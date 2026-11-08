Die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) steht nach den jüngsten Quartalszahlen vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Während der Spezialchemiekonzern mit steigenden Umsätzen, höheren operativen Gewinnen und einer verbesserten Cashflow-Entwicklung neue Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung weckt, bleibt Deutsche Bank Research zurückhaltend. In seiner aktuellen LANXESS-Aktienanalyse vom 6. November 2026 bestätigt Analyst Tristan Lamotte das Rating "hold" und hält am unveränderten Kursziel 13 Euro fest. Die Botschaft ist bemerkenswert: Obwohl die Geschäftszahlen besser ausfielen, als viele Anleger befürchtet hatten, sieht Deutsche Bank Research offenbar noch keinen ausreichenden Anlass für eine optimistischere Bewertung. Am Freitag schloss die LANXESS-Aktie auf Xetra bei 13,10 Euro und gewann damit 1,1 Prozent. Das Kursziel 13 Euro liegt somit knapp unter dem aktuellen Börsenkurs. Für Anleger stellt sich eine brisante Frage: Ist die Erholung des Chemiekonzerns bereits weitgehend eingepreist, oder unterschätzt die Börse die Chancen einer operativen Trendwende?
LANXESS Aktie: Deutsche Bank warnt mit Kursziel 13 Euro - droht eine Enttäuschung?
Warum die Deutsche Bank dem Chemiekonzern noch nicht traut
Tristan Lamotte: Quartalszahlen besser als befürchtet – aber keine Kaufempfehlung
Im Mittelpunkt der neuen LANXESS-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research steht die Einschätzung von Tristan Lamotte zu den Ergebnissen des dritten Quartals. Der Analyst bewertet die vorgelegten Zahlen im Vergleich zu den zuvor bestehenden Sorgen der Investoren als recht "okay". Diese kurze, aber aussagekräftige Formulierung ist der entscheidende Originalton aus der öffentlich zugänglichen Zusammenfassung seiner Analyse. Tristan Lamotte signalisiert damit, dass LANXESS die skeptischen Erwartungen zumindest teilweise widerlegen konnte. Gleichzeitig bleibt Deutsche Bank Research beim Rating "hold" und beim Kursziel 13 Euro. Eine Hochstufung auf "buy" erfolgt nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied: Besser als befürchtete Geschäftszahlen bedeuten nicht automatisch, dass eine Aktie aus fundamentaler Sicht attraktiv bewertet ist. Die Einschätzung von Tristan Lamotte lässt sich deshalb als vorsichtige Entwarnung interpretieren, nicht jedoch als Signal für eine bereits gesicherte Trendwende. Deutsche Bank Research erkennt die operative Stabilisierung an, hält aber an einer neutralen Anlageempfehlung fest. Weitergehende wörtliche Aussagen aus der vollständigen Originalstudie liegen öffentlich nicht vor.
LANXESS überrascht mit Wachstum: Umsatz steigt auf 1,467 Milliarden Euro
Die Grundlage der aktuellen LANXESS-Aktienanalyse bilden die am 5. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen. Der Spezialchemiekonzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte LANXESS lediglich 1,338 Milliarden Euro umgesetzt. Noch wichtiger erscheint die Entwicklung beim operativen Ergebnis: Das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 11,2 Prozent von 125 Millionen auf 139 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 9,3 auf 9,5 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass LANXESS trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Fortschritte erzielt. Allerdings verdient die Zusammensetzung des Wachstums besondere Aufmerksamkeit. Wesentliche Umsatzimpulse resultierten aus höheren Verkaufspreisen, mit denen LANXESS gestiegene Rohstoff- und Energiekosten an Kunden weitergab. Hinzu kamen eine verbesserte Nachfrage in einzelnen Geschäftsfeldern und Kosteneinsparungen. Für die LANXESS-Aktie ist deshalb entscheidend, ob aus dieser Entwicklung künftig auch ein breiteres, mengengetriebenes Wachstum entstehen kann. Das unveränderte Rating "hold" von Deutsche Bank Research unterstreicht, dass Tristan Lamotte noch keinen Anlass sieht, die Bewertung des Unternehmens deutlich anzuheben.
