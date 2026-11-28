Genau dieser Umbau macht Analysten vorsichtig. Ein Haus bestätigte in dieser Woche seine Einstufung und verwies auf die Risiken des Wechsels zu rein batterieelektrischen Modellen. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Marktdaten bei 15 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Im Oktober lieferte Li Auto 29.025 Fahrzeuge aus; insgesamt sind es seit dem Start mehr als 1,86 Millionen.