Zu Wochenbeginn fiel die Aktie im außerbörslichen Handel auf den tiefsten Stand ihrer Geschichte. Fünf Tage später steht ein Wochenplus von fast 20 Prozent. Die Li Auto Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 12,42 US-Dollar, ein Plus von 4,55 Prozent. Dazwischen lag ein Quartalsbericht, der besser ausfiel als befürchtet.
Li Auto Aktie: Am Montag das Rekordtief, am Freitag 20 Prozent höher – ein Quartalsbericht dreht die Stimmung
Der chinesische Elektroautobauer verringert seinen Verlust deutlich und stellt für das Schlussquartal wieder Gewinn in Aussicht. Die Li Auto Aktie erlebt ihre beste Woche seit Langem.
Li Auto Inc. · ISIN: US50202M1027 · WKN: A2P93Z · Handelssymbol: 5LA1 · US-Handelssymbol: LI
Die Zahlen
Weniger Verlust, mehr Autos
Am Mittwoch vor Börsenbeginn legte Li Auto die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz erreichte 28,8 Milliarden Yuan und lag über der eigenen Prognose. Ausgeliefert wurden 99.964 Fahrzeuge, 7,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Nettoverlust schrumpfte deutlich, das Ergebnis je Aktie übertraf die Schätzungen. Für das vierte Quartal stellt das Management die Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht.
Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung bei hohem Umsatz. Am Montag und Dienstag hatte sie noch zwischen 10,41 und 10,90 US-Dollar gependelt.
Li Auto war der erste chinesische Elektroautobauer, der Geld verdiente – und hat es wieder verloren. Die Zahlen zeigen, dass der Weg zurück offen ist. Mehr zeigen sie noch nicht.
Die Lage
Ein Jahr zum Vergessen
Trotz der Erholung liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 27 Prozent im Minus, das 52-Wochen-Hoch bei 20,09 US-Dollar ist weit entfernt. 2025 war der Umsatz um mehr als ein Fünftel gefallen, der Gewinn um 86 Prozent. Das Unternehmen, groß geworden mit Hybrid-SUV mit Reichweitenverlängerer, stellt sein Angebot auf reine Elektroautos um.
Genau dieser Umbau macht Analysten vorsichtig. Ein Haus bestätigte in dieser Woche seine Einstufung und verwies auf die Risiken des Wechsels zu rein batterieelektrischen Modellen. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Marktdaten bei 15 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Im Oktober lieferte Li Auto 29.025 Fahrzeuge aus; insgesamt sind es seit dem Start mehr als 1,86 Millionen.
Häufige Fragen zur Li Auto Aktie
Wo steht die Li Auto Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 12,42 US-Dollar (plus 4,55 Prozent).
Warum ist sie gestiegen?
Weil der Verlust im dritten Quartal deutlich schrumpfte und für das vierte Quartal Gewinn in Aussicht steht.
Wie viele Autos hat Li Auto ausgeliefert?
99.964 im dritten Quartal, 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.