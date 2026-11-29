Kroger geht nach Angaben von Yahoo Finance mit stabiler Ertragskraft, aber schwächeren Vergleichsumsätzen in den Bericht. Der Konzern steckt mitten in einem großen Umbau. Er setzt stärker auf niedrigere Preise, den Onlinehandel und Eigenmarken. Für die Aktionäre gab es zuletzt ein Signal der Zuversicht: Das Management erhöhte die Dividende um elf Prozent.