Ein Lithiumwert unter lauter Gold- und Kupferaktien: Die Lithium Americas Aktie (ISIN: CA53681J1030, WKN: A3ERHF, Handelssymbol Toronto: LAC, US-Handelssymbol: LAC, Frankfurt: WUC) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 2,67 Prozent auf 1,92 kanadische Dollar. Lithium Americas gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Lithium Americas Aktie: S&P/TSX Gewinner trotz 900 Millionen Dollar Mehrkosten – Thacker Pass wächst weiter
Die Lithium Americas Aktie legt am Freitagmorgen um 2,67 Prozent auf 1,92 kanadische Dollar zu und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Rohstoffwerte sind auf breiter Front gefragt. Für das Unternehmen, das in Nevada die größte Lithiummine der USA baut, ist es eine Atempause nach einem teuren November.
Die Gründe für den Kursgewinn
Rohstoffe gefragt – auch ohne eigene Nachricht
Eine neue Meldung des Unternehmens gab es am Freitag nicht. Der Anstieg folgt dem Markt: Kupfer legte mehr als 4 Prozent zu, Gold rund 2 Prozent, und der S&P/TSX Composite eröffnete mit breiten Gewinnen bei Rohstoffwerten. Die Technologieaktien stabilisierten sich, was die Sorge um die Nachfrage nach Batterie- und Industriemetallen dämpft. Bei einem Kurs unter 2 Dollar genügt zudem eine Bewegung von 5 Cent für ein Plus von fast 3 Prozent.
Breite Rohstoff-Erholung
Minenwerte führen die Liste der S&P/TSX Gewinner an, Lithium Americas schwimmt mit.
Gegenbewegung
Nach der Kostenwarnung vom 11. November stand die Aktie unter Druck. Auf niedrigem Niveau greifen kurzfristige Käufer zu.
Zeitplan steht
Trotz höherer Kosten bleibt es beim Ziel, den Bau von Phase 1 Ende 2027 mechanisch abzuschließen.
Hintergrund
Amerikas Lithium-Hoffnung wird deutlich teurer
Thacker Pass im Norden Nevadas soll die USA unabhängiger von importiertem Batterielithium machen. General Motors hält 38 Prozent an dem Projekt, Lithium Americas 62 Prozent, das US-Energieministerium hat einen Milliardenkredit zugesagt. Am 11. November hob das Unternehmen die Kostenschätzung für die erste Ausbaustufe von 2,93 auf 3,83 Milliarden Dollar an. Den zusätzlichen Bedarf von rund 995 Millionen Dollar will es mit 650 Millionen aus eigenen Mitteln, 315 Millionen aus Reserven des staatlichen Kredits und geringeren Rücklagen decken. Auf der Baustelle arbeiten rund 1.900 Menschen, bis Jahresende sollen es 2.200 sein. Der Hochlauf zur kommerziellen Produktion ist für 2028 geplant.
Häufige Fragen zur Lithium Americas Aktie
Warum ist die Lithium Americas Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,67 Prozent auf 1,92 kanadische Dollar. Rohstoffwerte waren insgesamt gefragt; eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wann soll Thacker Pass produzieren?
Der Bau von Phase 1 soll Ende 2027 abgeschlossen sein, der Hochlauf folgt 2028.
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