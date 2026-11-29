Am 1. Mai stand die Liontown Aktie bei 2,64 australischen Dollar – ein Mehrjahreshoch. Am Freitag schloss sie in Sydney bei 0,575 australischen Dollar. Dazwischen liegen sieben Monate und ein Minus von 78 Prozent. Dass es zum Wochenschluss um 7,5 Prozent nach oben ging, ändert am Bild wenig. Liontown betreibt mit Kathleen Valley die erste Untertage-Lithiummine Australiens – und steckt mitten im Hochlauf, während der Preis für sein Produkt wegbricht. Auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Perth musste das Management erklären, warum es trotzdem Hunderte Millionen in den Ausbau steckt.
Liontown Aktie: 78 Prozent unter dem Mai-Hoch – warum Australiens Untertage-Pionier ausgerechnet jetzt 389 Millionen investiert
Die Liontown Aktie hat seit Anfang Mai 78 Prozent verloren und gehört damit zu den größten Verlierern unter den australischen Lithiumproduzenten. Auf der Hauptversammlung in Perth verteidigte das Management den Ausbau der Mine Kathleen Valley für 389 Millionen australische Dollar. Die große Analyse: warum die Kosten zum Schlüssel werden, wie viel Puffer die Kasse bietet und welche Szenarien für die Liontown Aktie jetzt zählen.
Das Problem
Die Kosten steigen, der Preis fällt
Im Septemberquartal produzierte Liontown 77.982 Tonnen Spodumenkonzentrat und setzte mit 82.000 verkauften Tonnen 199 Millionen australische Dollar um. Der bereinigte operative Cashflow lag bei 69 Millionen australischen Dollar. Die Mine verdient also Geld. Doch die Stückkosten stiegen um 27 Prozent auf 1.259 australische Dollar je Tonne – knapp über dem oberen Ende der eigenen Jahresprognose von 1.050 bis 1.250 australischen Dollar. Der Grund: Im Hochlauf verteilen sich die Fixkosten auf zu wenige Tonnen.
Das trifft auf einen Markt im Sinkflug. Der Index des Preisdienstes SMM für australisches Spodumen fiel in der vergangenen Woche um 10,5 Prozent auf 1.060 US-Dollar je Tonne. Nach grober Rechnung der Redaktion entsprechen Liontowns Stückkosten 850 bis 900 US-Dollar. Der Abstand zum Marktpreis ist damit dünn geworden – deutlich dünner als beim großen Nachbarn PLS Group, der zu weniger als der Hälfte dieser Kosten fördert.
Die Antwort
Größer werden, um billiger zu werden
Genau deshalb baut Liontown aus. Ende September gab der Verwaltungsrat grünes Licht für die Erweiterung von Kathleen Valley. Für 389 Millionen australische Dollar soll die Produktion ab dem Geschäftsjahr 2030 im Schnitt 780.000 Tonnen Konzentrat pro Jahr erreichen – etwa doppelt so viel wie die 392.000 Tonnen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Kosten sollen dann laut Vorstandschef Tony Ottaviano auf rund 880 australische Dollar je Tonne sinken.
Kurzfristig zählt der Untertagebau. Im Septemberquartal wurden 4.021 Meter Strecke aufgefahren, ein Rekord und 21 Prozent mehr als im Vorquartal. Bis Ende Juni 2027 soll die Förderrate 2,8 Millionen Tonnen Erz pro Jahr erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Liontown 390.000 bis 440.000 Tonnen Konzentrat an.
Die Hauptversammlung
Alle Beschlüsse durch – und eine klare Ansage zur Dividende
Die Aktionäre stimmten am 26. November allen Tagesordnungspunkten zu. Chairman Tim Goyder wurde wiedergewählt, Giselle Collins neu in den Verwaltungsrat gewählt. Inhaltlich ging es um Geld. Eine Dividende werde es geben, wenn man sie sich leisten könne, sagte Goyder. Ottaviano betonte, das Geschäft erwirtschafte auch zu den aktuellen Preisen Cash. Das Management arbeitet an Regeln für die Kapitalverwendung; diskutiert wird ein Mindestbestand von 100 bis 150 Millionen australischen Dollar in der Kasse.
Offen bleibt ein Punkt: Die zusätzlichen Tonnen aus dem Ausbau sind bislang nicht an Abnehmer verkauft. Vorauszahlungen von Kunden seien eine Möglichkeit, aber nicht die bevorzugte, weil sie die Marge drücken würden.
Liontown investiert nicht trotz des Preisverfalls. Sondern wegen ihm.
Die Szenarien
Drei Wege für die Liontown Aktie
Der Hochlauf senkt die Kosten
Steigt die Förderung wie geplant, verteilen sich die Fixkosten auf mehr Tonnen. Die Stückkosten kämen zurück in die Prognosespanne.
Der Preis fällt unter die Kosten
Rutscht Spodumen weiter ab, verbrennt die Mine Geld – mitten in einer Investitionsphase. Die Kasse von 502 Millionen australischen Dollar wäre dann der entscheidende Puffer.
Die Nachfrage kehrt zurück
Ottaviano verweist auf wachsende Nachfrage aus Batteriespeichern, Nutzfahrzeugen und Drohnen. Als Produzent mit hohen Kosten hätte Liontown bei steigenden Preisen den größten Hebel.
Häufige Fragen zur Liontown Aktie
Warum ist die Liontown Aktie so stark gefallen?
Weil der Lithiumpreis seit Mai eingebrochen ist und Liontown im Hochlauf vergleichsweise hohe Kosten hat. Das macht die Aktie besonders preisempfindlich.
Wie hoch sind die Kosten von Liontown?
Im Septemberquartal 1.259 australische Dollar je Tonne Konzentrat. Die Jahresprognose liegt bei 1.050 bis 1.250 australischen Dollar.
Was wurde auf der Hauptversammlung beschlossen?
Alle Tagesordnungspunkte wurden am 26. November 2026 angenommen, darunter die Wiederwahl von Chairman Tim Goyder und die Wahl von Giselle Collins.
Zahlt Liontown eine Dividende?
Derzeit nicht. Laut Chairman Tim Goyder wird eine Dividende gezahlt, wenn das Unternehmen sie sich leisten kann.
Stammdaten der Liontown Aktie
- Unternehmen
- Liontown Limited (vormals Liontown Resources)
- ISIN
- AU000000LTR4
- WKN
- A0LFDX
- Handelssymbol
- LTR (Sydney), LIS (Frankfurt)
- US-Handelssymbol
- LINRF (außerbörslich)
- Schlusskurs
- 0,575 australische Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Sydney vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktie: PLS Group (ISIN AU000000PLS0, WKN A0YGCV, Handelssymbol PLS in Sydney und PLR in Frankfurt, US-Handelssymbol PILBF).
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