Bemerkenswert: LANXESS übertrifft frühere Ergebnisprognose von Tristan Lamotte
Besonders interessant wird die neue LANXESS-Aktienanalyse beim Vergleich mit der vorherigen Einschätzung von Deutsche Bank Research. Bereits Ende September hatte Tristan Lamotte seine Prognose für das operative Ergebnis des dritten Quartals auf 135 Millionen Euro reduziert. Als wesentlichen Belastungsfaktor nannte Tristan Lamotte damals höhere Gaskosten. Gleichzeitig senkte Deutsche Bank Research das Kursziel von zuvor 17 Euro auf 13 Euro und bestätigte das Rating "hold". Mit dem nun tatsächlich erreichten bereinigten EBITDA von 139 Millionen Euro übertraf LANXESS diese damalige Prognose um vier Millionen Euro beziehungsweise rund 3 Prozent. Das ist ein positives Signal, das allerdings nicht überbewertet werden sollte. Eine moderate Prognoseübererfüllung kann die kurzfristige Stimmung verbessern, ohne die langfristigen Bewertungsannahmen grundlegend zu verändern. Genau hier liegt die Spannung der aktuellen Aktienanalyse: Tristan Lamotte erkennt die besser als befürchtete Geschäftsentwicklung an, hält das Kursziel 13 Euro jedoch unverändert. Deutsche Bank Research bleibt damit trotz der operativen Fortschritte bei einer abwartenden Haltung.
Free Cashflow dreht ins Plus: Ein wichtiges Argument für die LANXESS-Aktie
Ein besonders erfreulicher Aspekt der Quartalsbilanz ist die Entwicklung des freien Cashflows. Während LANXESS im dritten Quartal 2025 noch einen negativen Free Cashflow von 14 Millionen Euro verzeichnet hatte, erwirtschaftete der Konzern nun einen positiven Wert von 48 Millionen Euro. Das entspricht einer Verbesserung um 62 Millionen Euro innerhalb eines Jahres. Für Anleger ist diese Kennzahl von großer Bedeutung, weil sie zeigt, wie viel Liquidität nach den relevanten operativen Auszahlungen und Investitionen tatsächlich verfügbar bleibt. Gerade in einem kapitalintensiven und konjunkturabhängigen Geschäft wie der Spezialchemie kann eine nachhaltige Verbesserung des Free Cashflows erheblich zur finanziellen Stabilität beitragen. Kostensenkungen und eine bessere operative Entwicklung waren wesentliche Treiber. Für die LANXESS-Aktie könnte sich daraus mittelfristig eine stärkere fundamentale Ausgangslage ergeben. Allerdings ist zwischen einem erfolgreichen Einzelquartal und einer dauerhaft verbesserten Finanzkraft zu unterscheiden. Das Rating "hold" von Deutsche Bank Research bleibt deshalb ein Hinweis darauf, dass Tristan Lamotte die aktuellen Fortschritte noch nicht als ausreichende Grundlage für eine höhere Bewertung einstuft. Diese Interpretation ergibt sich aus der unveränderten Empfehlung, nicht aus einer zusätzlichen veröffentlichten Aussage des Analysten.
Specialty Additives wird zum Hoffnungsträger: Operativer Gewinn explodiert um fast 58 Prozent
Besonders eindrucksvoll entwickelte sich das Geschäft mit Spezialadditiven. Im Segment Specialty Additives steigerte LANXESS den Umsatz um 12,7 Prozent auf 569 Millionen Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sprang sogar um 57,8 Prozent von 45 Millionen auf 71 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge von 8,9 auf 12,5 Prozent. Diese Entwicklung gehört zu den stärksten Argumenten für eine mögliche Neubewertung der LANXESS-Aktie. Sie verdeutlicht, welchen Einfluss erfolgreiche Preisanpassungen und Kostensenkungsmaßnahmen auf die Profitabilität haben können. LANXESS gelang es, höhere Rohstoffkosten über entsprechende Verkaufspreise weiterzureichen. Zusätzlich unterstützten interne Effizienzmaßnahmen das Ergebnis. Sollte es dem Konzern gelingen, diese Margenverbesserung zu verstetigen, könnte Specialty Additives zu einem wichtigen Ertragsmotor werden. Allerdings wäre es verfrüht, daraus bereits eine generelle Trendwende für sämtliche Geschäftsbereiche abzuleiten. Deutsche Bank Research bestätigt weiterhin das Rating "hold" und das Kursziel 13 Euro. Tristan Lamotte bleibt damit bei seiner neutralen Gesamtbewertung, obwohl einzelne Unternehmensbereiche deutliche Fortschritte zeigen.
