Die Zahlen passen kaum zusammen. In der Wüste von Nevada entsteht für 3,83 Milliarden Dollar die größte Lithiummine der USA – und das Unternehmen, das sie baut, ist an der Börse nur noch rund 500 Millionen Dollar wert. Die Lithium Americas Aktie schloss am Freitag in New York bei 1,33 Dollar, ein Plus von 3,1 Prozent. Zwei Tage zuvor hatte sie bei 1,21 Dollar ein Zwölf-Monats-Tief markiert. Das Hoch lag bei 6,96 Dollar. Wer damals einstieg, hat 81 Prozent verloren.
Lithium Americas Aktie: 3,83 Milliarden Dollar Baukosten, nur noch 500 Millionen Dollar Börsenwert – wird Thacker Pass zur Kostenfalle oder zur Jahrhundertchance?
Die Lithium Americas Aktie ist auf 1,33 Dollar gefallen – 81 Prozent unter ihrem Zwölf-Monats-Hoch. Das größte Lithiumprojekt der USA wird 900 Millionen Dollar teurer, der Lithiumpreis bricht ein, und Umsatz gibt es frühestens 2028. Die große Analyse: was die Kostenexplosion bedeutet, wie die Finanzierung steht und welche Szenarien für die Lithium Americas Aktie jetzt denkbar sind.
Die Kosten
900 Millionen Dollar mehr – und wohin das Geld fließt
Am 11. November hat Lithium Americas die Kostenschätzung für die erste Ausbaustufe von 2,93 auf 3,83 Milliarden Dollar angehoben. Der Konzern schlüsselt den Aufschlag genau auf: 245 Millionen Dollar entfallen auf niedrigere Montageleistung bei Rohrleitungen, Stahl und Anlagen als geplant, je 150 Millionen Dollar auf höhere Löhne für Facharbeiter und für das Projektmanagement, 100 Millionen Dollar auf zusätzliches Personal im Projektmanagement und rund 100 Millionen Dollar auf Zölle und Logistik. Weitere 150 Millionen Dollar sind als zusätzlicher Puffer eingeplant.
Der Finanzbedarf steigt damit um rund 995 Millionen Dollar. 650 Millionen Dollar will das Unternehmen selbst in das Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors einbringen, 315 Millionen Dollar kommen aus Reservekonten des Kredits des US-Energieministeriums. Vorstandschef Jonathan Evans betont, das Projekt bleibe trotz der Mehrkosten finanziert.
Der Stand
Was auf der Baustelle schon erreicht ist
Das Bild auf der Baustelle ist besser als der Kurs vermuten lässt. Die Detailplanung ist abgeschlossen, die Beschaffung zu mehr als 90 Prozent erledigt. Rund 1.900 Menschen arbeiten vor Ort, darunter mehr als 1.600 Facharbeiter. Die letzten großen Anlagenteile sollten im November eintreffen. Die mechanische Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant, der Hochlauf zur kommerziellen Produktion für 2028. Bei voller Auslastung soll Thacker Pass 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr liefern.
Zum 30. September verfügte Lithium Americas über rund 1,3 Milliarden Dollar an liquiden und zweckgebundenen Mitteln. Dieses Geld ist allerdings weitgehend für den Bau verplant – ein Polster für Aktionäre ist es nicht.
Das Dilemma
Bauen im Abschwung – verkaufen im nächsten Zyklus?
Das Timing könnte kaum schlechter wirken. Während die Kosten steigen, fällt der Preis für das Produkt: Lithiumcarbonat kostete in China am Freitag laut dem Preisdienst SMM 84.350 Yuan je Tonne, fast 29 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Wer heute eine Mine baut, tut das gegen den Markt.
Doch genau darin liegt die Wette. Thacker Pass liefert frühestens 2028. Bis dahin kann der Markt ein anderer sein – in beide Richtungen. Hinzu kommt der politische Rückenwind: Die USA wollen bei kritischen Rohstoffen unabhängiger von China werden, das Energieministerium finanziert das Projekt mit einem Milliardenkredit, General Motors ist Partner und Abnehmer.
Die Börse bewertet Lithium Americas nach dem Preis von heute. Geliefert wird zum Preis von 2028.
Die Szenarien
Drei Wege für die Lithium Americas Aktie
Der Bau bleibt im neuen Rahmen
Hält die Schätzung von 3,83 Milliarden Dollar und läuft die Anlage 2028 an, verschwindet das größte Risiko – die Unsicherheit über Kosten und Zeitplan.
Weitere Mehrkosten
Als größte Risiken nennt das Unternehmen selbst die Kosten für qualifizierte Arbeitskräfte und das Montagetempo. Eine weitere Anhebung würde den Finanzbedarf erneut erhöhen.
Verwässerung
650 Millionen Dollar Eigenbeitrag bei rund 500 Millionen Dollar Börsenwert: Muss ein Teil über neue Aktien aufgebracht werden, träfe das die bestehenden Aktionäre.
Häufige Fragen zur Lithium Americas Aktie
Warum ist die Lithium Americas Aktie so stark gefallen?
Wegen des Einbruchs beim Lithiumpreis und der um 900 Millionen Dollar höheren Baukosten für Thacker Pass. Das Unternehmen erzielt noch keinen Umsatz.
Wie teuer wird Thacker Pass?
Die erste Ausbaustufe soll 3,83 Milliarden Dollar kosten, nach zuvor 2,93 Milliarden Dollar.
Wann beginnt die Produktion?
Die mechanische Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant, der Hochlauf zur kommerziellen Produktion für 2028.
Wo liegt das Zwölf-Monats-Tief der Lithium Americas Aktie?
Bei 1,21 Dollar, erreicht am 25. November 2026 an der New Yorker Börse.
Stammdaten der Lithium Americas Aktie
- Unternehmen
- Lithium Americas Corp.
- ISIN
- CA53681J1030
- WKN
- A3ERHF
- Handelssymbol Frankfurt
- WUC
- US-Handelssymbol
- LAC (NYSE), auch Toronto: LAC
- Schlusskurs
- 1,33 Dollar (Toronto: 1,90 kanadische Dollar)
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs New York vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: General Motors (ISIN US37045V1008, WKN A1C9CM, US-Handelssymbol GM an der NYSE), Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, US-Handelssymbol ALB an der NYSE) und SQM (ISIN US8336351056, WKN 895007, US-Handelssymbol SQM an der NYSE).
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