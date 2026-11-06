Die LANXESS-Aktie sorgt für eine bemerkenswerte Überraschung! Während der Spezialchemiekonzern mit steigenden Umsätzen, einem zweistelligen Ergebniswachstum und einem deutlich verbesserten Free Cashflow überzeugt, liefern zwei Investmentgesellschaften aus dem Millennium-Umfeld völlig unterschiedliche Signale. Millennium Capital Partners LLP reduziert seine Netto-Leerverkaufsposition am 5. November 2026 von 0,55 auf 0,36 Prozent. Gleichzeitig erhöht Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD seine Position von 0,57 auf 0,77 Prozent. Währenddessen steigt die LANXESS-Aktie kräftig um 3,88 Prozent auf 13,39 Euro. Besonders brisant: Auch BlackRock und weitere institutionelle Investoren halten bedeutende Short-Positionen. Damit entsteht eine spannende Konstellation zwischen operativer Erholung, anhaltender Skepsis großer Marktteilnehmer und der Frage, ob die jüngsten Geschäftszahlen eine nachhaltige Neubewertung des Chemiekonzerns ermöglichen.
LANXESS Aktie: Millennium-Hedgefonds im Gegenspiel - starke Quartalszahlen treffen auf aggressive Leerverkäufer!
LANXESS-Aktie vor dem Befreiungsschlag
LANXESS-Aktie: Zwei Millennium-Gesellschaften setzen auf gegensätzliche Strategien
Die jüngsten Veränderungen der Netto-Leerverkaufspositionen bei LANXESS sind besonders bemerkenswert. Am 5. November 2026 hat Millennium Capital Partners LLP seine Position von 0,55 auf 0,36 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals reduziert. Das entspricht einer Verringerung um 0,19 Prozentpunkte beziehungsweise rund 34,55 Prozent der bisherigen Position. Damit wurde mehr als ein Drittel des zuvor gemeldeten Netto-Short-Engagements abgebaut.
Gleichzeitig verfolgt Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD offenbar eine andere Strategie. Die australische Investmentgesellschaft erhöhte ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,57 auf 0,77 Prozent. Der Anstieg um 0,20 Prozentpunkte entspricht einer relativen Ausweitung von rund 35,09 Prozent. Während die eine Gesellschaft ihr Engagement gegen LANXESS deutlich zurückfährt, baut die andere ihre Position nahezu im gleichen absoluten Umfang aus.
Besonders interessant ist der rechnerische Vergleich: Vor den Veränderungen summierten sich die beiden Positionen auf 1,12 Prozent des Aktienkapitals. Danach beträgt die gemeinsame Summe 1,13 Prozent. Die gegenläufigen Veränderungen gleichen sich damit nahezu vollständig aus. Rein rechnerisch erhöht sich das kombinierte Netto-Short-Engagement lediglich um 0,01 Prozentpunkte.
Daraus lässt sich allerdings keine abgestimmte Strategie ableiten. Unterschiedliche Investmentgesellschaften können eigenständige Handelsmodelle, Risikobudgets und Absicherungsstrategien verfolgen. Auch die genaue wirtschaftliche Motivation hinter den Veränderungen ist nicht öffentlich bekannt. Die nahezu spiegelbildlichen Anpassungen zeigen jedoch, wie unterschiedlich professionelle Marktteilnehmer dieselbe Aktie bewerten beziehungsweise in ihren Portfolios positionieren können.
Ein weiterer Aspekt ist das Unterschreiten der öffentlichen Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent durch Millennium Capital Partners. Die neue Position von 0,36 Prozent liegt unter dieser Grenze. Damit ist die Schwellenunterschreitung zwar erkennbar, weitere Veränderungen unterhalb von 0,50 Prozent werden jedoch normalerweise nicht in gleicher Weise öffentlich sichtbar.