Schwachstellen bleiben: Nicht alle Geschäftsbereiche profitieren gleichermaßen
Die Quartalsbilanz offenbart zugleich, warum Anleger trotz der positiven Schlagzeilen vorsichtig bleiben sollten. Im Segment Consumer Protection erhöhte sich der Umsatz zwar um 8,4 Prozent auf 491 Millionen Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen sank jedoch um 6,9 Prozent auf 67 Millionen Euro. Die operative Marge verringerte sich von 15,9 auf 13,6 Prozent. Allerdings war das Vorjahresergebnis durch einen positiven Effekt aus einem Kundenvertrag begünstigt worden. Im Segment Advanced Intermediates stieg der Umsatz um 7,2 Prozent auf 404 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA mit 25 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 26 Millionen Euro lag. Belastend wirkten hier insbesondere hohe Energiekosten, eine schwache Nachfrage aus der Bau- und Agrarindustrie sowie erhöhte Transportkosten infolge niedriger Rheinwasserstände. Die Zahlen zeigen, dass sich LANXESS operativ keineswegs in allen Bereichen gleichermaßen erholt. Für die Aktienanalyse von Deutsche Bank Research ist diese unterschiedliche Entwicklung ein wichtiger fundamentaler Hintergrund. Dass Tristan Lamotte beim Rating "hold" bleibt, passt zu einem Unternehmen, das zwar Fortschritte erzielt, dessen Ertragsentwicklung aber weiterhin von erheblichen Unsicherheiten begleitet wird.
Prognose für 2026: LANXESS peilt oberes Ende der Ergebnisspanne an
Zusätzliche Aufmerksamkeit verdient die aktualisierte Jahresprognose. LANXESS erwartet für 2026 nun ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Damit signalisiert das Management, dass die operative Entwicklung trotz des herausfordernden Marktumfelds ausreichend stabil verläuft, um die ambitioniertere Seite der eigenen Prognose anzusteuern. Darüber hinaus rechnet der Konzern auch für das vierte Quartal mit einem positiven Free Cashflow. Beide Aussagen können das Vertrauen in die laufenden Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen stärken. Entscheidend bleibt allerdings, wie viel von der verbesserten Ergebnisentwicklung auf dauerhafte Kostenvorteile zurückzuführen ist und wann eine nachhaltige Nachfrageerholung einsetzt. Für die LANXESS-Aktie könnte insbesondere eine Kombination aus steigenden Absatzmengen, stabileren Margen und anhaltend positiven Cashflows neue Perspektiven eröffnen. Deutsche Bank Research bleibt mit dem Kursziel 13 Euro jedoch zunächst zurückhaltend. Analyst Tristan Lamotte bestätigt das Rating "hold" und verzichtet auf eine höhere Zielbewertung.
Die große Herausforderung: Europas Chemieindustrie wartet auf die Nachfragewende
LANXESS bewegt sich weiterhin in einem schwierigen Branchenumfeld. Hohe Energie- und Produktionskosten, geopolitische Unsicherheiten und die schwache Nachfrage wichtiger industrieller Abnehmer erschweren eine nachhaltige Erholung. Besonders problematisch ist die Situation in der Automobil-, Bau- und Agrarindustrie. Solange diese Absatzmärkte keine breitere Belebung zeigen, bleibt das Wachstumspotenzial des Chemiekonzerns eingeschränkt. Hinzu kommt, dass höhere Verkaufspreise nicht automatisch mit steigenden Absatzmengen gleichzusetzen sind. Zwar kann eine erfolgreiche Weitergabe gestiegener Kosten die Profitabilität stabilisieren, doch für eine dauerhaft höhere Bewertung der LANXESS-Aktie wäre eine robustere Nachfrageentwicklung besonders hilfreich. Gleichzeitig bieten die bereits erzielten Kostensenkungen Chancen: Sollte sich das wirtschaftliche Umfeld verbessern, könnte LANXESS von einer effizienteren Kostenstruktur profitieren. Diese Möglichkeit stellt ein positives Szenario dar, das jedoch noch nicht als gesichert gelten kann. Die Aktienanalyse von Deutsche Bank Research mit dem unveränderten Rating "hold" spiegelt eine vorsichtige Bewertung dieser Gemengelage wider. Tristan Lamotte bleibt trotz der verbesserten Quartalszahlen beim Kursziel 13 Euro.
