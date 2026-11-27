Die Legrand-Aktie macht am Freitagmorgen weiter Boden gut. Um 09:17 Uhr notierte der Spezialist für Elektroinstallationen an der Euronext Paris 2,07 Prozent höher bei 125,55 Euro, ein Plus von 2,55 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 123,00 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Legrand auf Platz vier.
Legrand-Aktie als CAC40 Gewinner: KI-Fantasie kehrt zurück
Die Legrand-Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,07 % auf 125,55 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Rechenzentrums-Zulieferer profitiert von nachlassenden KI-Sorgen.
CAC40 Gewinner
Warum die Legrand-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Legrand-Aktie profitiert von der Stimmung: In Tokio kehrten Käufer laut Reuters zu zuletzt schwachen KI-Werten zurück, der Nikkei stieg um 2,11 Prozent. Legrand liefert unter anderem Stromverteilung und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren und gilt deshalb als indirekter Profiteur des KI-Themas. Auch Schneider Electric (+1,46 Prozent) legte zu.
Der Hintergrund: Die Aktie stand unter Druck
Die Aktie hatte am Dienstag 5,57 Prozent verloren und stand zuletzt unter Druck. Mit dem Plus der vergangenen Tage macht sie einen Teil davon wett.
Steckbrief
- Unternehmen
- Legrand SA
- ISIN
- FR0010307819
- WKN
- A0JKB2
- Handelssymbol
- LR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LGRVF (OTC)
- Kurs
- 125,55 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Legrand-Aktie
Warum ist die Legrand-Aktie CAC40 Gewinner? KI-nahe Werte waren wieder gefragt, die Aktie stieg um 2,07 Prozent.
Was macht Legrand? Der Konzern liefert Elektroinstallation und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren.
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