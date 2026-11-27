Die KT-Aktie (ISIN: KR7030200000, KRX-Kürzel: 030200, US-Handelssymbol: KT) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des zweitgrößten koreanischen Telekomkonzerns schloss in Seoul bei 44.650 Won und damit 2,72 Prozent unter dem Vortag.
KT-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,72 Prozent – Telekomriese bleibt bei der Erholung zurück
Die KT-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Telekomkonzern fällt um 2,72 Prozent auf 44.650 Won. Die Telekombranche war einer von nur zwei Sektoren im Minus.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer KT gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. KT fiel mit der Branche: Telekomwerte verloren im KOSPI 0,8 Prozent, während der Gesamtindex 4,34 Prozent gewann. Der Grund ist die Umschichtung. In den Wochen des Ausverkaufs galten Telekomaktien mit ihren stabilen Erträgen und hohen Dividenden als Zuflucht. Am Freitag kauften ausländische Investoren netto für rund 1,13 Billionen Won, vor allem Samsung Electronics und SK Hynix, und defensive Titel wurden als Geldquelle genutzt. KT gab dabei stärker nach als der Sektor.
Häufige Fragen zur KT-Aktie
Warum ist die KT-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die KT-Aktie fiel um 2,72 Prozent auf 44.650 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Telekomwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft.
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