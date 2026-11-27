Legal-&-General-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Versicherer steigt um 2,3 Prozent – Finanzwerte gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Legal-&-General-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine breite Stärke bei Finanzwerten stützt den Versicherer und Vermögensverwalter.

Legal-&-General-Aktie bei Tradegate, 3,641 Euro (17:50 Uhr) +2,33 % Kursgewinn je Aktie +0,08 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 129.843 Euro Die Legal-&-General-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 2,33 Prozent auf 3,641 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von knapp 130.000 Euro gibt dem Plus Gewicht. LGEN LGEN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr LGEN — — — Die Hintergründe Der Finanzsektor zieht an Am Freitag waren Finanzwerte breit gefragt: Prudential gewann bei Xetra 3,62 Prozent, Lloyds 3,47 Prozent, Aberdeen bei Tradegate 2,34 Prozent. Legal & General verdient an Renten, Versicherungen und Vermögensverwaltung und profitiert von steigenden Märkten. Die Legal-&-General-Aktie folgt damit dem Sektor; eine Einzelnachricht ist nicht belegt. Was dagegen spricht Der Konzern hängt an Märkten und Zinsen.

Tradegate-Kurs ersetzt keinen Londoner Schluss. Steckbrief Unternehmen Legal & General Group Plc Symbol London LGEN Symbol Deutschland LGI Kurs 3,641 Euro Veränderung +2,33 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:50 Uhr Warum steigt die Legal-&-General-Aktie?

Eine gute Stimmung bei Finanzwerten stützt den Kurs. Wo verdient Legal & General Geld?

Mit Renten, Versicherungen und Vermögensverwaltung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.