LANXESS-Shortseller: BlackRock hält mit 1,84 Prozent die größte gemeldete Position
Neben den beiden Millennium-Gesellschaften sind weitere institutionelle Investoren auf der Short-Seite bei LANXESS vertreten. Besonders auffällig ist BlackRock Investment Management (UK) Limited. Die Gesellschaft meldete am 2. November 2026 eine Netto-Leerverkaufsposition von 1,84 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Damit verfügt sie unter den aufgeführten Investmentmanagern über das mit Abstand größte einzelne Short-Engagement.
Auch Eleva Capital ist mit einer bedeutenden Position vertreten. Die am 26. Oktober 2026 gemeldete Netto-Leerverkaufsposition beträgt 1,30 Prozent. Damit liegen allein die zuletzt gemeldeten Positionen von BlackRock Investment Management (UK) und Eleva Capital zusammen bei 3,14 Prozent des Aktienkapitals.
Hinzu kommen BlackRock Institutional Trust Company, National Association, mit einer am 30. September 2026 gemeldeten Position von 0,51 Prozent, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd mit 0,55 Prozent vom 6. August 2026 sowie BlackRock Advisors, LLC, mit 0,62 Prozent vom 12. Mai 2026. Diese älteren Meldungen dienen lediglich zur Einordnung der zuletzt bekannten institutionellen Positionierungen und stellen keine neuen Veränderungen dar.
Die sieben zuletzt gemeldeten Einzelpositionen summieren sich rechnerisch auf 4,95 Prozent des ausgegebenen LANXESS-Aktienkapitals. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Angaben unterschiedliche Meldestichtage haben. Zudem liegt die jüngste Position von Millennium Capital Partners unterhalb der öffentlichen Veröffentlichungsschwelle. Die Summe ist deshalb kein unabhängig bestätigter Echtzeitbestand sämtlicher aktueller Netto-Leerverkaufspositionen.
Besonders bemerkenswert ist die Präsenz mehrerer BlackRock-Gesellschaften. BlackRock Investment Management (UK), BlackRock Institutional Trust Company und BlackRock Advisors kommen rechnerisch zusammen auf 2,97 Prozent. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Rechtsträger, deren Positionierungen nicht automatisch einer einheitlichen Anlagestrategie entsprechen. Dennoch verdeutlicht die Größenordnung, dass mehrere institutionelle Akteure weiterhin auf der Short-Seite engagiert sind.
LANXESS-Aktie steigt um 3,88 Prozent: Anleger reagieren auf eine verbesserte Geschäftsentwicklung
Während institutionelle Investoren unterschiedliche Signale senden, zeigt sich die LANXESS-Aktie deutlich erholt. Die Papiere steigen um 3,88 Prozent auf 13,39 Euro. Der Kursanstieg fällt mit der Veröffentlichung überzeugender Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zusammen.
LANXESS konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro steigern. Im dritten Quartal 2025 hatte der Umsatz noch 1,338 Milliarden Euro betragen. Damit gelang dem Spezialchemiekonzern trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds ein spürbarer Umsatzanstieg.
Noch wichtiger ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verbesserte sich um 11,2 Prozent von 125 Millionen Euro auf 139 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 9,3 auf 9,5 Prozent. Das bedeutet, dass LANXESS nicht nur höhere Umsätze erzielte, sondern auch seine operative Profitabilität leicht verbessern konnte.
Allerdings muss die Qualität dieses Wachstums differenziert betrachtet werden. Ein wesentlicher Teil des Umsatzanstiegs resultierte aus Preiserhöhungen zur Weitergabe gestiegener Rohstoff- und Energiekosten. Das bedeutet, dass die höheren Erlöse nicht ausschließlich auf eine kräftige Nachfrageerholung zurückzuführen sind. Positiv wirkten sich zudem Kostensenkungsmaßnahmen und eine verbesserte Nachfrage in einzelnen Geschäftsfeldern aus.
Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend. Eine nachhaltige operative Erholung wäre besonders überzeugend, wenn steigende Absatzmengen, stabile Verkaufspreise und sinkende Kosten gleichzeitig zu einer höheren Profitabilität führen würden. Die aktuellen Zahlen zeigen Fortschritte, aber noch keinen umfassenden wirtschaftlichen Aufschwung in sämtlichen Geschäftsbereichen.
LANXESS überrascht mit Free Cashflow: Aus minus 14 werden plus 48 Millionen Euro
Eine der wichtigsten positiven Entwicklungen im dritten Quartal ist die deutliche Verbesserung des Free Cashflows. Während LANXESS im Vorjahresquartal noch einen negativen freien Cashflow von 14 Millionen Euro verzeichnete, erwirtschaftete der Konzern nun einen positiven Wert von 48 Millionen Euro. Das entspricht einer Verbesserung um 62 Millionen Euro.
Diese Entwicklung ist für die finanzielle Stabilität besonders relevant. Der Free Cashflow zeigt, welche finanziellen Mittel nach den entsprechenden Zahlungsströmen aus dem operativen Geschäft und Investitionen zur Verfügung stehen. Ein positiver Free Cashflow kann die Fähigkeit eines Unternehmens stärken, Verbindlichkeiten zu bedienen, Investitionen zu finanzieren und seine finanzielle Flexibilität zu verbessern.
Gerade für einen Chemiekonzern in einem schwachen Konjunkturumfeld ist diese Kennzahl von großer Bedeutung. Die Branche ist kapitalintensiv, benötigt umfangreiche Produktionsanlagen und reagiert empfindlich auf Veränderungen bei Energiepreisen, Rohstoffkosten und industrieller Nachfrage.
Dass LANXESS trotz dieser Herausforderungen einen positiven Free Cashflow erzielt, spricht für die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Der Konzern führt die Verbesserung insbesondere auf das operative Geschäft und seine Kostensenkungsprogramme zurück.
Allerdings ist ein einzelnes starkes Quartal noch kein Beweis für eine dauerhaft verbesserte Liquiditätsentwicklung. Entscheidend wird sein, ob LANXESS auch in den kommenden Quartalen positive Mittelzuflüsse erwirtschaften kann. Das Management erwartet für das vierte Quartal 2026 ebenfalls einen positiven Free Cashflow. Sollte diese Erwartung erfüllt werden, könnte dies das Vertrauen in die finanzielle Stabilisierung des Unternehmens stärken.
LANXESS-Gewinnprognose: EBITDA soll das obere Ende von 500 Millionen Euro erreichen
Zusätzliche Aufmerksamkeit verdient der Ausblick auf das Gesamtjahr 2026. LANXESS hat seine Prognose präzisiert und erwartet das EBITDA vor Sondereinflüssen nun am oberen Ende der bisherigen Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro.
Damit signalisiert das Management, dass die bisherige Geschäftsentwicklung trotz schwacher Nachfrage in wichtigen Endmärkten ausreichend robust verläuft, um das obere Ende der Erwartungen anzustreben. Eine solche Präzisierung kann für Anleger ein wichtiges Zeichen sein, weil sie die Einschätzung des Unternehmens zur weiteren operativen Entwicklung widerspiegelt.
Gleichzeitig bleibt die Prognose mit Risiken verbunden. LANXESS selbst weist darauf hin, dass zahlreiche Kernmärkte weiterhin von einer schwachen Nachfrage geprägt sind. Besonders betroffen sind die Agrochemie, die Automobilindustrie und die Bauwirtschaft. Diese Branchen gehören zu den wichtigen Abnehmern von Spezialchemikalien und chemischen Zwischenprodukten.
Eine nachhaltige Erholung dieser Endmärkte könnte die Absatzmengen verbessern und zusätzliche positive Effekte auf die Auslastung der Produktionsanlagen ermöglichen. Bleibt die Nachfrage dagegen schwach, dürfte LANXESS weiterhin stark auf Kostendisziplin und Preisanpassungen angewiesen sein.
