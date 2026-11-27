43 Euro in zwei Tagen: Die KSB Aktie gewinnt am Freitagmorgen 1,89 Prozent auf 810,00 Euro und ist sechzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Gemeint ist die Vorzugsaktie des Pumpenbauers, der optisch teuerste Titel im Index.
KSB Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 800 Euro überschritten, der Pumpenbauer legt weitere 15 Euro drauf
Die KSB Vorzugsaktie steigt am Freitagmorgen um 1,89 Prozent auf 810 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach 28 Euro Plus am Donnerstag nimmt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller die nächste runde Marke. Industriewerte bleiben gefragt.
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Der Auslöser
Warum steigt die KSB Aktie heute?
Eine Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Donnerstag begann. Am Mittwochabend hatte sie noch zu den SDAX Verlierern gehört, als der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli fiel. Seither werden Industriewerte zurückgekauft. Am Freitag startete der Leitindex 0,8 Prozent höher, Rückenwind kam von den asiatischen Börsen.
Der Handel in dem Titel ist wegen des hohen Kurses und des kleinen Streubesitzes dünn. Bis 09:05 Uhr wurden auf Xetra Aktien für knapp 59.000 Euro umgesetzt, das entspricht rund 70 Stück. Größere Bewegungen kommen bei dem SDAX Gewinner deshalb schnell zustande.
Der Hintergrund
Pumpen für Wasser, Energie und Industrie
KSB zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Pumpen und Armaturen. Die Produkte laufen in Wasserwerken, Kraftwerken, Chemieanlagen, Gebäuden und im Bergbau. Einen wachsenden Teil des Ergebnisses liefert das margenstarke Servicegeschäft mit Wartung und Ersatzteilen. Die Mehrheit der Stimmrechte liegt bei einer Stiftung, an der Börse gehandelt werden Stamm- und Vorzugsaktien. Im SDAX vertreten ist die Vorzugsaktie.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur KSB Aktie
Warum ist die KSB Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie erholt sich mit den Industriewerten und dem Gesamtmarkt. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Um welche KSB Aktie geht es?
Um die Vorzugsaktie, die im SDAX notiert ist.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der KSB Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0006292030, WKN 629203, Handelssymbol KSB3 (Xetra).
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