KSB Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Pumpenbauer gewinnt 28 Euro und nähert sich der 800er-Marke

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die KSB Vorzugsaktie steigt am Donnerstag um 3,65 Prozent auf 795 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Pumpen- und Armaturenhersteller holt die Verluste vom Mittwoch auf.

28 Euro an einem Tag: Die KSB Aktie gewinnt am Donnerstag 3,65 Prozent auf 795,00 Euro und ist neunzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Gemeint ist die Vorzugsaktie des Pumpenbauers aus Frankenthal, einer der optisch teuersten Titel im Index. KSB3 KSB3 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr KSB3 — — — Schlusskurs der KSB Vorzugsaktie auf Xetra 795,00 € Tagesgewinn, Platz 19 der SDAX Gewinner +3,65 % Kursgewinn zum Vortag +28,00 € Tagesgewinn des SDAX zum Vergleich +2,36 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die KSB Aktie heute? Eine Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie gehörte am Mittwochabend zu den SDAX Verlierern, als der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli fiel. Am Donnerstag kehrte sich das Bild um: Der Leitindex gewann 2,08 Prozent, und Industriewerte, die zuvor abgegeben worden waren, wurden zurückgekauft. Schon am Morgen stand KSB auf der Liste der SDAX Gewinner, bis zum Schluss baute die Aktie das Plus aus. Der Handel in dem Titel ist wegen des hohen Kurses und des kleinen Streubesitzes dünn, größere Bewegungen kommen deshalb schnell zustande. Der Hintergrund Pumpen für Wasser, Energie und Industrie KSB zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Pumpen und Armaturen. Die Produkte laufen in Wasserwerken, Kraftwerken, Chemieanlagen, Gebäuden und im Bergbau. Einen wachsenden Teil des Ergebnisses liefert das margenstarke Servicegeschäft mit Wartung und Ersatzteilen. Die Mehrheit der Stimmrechte liegt bei einer Stiftung, an der Börse gehandelt werden Stamm- und Vorzugsaktien. Im SDAX vertreten ist die Vorzugsaktie. Was für die KSB Aktie spricht Breite Aufstellung über Wasser, Energie und Industrie

Servicegeschäft sorgt für wiederkehrende Erträge

Verlust vom Mittwoch weitgehend aufgeholt Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für den Anstieg

Geringe Handelsumsätze verstärken Kursausschläge

Als Maschinenbauer abhängig von der Investitionskonjunktur Kurz erklärt Fragen und Antworten zur KSB Aktie Warum ist KSB heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt von den Verlusten des Vortags. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Um welche KSB Aktie geht es?

Um die Vorzugsaktie, die im SDAX notiert ist. KSB Aktie (Vorzüge): ISIN DE0006292030, WKN 629203, Börsenkürzel KSB3. Fazit zur KSB Aktie Die KSB Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und steht kurz vor der Marke von 800 Euro. Der Anstieg ist eine Gegenbewegung im freundlichen Markt. Am soliden Geschäft des Pumpenbauers hat sich in dieser Woche nichts geändert.

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