LANXESS Aktie: Deutsche Bank warnt mit Kursziel 13 Euro - droht eine Enttäuschung?

Die LANXESS-Aktie präsentiert sich nach den jüngsten Quartalszahlen als spannender, aber keineswegs risikofreier Kandidat für eine mögliche operative Erholung. Steigende Umsätze, ein verbessertes EBITDA, deutliche Fortschritte im Segment Specialty Additives und ein wieder positiver Free Cashflow sprechen für die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Gleichzeitig zeigen die schwache Nachfrage in wichtigen Industrien, die anhaltenden Energiekostenbelastungen und die unterschiedliche Entwicklung der Geschäftsbereiche, dass der Weg zu einer nachhaltigen Trendwende anspruchsvoll bleibt. Deutsche Bank Research bestätigt in der LANXESS-Aktienanalyse vom 6. November 2026 das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel 13 Euro. Analyst Tristan Lamotte bewertet die Quartalsergebnisse angesichts der vorherigen Befürchtungen als recht ordentlich, sieht aber offenbar noch keinen ausreichenden Grund für eine positivere Einstufung. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Ausgangslage: Die operative Stabilisierung ist erkennbar, eine überzeugende fundamentale Neubewertung muss sich jedoch erst noch durch weitere Geschäftserfolge rechtfertigen. Bei einem Xetra-Schlusskurs von 13,10 Euro liegt die LANXESS-Aktie praktisch auf dem von Deutsche Bank Research genannten Kursziel. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr nur, ob LANXESS die Krise bewältigen kann, sondern ob der Konzern künftig genügend zusätzliche Ertragskraft entwickelt, um die skeptische Haltung von Tristan Lamotte zu widerlegen. Bis dahin bleibt das Rating "hold" von Deutsche Bank Research ein nüchternes Gegengewicht zur wachsenden Hoffnung auf eine kräftige Erholung.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 8. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.