LANXESS-Aktie bei 13,10 Euro: Deutsche Bank sieht praktisch kein Kurspotenzial
Ein Blick auf die Börsenbewertung macht die Zurückhaltung von Deutsche Bank Research besonders deutlich. Die LANXESS-Aktie beendete den Xetra-Handel am Freitag, dem 6. November 2026, bei 13,10 Euro und verbuchte einen Tagesgewinn von rund 1,1 Prozent. Das unveränderte Kursziel 13 Euro von Tristan Lamotte liegt damit lediglich zehn Cent unter dem Schlusskurs. Rechnerisch entspricht dies einem möglichen Rückgang von rund 0,8 Prozent bis zum Kursziel. Von einem nennenswerten positiven Kurspotenzial lässt sich auf Grundlage dieser Bewertung somit nicht sprechen. Allerdings handelt es sich beim Kursziel 13 Euro um eine Analystenschätzung und keineswegs um eine feste Obergrenze für die Kursentwicklung. Sollte LANXESS seine operative Erholung beschleunigen, könnten sich neue Bewertungsmöglichkeiten ergeben. Umgekehrt könnten anhaltend schwache Absatzmärkte und hohe Kosten die Profitabilität erneut unter Druck setzen. Die aktuelle LANXESS-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research liefert deshalb vor allem eine Botschaft: Die jüngsten Verbesserungen sind ermutigend, reichen für Tristan Lamotte aber noch nicht aus, um das Rating "hold" oder das Kursziel 13 Euro anzuheben.
Fazit: LANXESS macht Fortschritte – doch Tristan Lamotte bleibt auf der Bremse
Die LANXESS-Aktie präsentiert sich nach den jüngsten Quartalszahlen als spannender, aber keineswegs risikofreier Kandidat für eine mögliche operative Erholung. Steigende Umsätze, ein verbessertes EBITDA, deutliche Fortschritte im Segment Specialty Additives und ein wieder positiver Free Cashflow sprechen für die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Gleichzeitig zeigen die schwache Nachfrage in wichtigen Industrien, die anhaltenden Energiekostenbelastungen und die unterschiedliche Entwicklung der Geschäftsbereiche, dass der Weg zu einer nachhaltigen Trendwende anspruchsvoll bleibt. Deutsche Bank Research bestätigt in der LANXESS-Aktienanalyse vom 6. November 2026 das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel 13 Euro. Analyst Tristan Lamotte bewertet die Quartalsergebnisse angesichts der vorherigen Befürchtungen als recht ordentlich, sieht aber offenbar noch keinen ausreichenden Grund für eine positivere Einstufung. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Ausgangslage: Die operative Stabilisierung ist erkennbar, eine überzeugende fundamentale Neubewertung muss sich jedoch erst noch durch weitere Geschäftserfolge rechtfertigen. Bei einem Xetra-Schlusskurs von 13,10 Euro liegt die LANXESS-Aktie praktisch auf dem von Deutsche Bank Research genannten Kursziel. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr nur, ob LANXESS die Krise bewältigen kann, sondern ob der Konzern künftig genügend zusätzliche Ertragskraft entwickelt, um die skeptische Haltung von Tristan Lamotte zu widerlegen. Bis dahin bleibt das Rating "hold" von Deutsche Bank Research ein nüchternes Gegengewicht zur wachsenden Hoffnung auf eine kräftige Erholung.
Hat Ihnen diese LANXESS-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden! Denn gute Aktieninformationen sind wie erfolgreiche Chemieexperimente: Wenn die Mischung stimmt, entsteht eine spannende Reaktion. Und wer den Artikel nicht teilt, muss beim nächsten Börsenstammtisch freiwillig erklären, warum ein Rating "hold" keine Aufforderung ist, die Aktie mit beiden Händen festzuhalten!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 8. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.