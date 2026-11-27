Die Rendite kurzlaufender Staatsanleihen steigt mit der Laufzeit: US-Treasury-Bills bringen am Freitag, 27. November 2026, laut Trading Economics 4,27 Prozent bei drei, 4,49 Prozent bei sechs und 4,58 Prozent bei zwölf Monaten. Deutsche Bundesbills (Bubills) liegen bei 2,84, 2,92 und 2,99 Prozent (Tagesstand ohne Uhrzeit). Der Auslöser des Interesses: Nahezu sicher steht eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember an, und auch in Europa rechnen die Märkte laut Trading Economics mit weiteren EZB-Schritten.
Kurzläufer: US-Bills rentieren mit 4,27 bis 4,58 Prozent, deutsche Bubills mit 2,84 bis 2,99 – wie viel Zins bringt die kurze Laufzeit?
Am 27. November zahlen drei- bis zwölfmonatige US-Treasury-Bills zwischen 4,27 und 4,58 Prozent, deutsche Bundesbills zwischen 2,84 und 2,99 Prozent. Was kurze Staatsanleihen auszeichnet, was der Abstand zum Leitzins verrät und welche Risiken bleiben.
Was sind Treasury Bills und Bundesbills?
Bills sind Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit, in der Regel bis zu einem Jahr. Sie zahlen keinen laufenden Kupon, sondern werden unter dem Nennwert ausgegeben und zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Differenz ist der Zins. Der Kauf unter 100 Prozent des Nennwerts und die Rückzahlung zu 100 Prozent ergeben die Rendite, also die tatsächliche Verzinsung bis zur Fälligkeit. Weil die Laufzeit kurz ist, reagiert der Kurs kaum auf Zinsänderungen; die Duration, die Zinsempfindlichkeit, ist gering. Bei Papieren mit mehreren Jahren Laufzeit ist der Kursausschlag dagegen deutlich größer.
|Laufzeit
|US-Bill
|Bundesbill
|Abstand
|Drei Monate
|4,27 %
|2,84 %
|+143 Bp.
|Sechs Monate
|4,49 %
|2,92 %
|+157 Bp.
|Zwölf Monate
|4,58 %
|2,99 %
|+159 Bp.
Rendite in Prozent. Abstände in Basispunkten (Bp.) selbst berechnet; 1 Bp. = 0,01 Prozentpunkte.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Warum liegen US-Bills über dem Leitzins?
Der Leitzins der Fed lag im Oktober bei 4,00 Prozent (Trading Economics). Die dreimonatige Bill rentiert mit 4,27 Prozent rund 27 Basispunkte darüber, die zwölfmonatige mit 4,58 Prozent 58 Basispunkte. Das spiegelt die erwartete Zinserhöhung im Dezember und möglicherweise im Januar, denn Kurzläufer folgen den erwarteten Leitzinsen. Die US-Wirtschaft wuchs laut Trading Economics im dritten Quartal um 4,3 Prozent, der Kern-PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent. In Deutschland liegt die Rendite der zwölfmonatigen Bill mit 2,99 Prozent knapp unter der Zweijährigen mit 3,07 Prozent, in der Eurozone liegt die Inflation laut Trading Economics bei 4 Prozent.
Der Abstand von 143 bis 159 Basispunkten zwischen US- und deutschen Bills ist kein Gratis-Gewinn.
Einschätzung der Redaktion: Euro-Anleger tragen bei Dollar-Anlagen das Wechselkursrisiko, und die Absicherung gegen Währungsschwankungen kostet Geld, das den Renditevorsprung ganz oder teilweise aufzehren kann.
Zudem sind Bill-Renditen nach Marktkonventionen berechnet, ein exakter Vergleich mit Tagesgeld- oder Festgeldzinsen ist nicht möglich.
Welche Termine sind für Kurzläufer wichtig?
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
FAQ: Kurzlaufende Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite einer dreimonatigen US-Treasury-Bill?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 4,27 Prozent.
Wie hoch ist die Rendite deutscher Bundesbills?
Je nach Laufzeit zwischen 2,84 Prozent (drei Monate) und 2,99 Prozent (zwölf Monate).
Was ist der Unterschied zwischen Bill und Anleihe?
Bills laufen höchstens ein Jahr und zahlen keinen Kupon, Anleihen laufen länger und zahlen meist jährliche Zinsen.
Welche Risiken haben kurzlaufende Staatsanleihen?
Wiederanlage-, Währungs- und Liquiditätsrisiko; bei Verkauf vor Fälligkeit auch ein geringes Kursrisiko. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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