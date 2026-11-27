Die Legrand-Aktie hat die Woche im Plus beendet. Um 17:38 Uhr notierte der Spezialist für Elektroinstallationen an der Euronext Paris 1,22 Prozent höher bei 124,50 Euro, ein Plus von 1,50 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Als CAC40 Gewinner steht Legrand auf Platz elf.
Legrand-Aktie als CAC40 Gewinner: KI-Zulieferer baut Erholung aus
Die Legrand-Aktie schließt am Freitag 1,22 % höher bei 124,50 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Rechenzentrums-Zulieferer profitiert von der KI-Neupositionierung der Anleger.
CAC40 Gewinner
Warum die Legrand-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Laut BFM Bourse profitierte der Markt von einer Neupositionierung der Anleger in KI-nahen Werten nach der jüngsten Korrektur. Legrand liefert Stromverteilung und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren und gilt deshalb als indirekter Profiteur des KI-Themas. Am Morgen lag die Aktie noch bei 125,55 Euro, sie gab im Tagesverlauf also etwas nach.
Steckbrief
- Unternehmen
- Legrand SA
- ISIN
- FR0010307819
- WKN
- A0JKB2
- Handelssymbol
- LR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LGRVF (OTC)
- Kurs
- 124,50 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:38 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Legrand-Aktie
Warum ist die Legrand-Aktie CAC40 Gewinner? KI-nahe Werte waren wieder gefragt, die Aktie stieg um 1,22 Prozent auf 124,50 Euro.
Was macht Legrand? Der Konzern liefert Elektroinstallation und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren.
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