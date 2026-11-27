Die Legal-&-General-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 2,33 Prozent auf 3,641 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von knapp 130.000 Euro gibt dem Plus Gewicht.
Legal-&-General-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Versicherer steigt um 2,3 Prozent – Finanzwerte gefragt
Die Legal-&-General-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine breite Stärke bei Finanzwerten stützt den Versicherer und Vermögensverwalter.
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Die Hintergründe
Der Finanzsektor zieht an
Am Freitag waren Finanzwerte breit gefragt: Prudential gewann bei Xetra 3,62 Prozent, Lloyds 3,47 Prozent, Aberdeen bei Tradegate 2,34 Prozent. Legal & General verdient an Renten, Versicherungen und Vermögensverwaltung und profitiert von steigenden Märkten.
Die Legal-&-General-Aktie folgt damit dem Sektor; eine Einzelnachricht ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Legal & General Group Plc
- Symbol London
- LGEN
- Symbol Deutschland
- LGI
- Kurs
- 3,641 Euro
- Veränderung
- +2,33 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:50 Uhr
Warum steigt die Legal-&-General-Aktie?
Eine gute Stimmung bei Finanzwerten stützt den Kurs.
Wo verdient Legal & General Geld?
Mit Renten, Versicherungen und Vermögensverwaltung.
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