Die Krones Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 104,60 Euro geschlossen, ein Plus von 1,16 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Krones Aktie 2,75 Prozent, auf Jahressicht steht aber ein Minus von 19,29 Prozent. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem bayerischen Neutraubling steckt in einer ungewohnten Lage: Der Gewinn steigt, das Wachstum stockt.
Krones Aktie: Mehr Gewinn, weniger Wachstum – warum der Abfüllspezialist seine Ziele für 2028 gekappt hat
Die Krones Aktie schließt die Woche bei 104,60 Euro und liegt fast 20 Prozent unter dem Vorjahr. Der Anlagenbauer verdient mehr, wächst aber kaum noch. Die Umsatzziele für 2026 und 2028 hat er gesenkt.
Krones AG · ISIN: DE0006335003 · WKN: 633500 · Handelssymbol: KRN (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): KRNTY
Die Zahlen
Die Marge steigt, der Umsatz tritt auf der Stelle
Von Januar bis September stieg der Auftragseingang um 2,9 Prozent auf 4,22 Milliarden Euro. Der Umsatz blieb dagegen nahezu auf Vorjahresniveau, im dritten Quartal lag er wie ein Jahr zuvor bei rund 1,38 Milliarden Euro. Die Profitabilität verbesserte sich: Die EBITDA-Marge kletterte auf 11,1 Prozent, der Konzerngewinn um 2,7 Prozent auf 219,5 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erreichte 6,94 Euro nach 6,75 Euro. Die Nettoliquidität stieg auf 410,2 Millionen Euro.
Bereits am 22. Oktober hatte Krones die Wachstumsprognose für 2026 gesenkt: Statt 3 bis 5 Prozent erwartet das Unternehmen nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 1 bis 2 Prozent. Als Gründe nennt der Vorstand geopolitische Spannungen, höhere Kosten bei den Kunden aus der Getränkeindustrie und die wirtschaftliche Unsicherheit. Die Aktie fiel an diesem Tag zeitweise um fast 9 Prozent auf 105 Euro.
Auch die Ziele für 2028 sind kleiner geworden. Der Umsatz soll dann 6,0 bis 6,2 Milliarden Euro erreichen, die EBITDA-Marge 11 bis 12 Prozent. Bisher lag die Obergrenze bei der Marge bei 13 Prozent.
Krones verdient besser denn je an jeder Anlage, verkauft aber nicht mehr davon. Die Börse zahlt für Wachstum, und genau das fehlt gerade.
Häufige Fragen zur Krones Aktie
Wo hat die Krones Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 104,60 Euro, ein Plus von 1,16 Prozent.
Welches Umsatzwachstum erwartet Krones für 2026?
Ein währungsbereinigtes Plus von 1 bis 2 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006335003, WKN 633500, Handelssymbol KRN.
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