Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten. Steckbrief Unternehmen Lloyds Banking Group plc ISIN GB0008706128 Symbol London LLOY Symbol Deutschland LLD US-Symbol LYG (NYSE) Kurs 1,163 Euro Veränderung +3,52 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:12 Uhr Warum steigt die Lloyds-Banking-Aktie?

Lockerere Kapitalregeln der Bank of England und eine freundliche Börse stützen britische Banken. Ist Lloyds einer der CBOE UK 100 Gewinner?

Ja, mit +3,52 Prozent bei Xetra.

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