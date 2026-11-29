Am 11. November hat Lithium Americas die Kostenschätzung für die erste Ausbaustufe von 2,93 auf 3,83 Milliarden Dollar angehoben. Der Konzern schlüsselt den Aufschlag genau auf: 245 Millionen Dollar entfallen auf niedrigere Montageleistung bei Rohrleitungen, Stahl und Anlagen als geplant, je 150 Millionen Dollar auf höhere Löhne für Facharbeiter und für das Projektmanagement, 100 Millionen Dollar auf zusätzliches Personal im Projektmanagement und rund 100 Millionen Dollar auf Zölle und Logistik. Weitere 150 Millionen Dollar sind als zusätzlicher Puffer eingeplant.

Der Finanzbedarf steigt damit um rund 995 Millionen Dollar. 650 Millionen Dollar will das Unternehmen selbst in das Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors einbringen, 315 Millionen Dollar kommen aus Reservekonten des Kredits des US-Energieministeriums. Vorstandschef Jonathan Evans betont, das Projekt bleibe trotz der Mehrkosten finanziert.