Für die Aktie ist deshalb nicht nur entscheidend, ob das Unternehmen seine Jahresprognose erfüllt. Ebenso wichtig wird sein, welche Perspektiven sich daraus für das Geschäftsjahr 2027 ableiten lassen. Die Börse bewertet schließlich nicht allein vergangene Ergebnisse, sondern insbesondere die zukünftige Ertragskraft.
LANXESS-Spezialchemie: Specialty Additives entwickelt sich zum wichtigsten Hoffnungsträger
Ein besonders überzeugendes Ergebnis lieferte das Segment Specialty Additives. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 12,7 Prozent von 505 Millionen Euro auf 569 Millionen Euro. Noch dynamischer entwickelte sich das EBITDA vor Sondereinflüssen, das um 57,8 Prozent von 45 Millionen Euro auf 71 Millionen Euro zulegte.
Die operative Marge verbesserte sich dadurch deutlich von 8,9 auf 12,5 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, wie stark sich Preisanpassungen und Kostensenkungen auf die Profitabilität auswirken können. LANXESS konnte gestiegene Rohstoffkosten durch höhere Verkaufspreise kompensieren und gleichzeitig von den bereits umgesetzten Effizienzmaßnahmen profitieren.
Gerade die kräftige Margenverbesserung ist ein wichtiger Bestandteil der positiven Quartalsbilanz. Sie verdeutlicht, dass der Konzern in einzelnen Geschäftsbereichen Fortschritte bei der wirtschaftlichen Steuerung erzielt.
Anders entwickelte sich das Segment Consumer Protection. Dort stieg der Umsatz zwar um 8,4 Prozent auf 491 Millionen Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen sank jedoch um 6,9 Prozent auf 67 Millionen Euro. Die Marge ging von 15,9 auf 13,6 Prozent zurück. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahresergebnis durch einen positiven Ertragseffekt aus einem Kundenvertrag mit Mindestabnahmeverpflichtung unterstützt worden war.
Im Segment Advanced Intermediates erhöhte sich der Umsatz um 7,2 Prozent auf 404 Millionen Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen lag mit 25 Millionen Euro knapp unter dem Vorjahreswert von 26 Millionen Euro. Die Marge sank von 6,9 auf 6,2 Prozent. Belastend wirkten insbesondere hohe Energiekosten, eine schwache Nachfrage aus der Bau- und Agrarindustrie sowie erhöhte Transportkosten aufgrund des niedrigen Rheinwasserstands.
Damit zeigt sich ein differenziertes Bild: Während Specialty Additives einen deutlichen Ergebnissprung erzielt, bleiben andere Geschäftsbereiche unter Druck. Für eine nachhaltige Verbesserung der Konzernprofitabilität wäre eine breitere operative Erholung besonders wichtig.
LANXESS-Aktie: Warum die Hedgefonds trotz besserer Zahlen skeptisch bleiben könnten
Die aktuelle Kombination aus steigenden Unternehmensgewinnen und bedeutenden Short-Positionen wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Tatsächlich können beide Entwicklungen jedoch gleichzeitig auftreten.
Hedgefonds berücksichtigen bei ihren Entscheidungen nicht nur die jüngsten Geschäftszahlen, sondern auch Erwartungen an die zukünftige Entwicklung. Selbst wenn ein Unternehmen seine Ergebnisse verbessert, kann eine Short-Position wirtschaftlich sinnvoll erscheinen, sofern der jeweilige Investor eine ungünstigere Entwicklung erwartet als der Markt.
Bei LANXESS könnten insbesondere die weiterhin schwache Nachfrage in wichtigen Endmärkten, die Belastung durch Energiepreise und die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der Ergebnisverbesserung eine Rolle spielen. Ob diese Faktoren tatsächlich die Motivation einzelner Leerverkäufer darstellen, ist allerdings nicht bekannt.
