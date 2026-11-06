LANXESS Aktie: Millennium-Hedgefonds im Gegenspiel - starke Quartalszahlen treffen auf aggressive Leerverkäufer!

Fazit: LANXESS zeigt operative Fortschritte, doch die wirtschaftliche Erholung ist noch nicht in sämtlichen Geschäftsbereichen angekommen. Die deutliche Verbesserung des Free Cashflows, die höhere Profitabilität und die präzisierte Jahresprognose sprechen für eine erfolgreiche Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen. Gleichzeitig bleiben die schwache Nachfrage in wichtigen Endmärkten und die hohe institutionelle Short-Positionierung relevante Unsicherheitsfaktoren. Der aktuelle Kursanstieg zeigt, dass Anleger die verbesserten Geschäftszahlen positiv aufnehmen. Ob daraus eine nachhaltige Neubewertung entsteht, hängt jedoch vor allem von der weiteren operativen Entwicklung ab. Die unterschiedlichen Strategien der beiden Millennium-Gesellschaften verdeutlichen, dass die Zukunftsaussichten des Spezialchemiekonzerns weiterhin kontrovers eingeschätzt werden. Für die LANXESS-Aktie bleibt die Mischung aus operativer Erholung und institutioneller Skepsis damit ausgesprochen spannend.