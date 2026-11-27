KT-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,72 Prozent – Telekomriese bleibt bei der Erholung zurück

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 2 Min.

Die KT-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Telekomkonzern fällt um 2,72 Prozent auf 44.650 Won. Die Telekombranche war einer von nur zwei Sektoren im Minus.

Die KT-Aktie (ISIN: KR7030200000, KRX-Kürzel: 030200, US-Handelssymbol: KT) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des zweitgrößten koreanischen Telekomkonzerns schloss in Seoul bei 44.650 Won und damit 2,72 Prozent unter dem Vortag. 030200 030200 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 030200 — — — Tagesminus der KT-Aktie -2,72 % Schlusskurs in Seoul 44.650 KRW Telekombranche im KOSPI -0,8 % Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,22 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer KT gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. KT fiel mit der Branche: Telekomwerte verloren im KOSPI 0,8 Prozent, während der Gesamtindex 4,34 Prozent gewann. Der Grund ist die Umschichtung. In den Wochen des Ausverkaufs galten Telekomaktien mit ihren stabilen Erträgen und hohen Dividenden als Zuflucht. Am Freitag kauften ausländische Investoren netto für rund 1,13 Billionen Won, vor allem Samsung Electronics und SK Hynix, und defensive Titel wurden als Geldquelle genutzt. KT gab dabei stärker nach als der Sektor. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Rotation: Hält die Erholung bei Technologie an, bleiben defensive Titel unbeliebt.

Zinsen: Höhere Leitzinsen machen Dividendenaktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Regulierung: Tarife und Netzinvestitionen stehen unter politischer Beobachtung. Häufige Fragen zur KT-Aktie Warum ist die KT-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die KT-Aktie fiel um 2,72 Prozent auf 44.650 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Telekomwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft. Fazit: Defensiv ist gerade nicht gefragt Die KT-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 9 und gut 5 Prozent Dividendenrendite bleibt sie ein Substanzwert, der an Erholungstagen zurückbleibt.

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