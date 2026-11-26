Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell? An der LME lag Kupfer am 26. November um 11:21 Uhr MEZ bei 11.920 US-Dollar je Tonne; die Quellen nennen im Tagesverlauf Werte zwischen rund 11.600 und 12.050 Dollar.

Warum fällt Kupfer im November so stark? Zinserhöhungsängste, Zweifel an den KI-Investitionen, neue US-Zölle und Schwäche in China gelten als Treiber; im Monat verlor Kupfer rund 18 Prozent.

Welche Aktien hängen am Kupferpreis? Rio Tinto, BHP, Glencore, Antofagasta, Freeport-McMoRan und Aurubis zählen zu den bekanntesten Kupfer-Werten.

Wann ist der nächste wichtige Termin? Der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.