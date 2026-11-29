Die Lam Research Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 192,69 Dollar geschlossen, ein Plus von 4,15 Prozent. Zwei Tage zuvor hatte der Hersteller von Anlagen für die Chipfertigung einen der wildesten Tage des Jahres erlebt. Am Mittwoch fiel das Papier zeitweise um 12,56 Prozent auf 171,53 Dollar, bevor es sich auf 185,01 Dollar erholte. Unter dem Strich stand ein Minus von 5,68 Prozent.
Lam Research Aktie: Erst 12,6 Prozent im Minus, dann die Wende – China bestimmt den Takt
Die Lam Research Aktie schließt am Freitag 4,15 Prozent höher bei 192,69 Dollar. Am Mittwoch war sie zeitweise um 12,6 Prozent eingebrochen. Exportregeln für China lösten beide Bewegungen aus.
Lam Research Corporation · ISIN: US5128073062 · US-Handelssymbol: LRCX
Der Absturz
Exportsorgen und ein schwacher Speichermarkt
Am Mittwoch trafen zwei Nachrichten zusammen. Nach einem Bericht von JournalArta belasteten geplante US-Beschränkungen für Exporte nach China und eine schwächere Prognose für den Markt mit NAND-Speichern die Hersteller von Chipausrüstung. China ist für Lam Research einer der wichtigsten Absatzmärkte. Jede Verschärfung trifft das Geschäft direkt.
Dass der Kurs vom Tief um 7,86 Prozent zurückkam, werten Charttechniker als Zeichen, dass Käufer die Zone um 171 Dollar verteidigen. Am Freitag folgte die Aktie dann den Chipwerten in Asien, die nach Unterstützungssignalen aus Peking zulegten. Auf Xetra hatte das Papier am Donnerstag bei 169,94 Euro geschlossen.
Lam Research verdient am Ausbau der Chipfabriken weltweit. Wer in China baut und wer dort beliefert werden darf, entscheidet über ein großes Stück davon.
Das Geschäft
Rekordzahlen, knappe Lieferkette
Operativ steht der Konzern gut da. Im Geschäftsjahr 2026 setzte Lam Research 23,2 Milliarden Dollar um und verdiente netto 7,3 Milliarden Dollar. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres brachte Rekordzahlen. Die Aktie fiel nach dem Bericht dennoch um zehn Prozent, weil Engpässe in der Lieferkette die Auslieferungen begrenzen könnten.
Häufige Fragen zur Lam Research Aktie
Wo schloss die Lam Research Aktie am Freitag?
Bei 192,69 Dollar an der Nasdaq.
Warum fiel die Aktie am Mittwoch?
Wegen geplanter US-Exportbeschränkungen für China und einer schwächeren Prognose für Speicherchips.
Wie hoch war der Umsatz 2026?
23,2 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr.
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