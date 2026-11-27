LEG Immobilien Aktie: Gewinnmitnahmen nach der Rally – der Wohnungskonzern ist MDAX Verlierer, steigende Renditen bremsen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die LEG Immobilien Aktie fällt am Freitagmorgen um 1,12 Prozent auf 53,20 Euro und gehört zu den größten MDAX Verlierern. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen nehmen Anleger Gewinne mit. Leicht steigende Anleiherenditen belasten Immobilienwerte.

Bild: Tierra Mallorca / Unsplash

Die LEG Immobilien Aktie gibt nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Düsseldorfer Wohnungskonzerns bei 53,20 Euro, ein Minus von 0,60 Euro oder 1,12 Prozent. Damit gehört LEG zu den größten MDAX Verlierern. Kurs der LEG Immobilien Aktie am Morgen 53,20 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -1,12 % Kurs am 8. November 47,94 EUR Bund-Future am Morgen -0,20 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; wallstreet-online; dpa-AFX Der Auslöser Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach einer starken Kursentwicklung nehmen Anleger Gewinne mit: Noch am 8. November hatte die LEG Aktie bei 47,94 Euro notiert, am Donnerstag schloss sie bei 53,80 Euro. Hinzu kommt ein leichter Gegenwind vom Anleihemarkt. Der Bund-Future gab am Morgen laut dpa-AFX um 0,20 Prozent nach, was auf etwas höhere Renditen hindeutet. Für zinsempfindliche Immobilienwerte ist das eine Belastung. Am Gesamtmarkt sind zudem eher zyklische und technologielastige Werte gefragt. Defensive Titel wie Wohnimmobilien geraten bei solchen Umschichtungen oft ins Hintertreffen. Die Aktionäre Großaktionäre im Blick Die Aktionärsstruktur sorgt für Aufmerksamkeit. Grand City Properties ist größter Einzelaktionär und hob nach dem Einstieg die eigene Prognose an. Goldman Sachs meldete zuletzt eine Gesamtposition von 31,58 Prozent, überwiegend über Finanzinstrumente, BlackRock eine von 11,41 Prozent. Was für die LEG Immobilien Aktie sprechen könnte Grand City Properties als Großaktionär

Starke Kursentwicklung im November

Hohe Aufmerksamkeit institutioneller Investoren Was Anleger bedenken sollten Gewinnmitnahmen nach der Rally

Steigende Anleiherenditen

Positionen über Finanzinstrumente schwer zu deuten Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Verlierer, weil Anleger nach dem kräftigen Anstieg Kasse machen. Der Rücksetzer bleibt im Verhältnis zur Rally klein. FAQ Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie Warum fällt die LEG Immobilien Aktie heute?

Gewinnmitnahmen nach der Rally und leicht steigende Anleiherenditen belasten. Wer ist größter Einzelaktionär von LEG?

Grand City Properties. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?

ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur LEG Immobilien Aktie Die LEG Immobilien Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Nach der Rally der vergangenen Wochen nehmen Anleger Gewinne mit.

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