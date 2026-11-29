Selten klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander. Die LG Energy Solution Aktie schloss am Freitag in Seoul bei 316.500 Won, ein Plus von 4,8 Prozent an einem Tag, an dem der KOSPI um 4,3 Prozent nach oben sprang. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Vor einem Monat, am 27. Oktober, stand das Papier noch bei 382.500 Won – seither sind es gut 17 Prozent weniger. Dazwischen lagen ein Rekordquartal, ein Wahlsieg der US-Demokraten und eine Entscheidung des Mutterkonzerns, die den Kurs bis heute belastet.
LG Energy Solution Aktie: Rekordumsatz und 160 Gigawattstunden Auftragsbestand – warum der Kurs trotzdem 17 Prozent in einem Monat verliert
Die LG Energy Solution Aktie hat am Freitag 4,8 Prozent zugelegt, liegt aber weit unter dem Niveau von Ende Oktober. Koreas größter Batteriehersteller verdient mit Stromspeichern für KI-Rechenzentren so viel wie lange nicht, beliefert erstmals direkt einen Tech-Konzern und ist Partner von Nvidia. Doch der Mutterkonzern verkauft Aktien, und mehr als die Hälfte des Gewinns stammt aus US-Förderung. Die große Analyse.
Das Geschäft
Der Stromspeicher rettet die Batteriefabrik
Am 3. November meldete LG Energy Solution den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte: 9,64 Billionen Won, 59 Prozent mehr als im Vorjahr und 27,6 Prozent mehr als im Vorquartal. Der operative Gewinn stieg auf 756 Milliarden Won, die Marge auf 7,8 Prozent. Treiber waren nicht Elektroautos, sondern stationäre Speicher in Nordamerika. Der Auftragsbestand in diesem Segment lag Ende September bei rund 160 Gigawattstunden. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen bei Speichern rund 40 Prozent mehr Auslieferungen als im dritten.
Der Hintergrund: Rechenzentren für künstliche Intelligenz und Stromnetze brauchen Puffer. LG Energy Solution hat dafür Fabriken für Elektroauto-Zellen umgerüstet. Bis Ende 2026 sollen in Nordamerika mehr als 50 Gigawattstunden Speicherkapazität bereitstehen, bis Ende 2027 mehr als 70. Im August ging das Werk in Lansing im US-Bundesstaat Michigan in Betrieb. Erstmals liefert der Konzern ein Speichersystem direkt an einen großen Technologiekonzern, und er wurde von Nvidia als Speicherpartner für dessen Rechenzentrums-Architektur qualifiziert. Die Wachstumsprognose für den Umsatz 2026 hob das Management auf 35 bis 40 Prozent an.
Die Belastung
Die Mutter verkauft
Am 28. Oktober beschloss der Mutterkonzern LG Chem, rund 6,54 Millionen Aktien der Tochter – 2,79 Prozent des Kapitals – für etwa 2,5 Billionen Won zu Geld zu machen. Das Geschäft läuft über einen Kursausgleichs-Swap zum Referenzpreis von 382.500 Won. LG Chem will damit Schulden abbauen, neue Geschäfte finanzieren und erstmals eigene Aktien zurückkaufen. Für die LG Energy Solution Aktie war es ein Schlag: Am Tag danach verlor sie 8,6 Prozent auf 356.000 Won. Der Markt fürchtet, dass weitere Verkäufe folgen.
Der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am 3. November sorgte zwar für einen Kurssprung bei koreanischen Batteriewerten, weil Anleger auf stabilere Förderregeln hoffen. Im allgemeinen Ausverkauf der folgenden Wochen ging der Gewinn aber wieder verloren.
Der Blick in die Zahlen
Wie viel Gewinn aus Washington stammt
Ein Detail verdient Aufmerksamkeit. Im Umsatz des dritten Quartals stecken 416,9 Milliarden Won an US-Produktionsförderung. Zieht man sie vom operativen Gewinn ab, bleiben rund 339 Milliarden Won – eine eigene Rechnung der Redaktion. Mehr als die Hälfte des Ergebnisses hängt also an der Förderpolitik in Washington. Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen zudem mit einer leicht niedrigeren Profitabilität, weil im dritten Quartal Einmaleffekte enthalten waren.
Auch der Marktanteil im Kerngeschäft bröckelt. Laut SNE Research kam LG Energy Solution von Januar bis September auf 81,9 Gigawattstunden bei Batterien für Elektroautos, ein Plus von 0,7 Prozent in einem Markt, der um 19,7 Prozent wuchs. Der Anteil sank auf 8,2 Prozent, Rang drei hinter den chinesischen Herstellern CATL und BYD.
Häufige Fragen zur LG Energy Solution Aktie
Warum ist die LG Energy Solution Aktie gefallen?
Der Mutterkonzern LG Chem verkauft Aktien im Wert von rund 2,5 Billionen Won. Hinzu kam der allgemeine Kursrückgang am koreanischen Aktienmarkt im November.
Womit verdient LG Energy Solution derzeit Geld?
Vor allem mit Batterien für stationäre Stromspeicher in Nordamerika, etwa für Rechenzentren und Stromnetze. Ein großer Teil des Gewinns stammt aus US-Produktionsförderung.
Wo wird die LG Energy Solution Aktie gehandelt?
An der Börse in Seoul unter der Nummer 373220. Ein Listing an einer US-Börse gibt es nicht.
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