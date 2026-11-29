Am 3. November meldete LG Energy Solution den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte: 9,64 Billionen Won, 59 Prozent mehr als im Vorjahr und 27,6 Prozent mehr als im Vorquartal. Der operative Gewinn stieg auf 756 Milliarden Won, die Marge auf 7,8 Prozent. Treiber waren nicht Elektroautos, sondern stationäre Speicher in Nordamerika. Der Auftragsbestand in diesem Segment lag Ende September bei rund 160 Gigawattstunden. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen bei Speichern rund 40 Prozent mehr Auslieferungen als im dritten.

Der Hintergrund: Rechenzentren für künstliche Intelligenz und Stromnetze brauchen Puffer. LG Energy Solution hat dafür Fabriken für Elektroauto-Zellen umgerüstet. Bis Ende 2026 sollen in Nordamerika mehr als 50 Gigawattstunden Speicherkapazität bereitstehen, bis Ende 2027 mehr als 70. Im August ging das Werk in Lansing im US-Bundesstaat Michigan in Betrieb. Erstmals liefert der Konzern ein Speichersystem direkt an einen großen Technologiekonzern, und er wurde von Nvidia als Speicherpartner für dessen Rechenzentrums-Architektur qualifiziert. Die Wachstumsprognose für den Umsatz 2026 hob das Management auf 35 bis 40 Prozent an.