Auch die Bewertung der Aktie kann eine Rolle spielen. Entscheidend ist nicht allein, ob Gewinne steigen, sondern ob die tatsächliche Entwicklung besser oder schlechter ausfällt als die bereits eingepreisten Erwartungen. Eine Aktie kann trotz positiver Geschäftszahlen unter Druck geraten, wenn Anleger mit noch stärkeren Verbesserungen gerechnet hatten.
Umgekehrt kann eine Aktie deutlich steigen, wenn die Ergebnisse die zuvor vorherrschende Skepsis widerlegen. Genau darin liegt die interessante Ausgangslage bei LANXESS: Der Konzern zeigt operative Fortschritte, während mehrere institutionelle Investoren weiterhin Netto-Leerverkaufspositionen halten.
Die jüngste Entwicklung bei den Millennium-Gesellschaften unterstreicht diese Unsicherheit. Während Millennium Capital Partners seine Position deutlich reduziert, erhöht Millennium Capital Management (Australia) das Engagement nahezu im gleichen Umfang. Ein eindeutiges gemeinsames Signal lässt sich daraus nicht ableiten.
LANXESS-Aktie: Können Short-Eindeckungen den Kursanstieg zusätzlich verstärken?
Der aktuelle Kursanstieg von 3,88 Prozent auf 13,39 Euro wirft die Frage auf, ob weitere Rückkäufe von Leerverkäufern zusätzliche Nachfrage erzeugen könnten. Grundsätzlich müssen leerverkaufte Aktienpositionen bei einer vollständigen Schließung durch entsprechende Transaktionen zurückgeführt werden. Solche Rückkäufe können unter bestimmten Bedingungen den Kurs einer Aktie unterstützen.
Allerdings lässt sich aus den vorliegenden Veränderungen nicht feststellen, in welchem Umfang die Reduzierung von Millennium Capital Partners tatsächlich durch direkte Aktienrückkäufe zustande kam. Netto-Leerverkaufspositionen können auch durch Veränderungen bei Absicherungsgeschäften und anderen Finanzinstrumenten beeinflusst werden.
Ebenso wenig lässt sich aus der rechnerischen Summe von 4,95 Prozent der zuletzt gemeldeten Positionen zuverlässig auf einen bevorstehenden Short-Squeeze schließen. Dafür wären zusätzliche Informationen über die tatsächlich verfügbaren Aktien, Handelsvolumina, Aktienleihe und die weitere Positionierung der Marktteilnehmer erforderlich.
Die Möglichkeit zusätzlicher Nachfrage durch Short-Eindeckungen ist deshalb ein potenzieller Einflussfaktor, aber keine gesicherte Prognose. Entscheidend bleibt, ob sich die operative Erholung von LANXESS fortsetzt und die Erwartungen der Anleger nachhaltig verbessert.
Sollte der Konzern seine Profitabilität weiter steigern und gleichzeitig positive freie Cashflows erwirtschaften, könnte dies die wirtschaftlichen Argumente für bestehende Short-Positionen abschwächen. Eine erneute Verschlechterung der industriellen Nachfrage könnte dagegen die Skepsis verstärken.
LANXESS-Aktie: Die entscheidenden Faktoren für eine nachhaltige Erholung
Für die weitere Entwicklung der LANXESS-Aktie dürften vor allem die operative Profitabilität, die Nachfrage in den wichtigsten Kundenindustrien und die finanzielle Stabilität ausschlaggebend sein. Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 liefern mehrere positive Anhaltspunkte.
Der Umsatz ist um 9,6 Prozent gestiegen, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent. Gleichzeitig wurde die EBITDA-Marge leicht verbessert und der Free Cashflow deutlich ins Positive gedreht. Besonders Specialty Additives zeigt mit einem Ergebnisanstieg von 57,8 Prozent, welches Potenzial in Preisanpassungen und Kosteneffizienz steckt.
Dennoch bleiben wichtige Herausforderungen bestehen. Die schwache Nachfrage aus der Automobil-, Bau- und Agrarindustrie zeigt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin anspruchsvoll sind. Hinzu kommen hohe Energie- und Transportkosten, die insbesondere einzelne Produktionsbereiche belasten.
