Von Januar bis September stieg der Auftragseingang um 2,9 Prozent auf 4,22 Milliarden Euro. Der Umsatz blieb dagegen nahezu auf Vorjahresniveau, im dritten Quartal lag er wie ein Jahr zuvor bei rund 1,38 Milliarden Euro. Die Profitabilität verbesserte sich: Die EBITDA-Marge kletterte auf 11,1 Prozent, der Konzerngewinn um 2,7 Prozent auf 219,5 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erreichte 6,94 Euro nach 6,75 Euro. Die Nettoliquidität stieg auf 410,2 Millionen Euro.

Bereits am 22. Oktober hatte Krones die Wachstumsprognose für 2026 gesenkt: Statt 3 bis 5 Prozent erwartet das Unternehmen nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 1 bis 2 Prozent. Als Gründe nennt der Vorstand geopolitische Spannungen, höhere Kosten bei den Kunden aus der Getränkeindustrie und die wirtschaftliche Unsicherheit. Die Aktie fiel an diesem Tag zeitweise um fast 9 Prozent auf 105 Euro.

Auch die Ziele für 2028 sind kleiner geworden. Der Umsatz soll dann 6,0 bis 6,2 Milliarden Euro erreichen, die EBITDA-Marge 11 bis 12 Prozent. Bisher lag die Obergrenze bei der Marge bei 13 Prozent.