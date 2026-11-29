Cauchari-Olaroz, die Sole-Förderung in der argentinischen Provinz Jujuy, die Lithium Argentina gemeinsam mit Ganfeng Lithium betreibt, hat im dritten Quartal 9.550 Tonnen Lithiumcarbonat produziert. Das entspricht rund 95 Prozent der Auslegungskapazität. Nach neun Monaten stehen 28.490 Tonnen in den Büchern. Die Jahresprognose lautet 35.000 bis 40.000 Tonnen, und das Management rechnet damit, mindestens die Mitte der Spanne zu erreichen.

Der Absatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 Prozent auf rund 10.500 Tonnen, der erzielte Preis sank um etwa 10 Prozent auf 17.580 Dollar je Tonne. Unter dem Strich wuchsen die Erlöse des Projekts um 6 Prozent auf 184 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA legte von 110 auf 113 Millionen Dollar zu. Die Cash-Betriebskosten lagen bei rund 5.800 Dollar je Tonne – und damit in jedem Quartal des Jahres unter 6.000 Dollar. Aus dem operativen Cashflow von 95 Millionen Dollar flossen im Quartal 100 Millionen Dollar an die Partner, seit Jahresbeginn sind es rund 230 Millionen Dollar. Gefeiert wurde das nicht: Der Gewinn je Aktie von 8 Cent blieb einen Cent unter der Markterwartung, die Lithium Argentina Aktie verlor nach den Zahlen vom 10. November rund 6 Prozent.