Lanxess Aktie: Über 3 Prozent Plus vom Zehn-Jahres-Tief – der Chemiekonzern hält sich als MDAX Gewinner über 11 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Lanxess Aktie steigt am Donnerstag um 3,56 Prozent auf 11,33 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Der Spezialchemiekonzern baut seinen Morgengewinn aus. Die Erholung im Gesamtmarkt trägt die Aktie weg vom tiefsten Stand seit zehn Jahren.

Bild: Florian Pépellin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Lanxess Aktie baut ihre Erholung im Tagesverlauf aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Kölner Spezialchemiekonzerns bei 11,33 Euro, ein Plus von 0,39 Euro oder 3,56 Prozent. Damit gehört Lanxess am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 2,56 Prozent gelegen. Kurs der Lanxess Aktie am Abend 11,33 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,56 % Zehn-Jahres-Tief vom 24.11.2026 laut boerse.de 11,07 EUR EBITDA-Prognose 2026, oberes Ende erwartet 450 bis 500 Mio. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; boerse.de; Lanxess Der Auslöser Warum die Lanxess Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Lanxess profitiert vom freundlichen Gesamtmarkt: Der MDAX schloss laut dpa-AFX 2,34 Prozent höher, auch Rohstoffwerte erholten sich. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen Anleger das extrem niedrige Kursniveau für Käufe. Laut boerse.de hatte die Aktie am Dienstag mit 11,07 Euro ein neues Zehn-Jahres-Tief markiert. Die Fundamentaldaten Bessere Zahlen, schwächerer Kurs Der Kursverfall steht im Kontrast zu den Zahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Für 2026 erwartet Lanxess ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Charttechnisch steckt die Aktie laut boerse.de aber seit August in einem langfristigen Abwärtstrend und lag zuletzt mehr als 27 Prozent unter der 200-Tage-Linie. Was für die Lanxess Aktie sprechen könnte Quartalszahlen über den Erwartungen

Prognose am oberen Ende der Spanne

Kurs nahe dem Zehn-Jahres-Tief Was Anleger bedenken sollten Langfristiger Abwärtstrend intakt

Verhaltene Nachfrage in der Chemie

Weit unter der 200-Tage-Linie Einordnung der Redaktion: Die Lanxess Aktie ist MDAX Gewinner und hält sich über 11 Euro. Für eine Trendwende braucht es mehr als einen freundlichen Handelstag. FAQ Häufige Fragen zur Lanxess Aktie Warum steigt die Lanxess Aktie heute?

Der Gesamtmarkt erholt sich kräftig. Nach dem Zehn-Jahres-Tief kaufen Anleger zurück. Wie liefen die letzten Quartalszahlen von Lanxess?

Umsatz plus 9,6 Prozent, EBITDA vor Sondereinflüssen plus 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lanxess Aktie?

ISIN DE0005470405, WKN 547040. Handelssymbol an deutschen Börsen: LXS. US-Handelssymbol: LNXSF. Fazit zur Lanxess Aktie Die Lanxess Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Der Chemiekonzern entfernt sich vom Zehn-Jahres-Tief, der Abwärtstrend bleibt aber intakt.

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