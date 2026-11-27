Wer ist Parham Javaheri?

Ein langjähriges Mitglied der Life-Time-Führung, zuständig für Clubbetrieb und Immobilien.

Wie viel hat er verkauft?

90.000 Aktien zu durchschnittlich 48,11 Dollar, rund 4,3 Millionen Dollar.

Was macht Life Time?

Life Time betreibt in den USA und Kanada große Fitness- und Freizeitclubs im Premiumsegment.