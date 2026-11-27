Warum ist die Lam Research Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?

Chipwerte gerieten am Mittwoch stark unter Druck, ein eigener Auslöser des Unternehmens ist nicht bekannt.

Wie hoch ist der Verlust?

Minus 5,68 Prozent auf 185,01 Dollar zum Handelsschluss am 25. November 2026.

Was hat Lam gegen den Kursverfall unternommen?

Das Unternehmen kündigte im November ein Rückkauf-Programm über 25 Milliarden Dollar an.