Lenzing Quartalszahlen Q3: Die Marge nimmt wieder Faden auf

Die Profitabilität habe sich gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal verbessert. Das berichtete Q3-EBITDA ergebe sich aus dem Neunmonatswert von EUR 316,4 Mio. abzüglich des Halbjahreswerts von EUR 239,2 Mio. Daraus würden EUR 77,2 Mio. für das dritte Quartal 2026 resultieren, was einem Anstieg von 7,5% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Damit liege man über dem Konsens von rund EUR 74 Mio. Die entsprechende Marge habe sich leicht von 11,4% auf 11,7% erhöht. Deutlicher sei der Fortschritt auf bereinigter Basis ausgefallen: Die bereinigte EBITDA-Marge sei von 13,3% auf 17,3% gestiegen. Der Fokus auf profitablere Produkte und die laufenden Kostenmaßnahmen würden somit erste Wirkung zeigen. Restrukturierungsbelastungen und nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen hätten das Ergebnis nach Steuern im dritten Quartal jedoch auf EUR -165,9 Mio. gedrückt, nach EUR -120,2 Mio. im Vorjahr. Der Konsens habe mit einem weniger negativen Ergebnis gerechnet.