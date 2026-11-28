LEG Immobilien Aktie: Plus 7,7 Prozent – der Wohnungskonzern ist MDAX Gewinner der Woche, Großaktionäre im Fokus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die LEG Immobilien Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 7,74 Prozent auf 53,85 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Grand City Properties hält 20 Prozent, neue Stimmrechtsmeldungen halten die Übernahmefantasie wach.

Bild: Tierra Mallorca / Unsplash

Die LEG Immobilien Aktie hat eine starke Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Düsseldorfer Wohnungskonzerns um 7,74 Prozent und schloss am Freitag bei 53,85 Euro. Damit gehört LEG zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der LEG Immobilien Aktie am Freitag 53,85 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +7,74 % Anteil von Grand City Properties 20,04 % mögliche Aufstockung durch GCP bis 29,9 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; Handelsblatt; Stimmrechtsmitteilungen Die Woche Warum die LEG Immobilien Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Bei LEG dreht sich alles um den neuen Großaktionär. Grand City Properties, eine Tochter von Aroundtown, hält seit Oktober 20,04 Prozent und kann auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken. Am Mittwoch hob Aroundtown die eigene Prognose an, gestützt auf diese Beteiligung. Das rückte LEG erneut in den Mittelpunkt. Hinzu kamen Stimmrechtsmitteilungen: Goldman Sachs meldete am 23. November eine Gesamtposition von 31,58 Prozent einschließlich Instrumenten, BlackRock kommt auf 11,41 Prozent. Solche Bewegungen im Aktionärskreis halten die Fantasie für weitere Schritte im Sektor wach. Was für die LEG Immobilien Aktie sprechen könnte Strategischer Großaktionär

Mögliche Aufstockung bis 29,9 Prozent

Erholung des Immobiliensektors Was Anleger bedenken sollten Unklare Absichten der Großaktionäre

Zinsabhängigkeit

Verschuldung der Branche Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil der Aktionärskreis in Bewegung ist. Wie es mit der GCP-Beteiligung weitergeht, bleibt offen. FAQ Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie Warum war die LEG Immobilien Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Der Großaktionär Grand City Properties und neue Stimmrechtsmeldungen hielten die Fantasie wach, dazu erholte sich der Sektor. Wie viel hält Grand City Properties an LEG?

20,04 Prozent, eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent ist möglich. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?

ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Aroundtown: ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z, Kürzel AT1. Fazit zur LEG Immobilien Aktie Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt fast bei 54 Euro.

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