Die Lam Research Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 192,69 Dollar geschlossen, ein Plus von 4,15 Prozent. Zwei Tage zuvor hatte der Hersteller von Anlagen für die Chipfertigung einen der wildesten Tage des Jahres erlebt. Am Mittwoch fiel das Papier zeitweise um 12,56 Prozent auf 171,53 Dollar, bevor es sich auf 185,01 Dollar erholte. Unter dem Strich stand ein Minus von 5,68 Prozent.