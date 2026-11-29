Wo hat die Lanxess Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 11,32 Euro, 0,27 Prozent im Plus.

Was erwartet Lanxess für 2026?

Ein EBITDA von 450 bis 500 Millionen Euro, nach eigener Einschätzung am oberen Ende.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005470405, WKN 547040, Handelssymbol LXS.