Eine breite Erholung der industriellen Nachfrage könnte LANXESS erheblich unterstützen. Steigende Produktionsmengen würden unter günstigen Bedingungen eine bessere Auslastung der Anlagen ermöglichen und könnten die Fixkostenbelastung je produzierter Einheit verringern. Gleichzeitig könnte eine Stabilisierung der Energie- und Rohstoffkosten die Profitabilität verbessern.
Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob die jüngsten Ergebnisfortschritte auch ohne zusätzliche Preissteigerungen aufrechterhalten werden können. Eine nachhaltige Verbesserung der Absatzmengen wäre ein besonders überzeugendes Zeichen für eine fundamentale Erholung.
LANXESS-Aktie: Starke Zahlen, steigender Kurs und ein ungewöhnliches Hedgefonds-Duell – das Fazit
Die LANXESS-Aktie präsentiert sich mit einem Kursanstieg von 3,88 Prozent auf 13,39 Euro deutlich fester. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 liefern dafür nachvollziehbare fundamentale Argumente: Der Umsatz steigt auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen verbessert sich auf 139 Millionen Euro und der Free Cashflow erreicht positive 48 Millionen Euro. Gleichzeitig erwartet der Konzern für das Gesamtjahr ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro.
Besonders spannend ist die Entwicklung der institutionellen Short-Positionen. Millennium Capital Partners LLP reduziert sein Netto-Engagement am 5. November 2026 von 0,55 auf 0,36 Prozent, während Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD seine Position von 0,57 auf 0,77 Prozent erhöht. Die gegenläufigen Veränderungen führen rechnerisch zu einer nahezu unveränderten gemeinsamen Positionierung von 1,13 Prozent.
Gleichzeitig bleiben BlackRock Investment Management (UK) mit 1,84 Prozent und Eleva Capital mit 1,30 Prozent bedeutende institutionelle Akteure auf der Short-Seite. Die sieben zuletzt gemeldeten Einzelpositionen summieren sich rechnerisch auf 4,95 Prozent des Aktienkapitals, wobei unterschiedliche Meldestichtage und die inzwischen unterhalb der Veröffentlichungsschwelle liegende Position von Millennium Capital Partners berücksichtigt werden müssen.
Fazit: LANXESS zeigt operative Fortschritte, doch die wirtschaftliche Erholung ist noch nicht in sämtlichen Geschäftsbereichen angekommen. Die deutliche Verbesserung des Free Cashflows, die höhere Profitabilität und die präzisierte Jahresprognose sprechen für eine erfolgreiche Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen. Gleichzeitig bleiben die schwache Nachfrage in wichtigen Endmärkten und die hohe institutionelle Short-Positionierung relevante Unsicherheitsfaktoren. Der aktuelle Kursanstieg zeigt, dass Anleger die verbesserten Geschäftszahlen positiv aufnehmen. Ob daraus eine nachhaltige Neubewertung entsteht, hängt jedoch vor allem von der weiteren operativen Entwicklung ab. Die unterschiedlichen Strategien der beiden Millennium-Gesellschaften verdeutlichen, dass die Zukunftsaussichten des Spezialchemiekonzerns weiterhin kontrovers eingeschätzt werden. Für die LANXESS-Aktie bleibt die Mischung aus operativer Erholung und institutioneller Skepsis damit ausgesprochen spannend.
Bei LANXESS stimmt offenbar die Chemie wieder – nur bei den Hedgefonds scheint die Reaktion noch nicht ganz abgeschlossen! Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden, bevor die glauben, Millennium sei eine neue Chemikalie, die gleichzeitig Kurse steigen und fallen lässt. Ein Klick genügt, und schon verwandeln Sie Ihre WhatsApp-Gruppe in ein kleines Börsenlabor – ganz ohne Schutzbrille, Reagenzglas oder explosionsgefährliche Anlagetipps!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 6. November 2026
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