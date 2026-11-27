Der Leitzins der Fed lag im Oktober bei 4,00 Prozent (Trading Economics). Die dreimonatige Bill rentiert mit 4,27 Prozent rund 27 Basispunkte darüber, die zwölfmonatige mit 4,58 Prozent 58 Basispunkte. Das spiegelt die erwartete Zinserhöhung im Dezember und möglicherweise im Januar, denn Kurzläufer folgen den erwarteten Leitzinsen. Die US-Wirtschaft wuchs laut Trading Economics im dritten Quartal um 4,3 Prozent, der Kern-PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent. In Deutschland liegt die Rendite der zwölfmonatigen Bill mit 2,99 Prozent knapp unter der Zweijährigen mit 3,07 Prozent, in der Eurozone liegt die Inflation laut Trading Economics bei 4 Prozent.

Der Abstand von 143 bis 159 Basispunkten zwischen US- und deutschen Bills ist kein Gratis-Gewinn.