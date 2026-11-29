KULR baut Batteriesysteme für Anwendungen, bei denen ein Ausfall teuer wird: Raumfahrt, Verteidigung, Drohnen, Rechenzentren und Robotik. Im dritten Quartal hat das Unternehmen seinen Ausflug in die Kryptowelt abgeschlossen. Es verkaufte sämtliche Bitcoin, tilgte einen Kredit über 20 Millionen Dollar und beendete das Quartal mit 54,5 Millionen Dollar in der Kasse, ohne Schulden und ohne digitale Vermögenswerte.

Operativ ging es voran. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 197 Prozent auf 7,4 Millionen Dollar und war mehr als dreimal so hoch wie im zweiten Quartal. 88 Prozent davon stammen aus Produktverkäufen, beliefert wurden 22 Kunden.