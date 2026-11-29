Im Septemberquartal produzierte Liontown 77.982 Tonnen Spodumenkonzentrat und setzte mit 82.000 verkauften Tonnen 199 Millionen australische Dollar um. Der bereinigte operative Cashflow lag bei 69 Millionen australischen Dollar. Die Mine verdient also Geld. Doch die Stückkosten stiegen um 27 Prozent auf 1.259 australische Dollar je Tonne – knapp über dem oberen Ende der eigenen Jahresprognose von 1.050 bis 1.250 australischen Dollar. Der Grund: Im Hochlauf verteilen sich die Fixkosten auf zu wenige Tonnen.

Das trifft auf einen Markt im Sinkflug. Der Index des Preisdienstes SMM für australisches Spodumen fiel in der vergangenen Woche um 10,5 Prozent auf 1.060 US-Dollar je Tonne. Nach grober Rechnung der Redaktion entsprechen Liontowns Stückkosten 850 bis 900 US-Dollar. Der Abstand zum Marktpreis ist damit dünn geworden – deutlich dünner als beim großen Nachbarn PLS Group, der zu weniger als der Hälfte dieser Kosten fördert.