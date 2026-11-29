Am 11. Mai kostete die Lithium Argentina Aktie an der New Yorker Börse 12,05 Dollar. Am 20. November waren es 3,01 Dollar – ein neues 52-Wochen-Tief. Der Schlusskurs vom Freitag, 27. November: 3,48 Dollar. Das ist ein Tagesplus von 4,5 Prozent und trotzdem ein Abstand von 71 Prozent zum Hoch. Dabei meldet das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Zug aus seiner Mine in den Anden Zahlen, um die es viele Konkurrenten beneiden dürften.
Lithium Argentina Aktie: 71 Prozent unter dem Hoch, 67 Prozent Marge – wer irrt hier?
Die Lithium Argentina Aktie hat seit Mai mehr als zwei Drittel ihres Werts verloren – obwohl Cauchari-Olaroz für rund 5.800 Dollar je Tonne produziert und Ganfeng 180 Millionen Dollar nachgelegt hat. Die große Analyse: Zahlen, Bilanz, Ausbaupläne und drei Szenarien.
Die Zahlen
Die Mine liefert – die Börse zuckt mit den Schultern
Cauchari-Olaroz, die Sole-Förderung in der argentinischen Provinz Jujuy, die Lithium Argentina gemeinsam mit Ganfeng Lithium betreibt, hat im dritten Quartal 9.550 Tonnen Lithiumcarbonat produziert. Das entspricht rund 95 Prozent der Auslegungskapazität. Nach neun Monaten stehen 28.490 Tonnen in den Büchern. Die Jahresprognose lautet 35.000 bis 40.000 Tonnen, und das Management rechnet damit, mindestens die Mitte der Spanne zu erreichen.
Der Absatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 Prozent auf rund 10.500 Tonnen, der erzielte Preis sank um etwa 10 Prozent auf 17.580 Dollar je Tonne. Unter dem Strich wuchsen die Erlöse des Projekts um 6 Prozent auf 184 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA legte von 110 auf 113 Millionen Dollar zu. Die Cash-Betriebskosten lagen bei rund 5.800 Dollar je Tonne – und damit in jedem Quartal des Jahres unter 6.000 Dollar. Aus dem operativen Cashflow von 95 Millionen Dollar flossen im Quartal 100 Millionen Dollar an die Partner, seit Jahresbeginn sind es rund 230 Millionen Dollar. Gefeiert wurde das nicht: Der Gewinn je Aktie von 8 Cent blieb einen Cent unter der Markterwartung, die Lithium Argentina Aktie verlor nach den Zahlen vom 10. November rund 6 Prozent.
Der Preis
Warum gute Kosten allein nicht reichen
Der Grund für den Ausverkauf steht nicht in der Bilanz, sondern auf den Preistafeln in China. Lithiumcarbonat in Batteriequalität kostete am 27. November laut Shanghai Metals Market 84.350 Yuan je Tonne – 7,8 Prozent weniger als eine Woche zuvor und 28,8 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Mitte Mai, als die Aktie ihr Hoch markierte, hatten die Terminkontrakte noch bei rund 209.800 Yuan notiert.
Lithium Argentina verkauft nach eigenen Angaben zu Spotpreisen, mit einer Verzögerung von etwa 20 Tagen und einem Abschlag im mittleren einstelligen Prozentbereich auf die chinesische Referenz. Der Preisverfall kommt also zeitversetzt, aber er kommt an. Das Management hält dagegen: Selbst bei 10.000 Dollar je Tonne seien noch EBITDA-Margen von rund 30 Prozent drin, abhängig von den Annahmen. Zur Preiserholung will sich Vorstandschef Sam Pigott nicht festlegen; über Investitionen werde nach der Wirtschaftlichkeit der Projekte entschieden, nicht auf Basis einer erhofften Erholung.
Die Bilanz
Ganfeng zahlt 12,50 Dollar – zumindest auf dem Papier
Im September schloss Ganfeng eine strategische Investition über 180 Millionen Dollar ab: eine unbesicherte Wandelanleihe mit sechs Jahren Laufzeit, 4 Prozent Zins und einem Wandlungspreis von 12,50 Dollar. Das ist rund das 3,6-Fache des aktuellen Kurses. Mit dem Geld kaufte Lithium Argentina im Oktober Wandelanleihen über 200 Millionen Dollar zurück, die im Januar 2027 fällig geworden wären. Die verbleibenden rund 59 Millionen Dollar sollen bei Fälligkeit aus vorhandenen Mitteln getilgt werden. Eine Kapitalerhöhung hat Pigott ausgeschlossen. Auf Projektebene stieg die Nettoverschuldung von 142 auf 171 Millionen Dollar.
