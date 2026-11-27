Die Lam Research Aktie (ISIN: US5128073062, WKN: 869703, US-Handelssymbol: LRCX) gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Mittwochs, 25. November 2026. Der Titel des Chipausrüsters verliert 11,15 Dollar oder 5,68 Prozent auf 185,01 Dollar und ist damit der schwächste Wert im Nasdaq 100. Auf Sicht von drei Monaten steht für die Lam Research Aktie ein Minus von rund 38 Prozent zu Buche.
Lam Research Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 5,7 Prozent – Chipausrüster im Sog der KI-Sorgen
Die Lam Research Aktie schließt am Mittwoch 5,68 Prozent tiefer bei 185,01 Dollar und führt die Nasdaq100 Verlierer an. Der Chipausrüster leidet unter dem Ausverkauf bei KI- und Speicherwerten.
Kursgrund
Warum die Lam Research Aktie heute fällt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Handel startete mit einem Ausverkauf: Der Halbleiterindex SOX fiel am Vormittag um mehr als 6 Prozent, die Nasdaq lag zeitweise rund 4,6 Prozent im Minus. Zum Handelsschluss hatte sich der Markt weitgehend erholt, der Nasdaq 100 gab nur noch 0,64 Prozent ab. Chipausrüster wie die Lam Research Aktie blieben dagegen unter Druck, am Vormittag lag sie zeitweise 7,10 Prozent im Minus. Marktberichten zufolge belasteten außerdem Inflationsdaten und die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember die Stimmung.
Hintergrund
Ein Absturz in Etappen
Die Lam Research Aktie hat einen harten November hinter sich. Am 5. November brach sie an einem einzigen Handelstag um rund 16 Prozent ein, als Sorgen über die Investitionen in KI-Infrastruktur die Ausrüster trafen. Lam reagierte mit einem Aktienrückkauf-Programm über 25 Milliarden Dollar, rund zehn Prozent des damaligen Börsenwerts, und einer Quartalsdividende von 0,33 Dollar. Am 16. November fiel die Aktie erneut um etwa 6,7 Prozent, ohne dass es eine Nachricht des Unternehmens gab.
Vom Rekordschluss bei 433,33 Dollar am 30. Juni 2026 ist die Aktie inzwischen mehr als 57 Prozent entfernt. Operativ meldete Lam zuletzt das fünfte Rekordquartal in Folge. Das Geschäft hängt stark an den Investitionen der Speicherchip-Hersteller, deren Aktien derzeit ebenfalls schwanken.
Häufige Fragen zur Lam Research Aktie
Warum ist die Lam Research Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?
Chipwerte gerieten am Mittwoch stark unter Druck, ein eigener Auslöser des Unternehmens ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Verlust?
Minus 5,68 Prozent auf 185,01 Dollar zum Handelsschluss am 25. November 2026.
Was hat Lam gegen den Kursverfall unternommen?
Das Unternehmen kündigte im November ein Rückkauf-Programm über 25 Milliarden Dollar an.
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