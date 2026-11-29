Die Lanxess Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 11,32 Euro geschlossen, ein Plus von 0,27 Prozent. Am Mittwoch, 25. November, war sie mit einem Schlusskurs von 10,94 Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren gefallen. Am Donnerstag folgte eine Erholung um 3,20 Prozent auf 11,29 Euro. Auf Wochensicht liegt die Lanxess Aktie leicht unter dem Vorwochenschluss von 11,40 Euro.
Lanxess Aktie: Nach dem Zehn-Jahres-Tief die erste Gegenbewegung
Die Lanxess Aktie schließt am Freitag bei 11,32 Euro. Am Mittwoch war sie auf 10,94 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Seit Jahresbeginn hat der Kölner Chemiekonzern mehr als ein Drittel verloren.
LANXESS AG · ISIN: DE0005470405 · WKN: 547040 · Handelssymbol: LXS (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): LNXSF
Die Lage
Gute Zahlen, fallender Kurs
Anfang November hatte Lanxess Quartalszahlen vorgelegt, die besser waren als erwartet. Für 2026 erwartet der Konzern ein EBITDA von 450 bis 500 Millionen Euro und sieht sich am oberen Ende der Spanne. Der Kurssprung nach den Zahlen ist inzwischen vollständig verpufft.
Deutsche Bank Research senkte am 17. November den Zielwert für Lanxess auf 12 Euro und bestätigte die Einstufung „Hold“. Jefferies blieb am 11. November bei „Sell“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Lanxess Aktie zeigt, wie tief das Misstrauen gegenüber der Chemiebranche sitzt. Gute Quartalszahlen reichen derzeit nicht, um den Abwärtstrend zu brechen.
Lanxess aus Köln stellt Spezialchemikalien her, darunter Zusatzstoffe, Zwischenprodukte sowie Desinfektions- und Konservierungsmittel. Die Aktie ist im MDAX vertreten.
Häufige Fragen zur Lanxess Aktie
Wo hat die Lanxess Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 11,32 Euro, 0,27 Prozent im Plus.
Was erwartet Lanxess für 2026?
Ein EBITDA von 450 bis 500 Millionen Euro, nach eigener Einschätzung am oberen Ende.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005470405, WKN 547040, Handelssymbol LXS.
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