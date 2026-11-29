Es gibt nicht viele Batteriefirmen, die zwischendurch zum Bitcoin-Investor wurden. KULR Technology hat diesen Umweg gemacht – und ihn im dritten Quartal beendet. Die KULR Technology Aktie schloss am Freitag bei 1,41 Dollar, ein Plus von 6 Prozent. Am 10. November war sie nach den Quartalszahlen um mehr als 20 Prozent auf 1,96 Dollar gesprungen, seither hat sie den Gewinn wieder abgegeben. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 1,16 bis 5,43 Dollar.
KULR Technology Aktie: Bitcoin verkauft, Umsatz verdreifacht – und an der Börse kaum mehr wert als die eigene Kasse
Die KULR Technology Aktie hat eine der wildesten Geschichten der Branche hinter sich: erst Batteriespezialist für die Raumfahrt, dann Bitcoin-Halter, jetzt wieder reiner Batteriebauer. Das texanische Unternehmen hat alle Kryptobestände verkauft, einen Kredit getilgt und den Umsatz binnen eines Quartals verdreifacht. Der Kurs liegt trotzdem 74 Prozent unter dem Jahreshoch. Die große Analyse.
Die Kehrtwende
Raus aus Bitcoin, zurück zur Batterie
KULR baut Batteriesysteme für Anwendungen, bei denen ein Ausfall teuer wird: Raumfahrt, Verteidigung, Drohnen, Rechenzentren und Robotik. Im dritten Quartal hat das Unternehmen seinen Ausflug in die Kryptowelt abgeschlossen. Es verkaufte sämtliche Bitcoin, tilgte einen Kredit über 20 Millionen Dollar und beendete das Quartal mit 54,5 Millionen Dollar in der Kasse, ohne Schulden und ohne digitale Vermögenswerte.
Operativ ging es voran. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 197 Prozent auf 7,4 Millionen Dollar und war mehr als dreimal so hoch wie im zweiten Quartal. 88 Prozent davon stammen aus Produktverkäufen, beliefert wurden 22 Kunden.
Die Zahlen
Ein Gewinn mit Fußnote
Unter dem Strich weist KULR für das Quartal 4,5 Millionen Dollar Gewinn aus. Der stammt allerdings aus einem einmaligen Effekt von 15,8 Millionen Dollar im Zusammenhang mit den verkauften Kryptobeständen. Das operative Geschäft schrieb 11,0 Millionen Dollar Verlust, mehr als ein Jahr zuvor. Die Bruttomarge betrug nur 4 Prozent, nach 17 Prozent im Vorjahr. Das Management begründet das mit höheren Fertigungskosten im Hochlauf und hat im November Stellen gestrichen, was rund 4 Millionen Dollar jährlich sparen soll.
Bemerkenswert ist das Verhältnis von Kasse und Bewertung. Bei 46,3 Millionen Aktien und einem Kurs von 1,41 Dollar ist die KULR Technology Aktie an der Börse rund 65 Millionen Dollar wert – eine Rechnung der Redaktion. Dem stehen 54,5 Millionen Dollar Barmittel gegenüber. Der Markt bewertet das laufende Geschäft also mit kaum mehr als 10 Millionen Dollar. Das spiegelt die Skepsis: Bei einem operativen Verlust von 11 Millionen Dollar im Quartal reicht das Geld nicht unbegrenzt.
Häufige Fragen zur KULR Technology Aktie
Hält KULR noch Bitcoin?
Nein. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal 2026 alle Bestände verkauft.
Was stellt KULR her?
Batteriesysteme und Lösungen für Batteriesicherheit, vor allem für Raumfahrt, Verteidigung, Drohnen und Rechenzentren.
Warum ist die Marge so niedrig?
Laut Unternehmen wegen höherer Fertigungskosten beim Aufbau der Serienproduktion.
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