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K+S Aktie: Berenberg bleibt bei Sell und senkt auf 10,80 Euro – die eigenen Manager kaufen

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 10:23 2 Min.

Berenberg-Analyst Sebastian Bray hat den Zielwert für K+S von 13 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung Sell bestätigt. Die K+S Aktie schließt die Woche bei rund 12,30 Euro, leicht im Minus. Mehrere Führungskräfte hatten zuletzt Aktien gekauft.

Bild: K+S

Die K+S Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei rund 12,30 Euro geschlossen. Am Freitag der Vorwoche hatte der Schlusskurs bei 12,44 Euro gelegen, auf Wochensicht ergibt sich ein leichtes Minus. Das 52-Wochen-Hoch der K+S Aktie liegt bei 18,69 Euro. K+S Aktiengesellschaft · ISIN: DE000KSAG888 · WKN: KSAG88 · Handelssymbol: SDF (Xetra) Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 rund 12,30 € Zielwert von Berenberg (zuvor 13,00 €) 10,80 € EBITDA-Prognose 2026 680–760 Mio. € 52-Wochen-Hoch 18,69 € Quelle : AD HOC NEWS (Xetra), Berenberg, K+S, Stand 27.11.2026 Die Studie Weniger Kalipreis, weniger Übernahmefantasie Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg senkte in einer am 26. November 2026 veröffentlichten Studie den Zielwert für K+S von 13,00 auf 10,80 Euro und bestätigte die Einstufung „Sell“. Er begründet das mit niedrigeren Erwartungen für die Kalipreise und einem geringeren Übernahmepotenzial. Zudem senkte er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Mehrere Führungskräfte von K+S meldeten zwischen dem 16. und 25. November Käufe eigener Aktien. Das Unternehmen selbst erwartet für 2026 ein EBITDA von 680 bis 760 Millionen Euro. K+S aus Kassel fördert Kali- und Magnesiumprodukte für Landwirtschaft und Industrie. Die Aktie ist im MDAX vertreten. Was für K+S spricht Käufe durch Führungskräfte und eine bestätigte EBITDA-Spanne für 2026. Was dagegen spricht Ein „Sell“-Votum von Berenberg mit einem Zielwert unter dem Kurs, die Abhängigkeit vom Kalipreis und ein großer Abstand zum Jahreshoch. Häufige Fragen zur K+S Aktie Was hat Berenberg entschieden?

Zielwert von 13,00 auf 10,80 Euro gesenkt, Einstufung „Sell“ bestätigt. Was erwartet K+S für 2026?

Ein EBITDA von 680 bis 760 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000KSAG888, WKN KSAG88, Handelssymbol SDF. Fazit: Der Kalipreis entscheidet Die K+S Aktie tritt auf der Stelle. Berenberg ist skeptisch, die Manager kaufen. Richtung gibt erst die Entwicklung der Kalipreise.

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