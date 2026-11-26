Der Kupferpreis hat sich am Donnerstag, 26. November, von seinem Tief seit Dezember 2025 erholt: An der Londoner Metallbörse LME kostete die Tonne um 10:21 Uhr GMT (11:21 Uhr MEZ) 11.920 US-Dollar, ein Plus von 0,84 Prozent zum Mittwochsschluss von 11.820,58 Dollar (Quelle: Tradingpedia). Am Mittwoch war Kupfer zeitweise bis auf 11.574,70 Dollar gefallen. Auslöser der Schwäche sind Sorgen vor höheren US-Zinsen, Zweifel an den KI-Investitionen und neue US-Zölle; im November summiert sich das Minus an der LME auf rund 18 Prozent. Die Erholung am Donnerstag fällt in einen dünnen Feiertagshandel und wirkt nach Einschätzung von Beobachtern vor allem wie Short-Eindeckung.
Kupferpreis: Tief seit Dezember 2025 bei 11.575 Dollar, 18 Prozent Minus im November – Boden oder nur Feiertags-Zucken?
Der Kupferpreis erholt sich am Thanksgiving-Donnerstag auf rund 11.920 Dollar je Tonne, nachdem er am Mittwoch den tiefsten Stand seit Dezember 2025 erreicht hatte. Zinsangst, KI-Zweifel und neue Zölle belasten, Bergbauaktien wie Rio Tinto und Glencore springen an.
Wichtig zur Datenlage: Die Quellen zeichnen den Tagesverlauf nicht einheitlich. Während Tradingpedia am Vormittag ein Plus zeigt, meldet ein Reuters-Bericht für den Nachmittag ein Minus von 1,9 Prozent auf 11.596 Dollar, und eine weitere Zusammenfassung nennt einen Zwischenstand bis 12.047 Dollar. Der Kupfermarkt pendelt damit um die Marke von 12.000 Dollar.
Warum ist der Kupferpreis so stark gefallen?
Noch Ende Oktober kostete die Tonne an der LME 14.149,60 Dollar, das Hoch im September lag laut einer Marktzusammenfassung bei 14.875 Dollar. Gegenüber diesem Hoch fehlen heute knapp 20 Prozent. Vier Treiber stehen im Mittelpunkt.
Zinsangst
Die US-Inflation hat sich im Oktober weiter beschleunigt, die Fed hat im September erstmals seit drei Jahren erhöht, und der Markt rechnet mit weiteren Schritten im Dezember und Januar. Die Analysten der Bank ING verweisen auf die Gefahr länger hoher US-Zinsen.
KI-Zweifel
Kupfer ist der Rohstoff des Rechenzentrums-Booms. Wachsende Zweifel an den KI-Ausgaben schlagen direkt auf den Kupferpreis durch, schreibt ING.
Zölle
Die am Mittwoch angekündigten neuen US-Zölle auf Waren aus 14 Handelspartnern belasten laut Reuters die Stimmung. Trading Economics bewertet sie als weniger störend als befürchtet, da sie erst im Februar oder März greifen sollen.
China
An der Shanghaier Börse SHFE brach Kupfer nach einem Reuters-Bericht um 6,3 Prozent ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025; Trading Economics nennt schwache Nachfrage aus China.
Ist der Kupfermarkt wirklich überversorgt?
Das Bild ist gemischt. ING weist darauf hin, dass die Preisschwäche im Widerspruch zu relativ angespannten Bedingungen in Teilen des physischen Marktes steht. Die LME-Lagerbestände waren allerdings nach Daten von Trading Economics (Stand 18. November) mit 320.000 Tonnen deutlich höher als im August mit 205.000 Tonnen. George Griffiths von AMT Futures sieht in der Bewegung aus Hard-Asset- und KI-Trade nach Reuters-Angaben noch Luft nach unten und verweist auf deutlich gesunkene offene Positionen. Joe Dickinson von UBS bewertet die Erholung laut einer Zusammenfassung des Private Banker eher als Bärenmarkt-Rally.
Einordnung der Redaktion: Ein Boden ist bei Kupfer noch nicht bestätigt. Solange Fed und Dollar den Takt vorgeben, bleibt der Industriemetall-Markt anfällig für Stimmungswechsel an den Aktienmärkten.
|Metall
|Preis / Veränderung
|Anmerkung
|Kupfer
|11.920 USD/t, +0,84 %
|Vortag 11.820,58 USD
|Aluminium
|2.780 USD/t, −0,72 %
|LME lässt Hua-Chin-Material ab 2. Dezember zu
|Gold (Spot)
|3.562 USD/oz, −0,71 %
|Ausgangslage Edelmetalle
|Silber (Future)
|41,26 USD/oz, +3 %
|Short-Eindeckung
Stand 10:21 Uhr GMT (11:21 Uhr MEZ). Aluminium-Preis in USD je Tonne; Zahlen von Tradingpedia, Quellen weichen bei Zink und Nickel voneinander ab.
Quelle: Tradingpedia/ING, Reuters
Welche Bergbau-Aktien profitieren vom Kupferpreis?
Kupfer-Aktien reagierten am Donnerstagvormittag in London deutlich: Glencore legte 3,7 Prozent zu, Rio Tinto 2,7 Prozent und Fresnillo 4,2 Prozent (Stand 10:21 Uhr GMT, Quelle: Tradingpedia). Für Anglo American nennt die Quelle rund 3 Prozent. In Australien trugen BHP, Rio Tinto und Newmont den Markt nach oben. Wie stark Kupfer ein Unternehmen prägt, zeigt Motley Fool Australia: Bei Rio Tinto lieferte Kupfer im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 rund 39 Prozent des bereinigten EBITDA, bei BHP im Gesamtjahr sogar 54 Prozent. Rio Tinto förderte im dritten Quartal 205.000 Tonnen Kupfer; für das Jahr bestätigt der Konzern 800.000 bis 870.000 Tonnen. Auch deutsche Anleger beobachten Kupfer über Aurubis, die nach ihrer Gewinnwarnung zuletzt stark schwankte.
Was ist beim Kupferpreis in den nächsten Tagen wichtig?
Zunächst bleibt der Handel dünn: Am Freitag schließt die US-Börse bereits um 13 Uhr New Yorker Zeit. Am 2. Dezember lässt die LME zusätzliches Aluminium des indonesischen Produzenten PT Hua Chin zu. Der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember dürften die Richtung für Kupfer und Rohstoff-Aktien vorgeben.
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell? An der LME lag Kupfer am 26. November um 11:21 Uhr MEZ bei 11.920 US-Dollar je Tonne; die Quellen nennen im Tagesverlauf Werte zwischen rund 11.600 und 12.050 Dollar.
Warum fällt Kupfer im November so stark? Zinserhöhungsängste, Zweifel an den KI-Investitionen, neue US-Zölle und Schwäche in China gelten als Treiber; im Monat verlor Kupfer rund 18 Prozent.
Welche Aktien hängen am Kupferpreis? Rio Tinto, BHP, Glencore, Antofagasta, Freeport-McMoRan und Aurubis zählen zu den bekanntesten Kupfer-Werten.
Wann ist der nächste wichtige Termin? Der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.
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