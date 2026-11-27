L&F-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,01 Prozent – Kathodenhersteller führt die Batterie-Erholung an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:07 2 Min.

Die L&F-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Hersteller von Kathodenmaterial steigt um 12,01 Prozent auf 73.700 Won. Batteriewerte gehörten in Seoul zu den stärksten Gruppen des Tages.

Die L&F-Aktie (ISIN: KR7066970005, KRX-Kürzel: 066970) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Kathodenherstellers schloss in Seoul bei 73.700 Won und damit 12,01 Prozent über dem Vortag. Bereits am Mittag hatte die Aktie rund 10 Prozent im Plus gelegen. 066970 066970 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 066970 — — — Tagesplus der L&F-Aktie +12,01 % Schlusskurs in Seoul 73.700 KRW Kurs Ende August 2026 132.100 KRW Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Augustkurs laut JKN Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner L&F heute steigt Batteriewerte gehörten am Freitag zu den Zugpferden der Erholung. Samsung SDI lag am Mittag rund 7 Prozent im Plus, EcoPro Materials und L&F jeweils rund 10 Prozent. Koreanische Marktberichte nennen als Hintergrund die Erwartung, dass neben Elektroautos stationäre Energiespeicher die Nachfrage nach Batteriematerial tragen. L&F stellt Kathodenmaterial mit hohem Nickelanteil her und gehört zu den großen Zulieferern der Zellhersteller. Hinzu kam der Nachholbedarf: Ende August hatte die Aktie noch bei rund 132.000 Won notiert, seither hat sie sich fast halbiert. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Verluste: Der Gewinn je Aktie war in den letzten zwölf Monaten deutlich negativ.

Preisdruck: Lithium- und Nickelpreise schlagen direkt auf Umsatz und Marge durch.

Themenhandel: Marktbeobachter raten bei solchen Sprüngen von Nachkäufen ab. Häufige Fragen zur L&F-Aktie Warum ist die L&F-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die L&F-Aktie stieg um 12,01 Prozent auf 73.700 Won, weil Batteriewerte in Seoul breit zurückgekauft wurden. Fazit: Erholung nach der Halbierung Die L&F-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Nach dem tiefen Fall seit August kehren Käufer zurück. Solange das Unternehmen Verluste schreibt, bleibt der Titel riskant.

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