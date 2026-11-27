Die LEG Immobilien Aktie gibt nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Düsseldorfer Wohnungskonzerns bei 53,20 Euro, ein Minus von 0,60 Euro oder 1,12 Prozent. Damit gehört LEG zu den größten MDAX Verlierern.
LEG Immobilien Aktie: Gewinnmitnahmen nach der Rally – der Wohnungskonzern ist MDAX Verlierer, steigende Renditen bremsen
Die LEG Immobilien Aktie fällt am Freitagmorgen um 1,12 Prozent auf 53,20 Euro und gehört zu den größten MDAX Verlierern. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen nehmen Anleger Gewinne mit. Leicht steigende Anleiherenditen belasten Immobilienwerte.
Der Auslöser
Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Verlierer fällt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach einer starken Kursentwicklung nehmen Anleger Gewinne mit: Noch am 8. November hatte die LEG Aktie bei 47,94 Euro notiert, am Donnerstag schloss sie bei 53,80 Euro. Hinzu kommt ein leichter Gegenwind vom Anleihemarkt. Der Bund-Future gab am Morgen laut dpa-AFX um 0,20 Prozent nach, was auf etwas höhere Renditen hindeutet. Für zinsempfindliche Immobilienwerte ist das eine Belastung.
Am Gesamtmarkt sind zudem eher zyklische und technologielastige Werte gefragt. Defensive Titel wie Wohnimmobilien geraten bei solchen Umschichtungen oft ins Hintertreffen.
Die Aktionäre
Großaktionäre im Blick
Die Aktionärsstruktur sorgt für Aufmerksamkeit. Grand City Properties ist größter Einzelaktionär und hob nach dem Einstieg die eigene Prognose an. Goldman Sachs meldete zuletzt eine Gesamtposition von 31,58 Prozent, überwiegend über Finanzinstrumente, BlackRock eine von 11,41 Prozent.
Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Verlierer, weil Anleger nach dem kräftigen Anstieg Kasse machen. Der Rücksetzer bleibt im Verhältnis zur Rally klein.
FAQ
Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie
Warum fällt die LEG Immobilien Aktie heute?
Gewinnmitnahmen nach der Rally und leicht steigende Anleiherenditen belasten.
Wer ist größter Einzelaktionär von LEG?
Grand City Properties.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?
ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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