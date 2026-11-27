Parham Javaheri gehört seit Jahren zur Führung von Life Time, dem Betreiber luxuriöser Fitness- und Freizeitclubs in den USA. Am 24. November verkaufte er 90.000 Aktien zu durchschnittlich 48,11 Dollar, zusammen rund 4,3 Millionen Dollar. Es ist sein größter Verkauf in diesem Jahr. Für die Life Time Aktie zeigen seine Verkaufspreise den kräftigen Anstieg seit dem Frühjahr.
Life Time Aktie: Topmanager verkauft für 4,3 Millionen Dollar – zum fast doppelten Preis vom März
Life-Time-Manager Parham Javaheri hat laut SEC-Meldung am 24. November 90.000 Aktien für rund 4,3 Millionen Dollar verkauft. Im März bekam er für seine Aktien noch gut 26 Dollar, jetzt 48 Dollar. Was der Insiderverkauf über die Rally des Fitnessclub-Betreibers verrät.
Steckbrief
- Unternehmen
- Life Time Group Holdings, Inc.
- Sitz
- Chanhassen, Minnesota
- US-Handelssymbol
- LTH (NYSE)
- Gründer und Chef
- Bahram Akradi
- Geschäft
- Premium-Fitness- und Freizeitclubs
Stand: 27.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Life-Time-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel LTH an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
90.000 Aktien, Bestand unverändert
Laut der Übersicht der Pflichtmeldungen verkaufte Javaheri am 24. November 90.000 Aktien zu durchschnittlich 48,11 Dollar. Der danach gemeldete Bestand von 183.371 Aktien entspricht genau dem Stand nach seinem Verkauf Ende Juli. Das spricht dafür, dass er zunächst Optionen ausgeübt und die neuen Aktien sofort verkauft hat. Ob ein Handelsplan zugrunde lag, geht aus den uns vorliegenden Daten nicht hervor.
Das Muster
26, 32, 45, 48 Dollar: die Verkäufe 2026
Parham Javaheri: Verkaufskurse 2026
Dollar
Quelle: SEC, Form 4 von März bis November 2026
Daten als Tabelle
|Verkauf
|Kurs
|13. März
|26,46
|8. Mai
|31,80
|31. Juli
|45,09
|24. November
|48,11
Im März verkaufte Javaheri zu 26,46 Dollar, im Mai zu 31,80 Dollar, Ende Juli zu 45,09 Dollar. Am selben Tag im Juli hatten auch Gründer Bahram Akradi und weitere Manager große Pakete verkauft, im August folgte der Finanzinvestor Leonard Green mit fast 2,9 Millionen Aktien.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Life Time
Wer ist Parham Javaheri?
Ein langjähriges Mitglied der Life-Time-Führung, zuständig für Clubbetrieb und Immobilien.
Wie viel hat er verkauft?
90.000 Aktien zu durchschnittlich 48,11 Dollar, rund 4,3 Millionen Dollar.
Was macht Life Time?
Life Time betreibt in den USA und Kanada große Fitness- und Freizeitclubs im Premiumsegment.
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