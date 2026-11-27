Warum ist die Lithium Americas Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,67 Prozent auf 1,92 kanadische Dollar. Rohstoffwerte waren insgesamt gefragt; eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wann soll Thacker Pass produzieren?

Der Bau von Phase 1 soll Ende 2027 abgeschlossen sein, der Hochlauf folgt 2028.