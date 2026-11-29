In der Wüste Nevadas entsteht die Mine, die Amerikas Batterieindustrie von China unabhängiger machen soll. An der Börse wird sie gerade zum Problemfall. Die Lithium Americas Aktie schloss am Freitag in New York bei 1,33 Dollar, ein Tagesplus von 3,1 Prozent. Am Mittwoch hatte sie bei 1,21 Dollar ein 52-Wochen-Tief markiert, das Hoch liegt bei 6,96 Dollar. Der Börsenwert ist auf rund 502 Millionen Dollar gefallen.
Lithium Americas Aktie: 900 Millionen Dollar Mehrkosten, Kurs auf Jahrestief – Amerikas größtes Lithiumprojekt wird zur Geduldsprobe
Die Lithium Americas Aktie ist auf 1,33 Dollar gefallen und hat seit Jahresbeginn rund 70 Prozent verloren. Der Bau der Mine Thacker Pass in Nevada wird fast eine Milliarde Dollar teurer als geplant, mehrere Banken haben ihre Einschätzung gesenkt. Zugleich liegen 1,3 Milliarden Dollar in der Kasse, und die US-Regierung ist selbst beteiligt. Die Analyse eines Projekts, das zu wichtig ist, um zu scheitern – und trotzdem teuer wird.
Die Nachricht
Fast eine Milliarde mehr
Am 11. November hob Lithium Americas die Kostenschätzung für die erste Ausbaustufe von Thacker Pass von 2,93 auf 3,83 Milliarden Dollar an, ein Plus von 31 Prozent. Die Aktie verlor an dem Tag rund 8 Prozent. Die größten Posten: Die Montage von Rohrleitungen, Stahl und Anlagen dauert länger als kalkuliert (245 Millionen Dollar), Löhne für Facharbeiter und Auftragnehmer sind gestiegen (zusammen 300 Millionen), dazu kommen eine zusätzliche Reserve von 150 Millionen sowie Zölle und Logistik.
Am Zeitplan hält das Unternehmen fest. Die Anlage soll Ende 2027 mechanisch fertig sein und 2028 hochlaufen. Rund 1.900 Menschen arbeiten auf der Baustelle, die Detailplanung ist abgeschlossen, mehr als 90 Prozent der Ausrüstung sind bestellt.
Die Finanzierung
Wer die Lücke schließt
Insgesamt fehlen dem Projekt nach neuer Rechnung rund 995 Millionen Dollar. Lithium Americas will davon 650 Millionen aus eigener Kasse in das Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors einzahlen. Bis zu 315 Millionen Dollar kommen aus Rücklagen, die für den Kredit des US-Energieministeriums gebildet wurden. Aus diesem Kredit sind bisher 1,45 Milliarden Dollar abgerufen. Das Ministerium hält zudem Bezugsrechte auf jeweils rund 5 Prozent am Unternehmen und am Projekt.
Die gute Nachricht für Aktionäre: Die Mehrkosten lassen sich nach aktuellem Stand ohne neue Aktien decken, und der eigene Anteil am Projekt steigt durch die Einzahlung. Die schlechte: Das Geld ist danach gebunden. Von 1,3 Milliarden Dollar Barmitteln bleibt nach Abzug der Zusagen deutlich weniger Spielraum, falls die Kosten erneut steigen.
Das Umfeld
Teurer bauen, billiger verkaufen
Für die Lithium Americas Aktie kommt beides zusammen: steigende Baukosten und ein fallender Lithiumpreis. In China fiel der Preis für Lithiumkarbonat im November auf rund 90.000 Yuan je Tonne, den tiefsten Stand des Jahres. Thacker Pass verkauft noch nichts, doch die Rendite des Projekts hängt am Preis ab 2028. Im dritten Quartal hatte das Unternehmen noch eigene Aktien zu durchschnittlich 3,87 Dollar am Markt platziert – fast das Dreifache des heutigen Kurses.
Häufige Fragen zur Lithium Americas Aktie
Warum ist die Lithium Americas Aktie gefallen?
Das Unternehmen hat die Baukosten für die Mine Thacker Pass um rund 900 Millionen Dollar angehoben. Gleichzeitig ist der Lithiumpreis gesunken.
Wann soll Thacker Pass produzieren?
Die Anlage soll Ende 2027 mechanisch fertiggestellt werden und 2028 hochlaufen. Geplant sind 40.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr.
Wer ist an dem Projekt beteiligt?
Lithium Americas und General Motors betreiben das Projekt gemeinsam. Das US-Energieministerium finanziert es mit einem Kredit und hält Bezugsrechte.
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