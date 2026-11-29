Am 11. November hob Lithium Americas die Kostenschätzung für die erste Ausbaustufe von Thacker Pass von 2,93 auf 3,83 Milliarden Dollar an, ein Plus von 31 Prozent. Die Aktie verlor an dem Tag rund 8 Prozent. Die größten Posten: Die Montage von Rohrleitungen, Stahl und Anlagen dauert länger als kalkuliert (245 Millionen Dollar), Löhne für Facharbeiter und Auftragnehmer sind gestiegen (zusammen 300 Millionen), dazu kommen eine zusätzliche Reserve von 150 Millionen sowie Zölle und Logistik.

Am Zeitplan hält das Unternehmen fest. Die Anlage soll Ende 2027 mechanisch fertig sein und 2028 hochlaufen. Rund 1.900 Menschen arbeiten auf der Baustelle, die Detailplanung ist abgeschlossen, mehr als 90 Prozent der Ausrüstung sind bestellt.