Das Wachstum
85.000 Tonnen sind geplant, entschieden ist nichts
Die zweite Ausbaustufe von Cauchari-Olaroz soll die Kapazität um 45.000 auf rund 85.000 Tonnen pro Jahr heben. Die Vorstudie nennt Investitionen von etwa 1 Milliarde Dollar und einen Kapitalwert nach Steuern von 3,1 Milliarden Dollar – gerechnet mit 18.000 Dollar je Tonne. Den Anfang soll ein Modul über 10.000 Tonnen mit direkter Lithiumextraktion machen, angepeilt für 2028 und abhängig von Genehmigungen, darunter eine chinesische Ausfuhrerlaubnis für die Technologie, die das Unternehmen Anfang 2027 erwartet. Dazu kommt das Gemeinschaftsunternehmen PPG in der Provinz Salta, an dem Ganfeng 67 und Lithium Argentina 33 Prozent halten: 150.000 Tonnen Jahreskapazität sind geplant, die Aufnahme in das argentinische Investitionsregime RIGI wird bis Jahresende erwartet. Jede größere Ausgabe braucht die Zustimmung von Ganfeng.
Die Mine verdient an jeder Tonne mehr, als sie kostet. Die Börse fragt trotzdem nur: Wie lange noch – und zu welchem Preis?
Die Szenarien
Drei Wege für die Lithium Argentina Aktie
Der Lithiumpreis fängt sich
Stabilisiert sich der Carbonatpreis, wirken die niedrigen Kosten wie ein Hebel: Jeder Dollar mehr landet weitgehend in der Marge. Dann rückt auch der Ausbau wieder in den Blick.
Der Preis bleibt unten
Bleibt Lithium auf dem aktuellen Niveau, schrumpfen die Ausschüttungen aus dem Projekt. Die Mine bliebe nach Darstellung des Managements profitabel, das Wachstum würde aber gestreckt.
Der Preis fällt weiter
Rutscht Lithium in Richtung 10.000 Dollar je Tonne, bleibt laut Management eine EBITDA-Marge von rund 30 Prozent. Für Ausbau und Schuldendienst gleichzeitig würde es dann eng.
Häufige Fragen zur Lithium Argentina Aktie
Warum ist die Lithium Argentina Aktie so stark gefallen?
Der Kurs folgt dem Lithiumpreis. Seit dem Hoch der Terminkontrakte Mitte Mai hat sich Lithiumcarbonat in China mehr als halbiert, die Aktie fiel von 12,05 auf 3,48 Dollar.
Verdient Lithium Argentina bei den aktuellen Preisen noch Geld?
Im dritten Quartal lag die operative Cash-Marge bei 67 Prozent. Das Management nennt selbst bei 10.000 Dollar je Tonne noch EBITDA-Margen von rund 30 Prozent.
Welche Rolle spielt Ganfeng Lithium?
Ganfeng ist Partner bei Cauchari-Olaroz, hält 67 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen PPG und hat im September 180 Millionen Dollar über eine Wandelanleihe investiert.
Droht eine Kapitalerhöhung?
Vorstandschef Sam Pigott hat das im Analystengespräch zum dritten Quartal ausgeschlossen. Die im Januar 2027 fällige Restschuld von rund 59 Millionen Dollar soll aus vorhandenen Mitteln getilgt werden.
Stammdaten der Lithium Argentina Aktie
- Unternehmen
- Lithium Argentina AG
- ISIN
- CH1403212751
- WKN
- A4111M
- Handelssymbol
- LAR (NYSE, Toronto)
- Handelssymbol Frankfurt
- ZV5
- US-Handelssymbol
- LAR
- Schlusskurs
- 3,48 USD
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs NYSE vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Ganfeng Lithium (ISIN CNE1000031W9, WKN A2N6UN, Handelssymbol 1772 in Hongkong, 39EA in Frankfurt, US-Handelssymbol GNENF) und SQM (ISIN US8336351056, WKN 895007, Handelssymbol SQM in New York, QYM in Frankfurt, US-Handelssymbol SQM).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.