Eine Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Donnerstag begann. Am Mittwochabend hatte sie noch zu den SDAX Verlierern gehört, als der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli fiel. Seither werden Industriewerte zurückgekauft. Am Freitag startete der Leitindex 0,8 Prozent höher, Rückenwind kam von den asiatischen Börsen.

Der Handel in dem Titel ist wegen des hohen Kurses und des kleinen Streubesitzes dünn. Bis 09:05 Uhr wurden auf Xetra Aktien für knapp 59.000 Euro umgesetzt, das entspricht rund 70 Stück. Größere Bewegungen kommen bei dem SDAX Gewinner deshalb schnell zustande.