Die Kroger Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 69,36 Dollar geschlossen, 0,67 Prozent unter dem Vortag. Das 52-Wochen-Hoch vom 12. März liegt bei 76,58 Dollar, das Tief vom 1. Juli bei 54,15 Dollar. Am Donnerstag, 3. Dezember, legt der Supermarktkonzern vor US-Börsenbeginn die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Bewegung von 6,2 Prozent.
Kroger Aktie: Umbau, Dividende plus elf Prozent – am Donnerstag muss der Supermarktriese liefern
Die Kroger Aktie schließt bei 69,36 Dollar. Am 3. Dezember legt der größte US-Supermarktbetreiber Zahlen vor. Eine Schweizer Großbank hat ihren Zielwert gerade angehoben.
The Kroger Co. · ISIN: US5010441013 · WKN: 851544 · Handelssymbol: KOG · US-Handelssymbol: KR
Die Lage
Stabiler Gewinn, schwächere Vergleichsumsätze
Kroger geht nach Angaben von Yahoo Finance mit stabiler Ertragskraft, aber schwächeren Vergleichsumsätzen in den Bericht. Der Konzern steckt mitten in einem großen Umbau. Er setzt stärker auf niedrigere Preise, den Onlinehandel und Eigenmarken. Für die Aktionäre gab es zuletzt ein Signal der Zuversicht: Das Management erhöhte die Dividende um elf Prozent.
Die Analysten sind leicht optimistischer geworden. Ein Konsens von 1,04 Dollar Gewinn je Aktie steht laut TipRanks einem Vorjahreswert von 94 Cent gegenüber.
Kroger kauft sich mit niedrigeren Preisen Kunden zurück. Die Frage ist, wie viel Marge das kostet.
Die Stimmen
Eine Großbank hebt das Ziel
Die Schweizer Großbank UBS hob ihren Zielwert für die Kroger Aktie am 27. November von 66 auf 72 Dollar an. Die Einstufung geht aus der Meldung nicht hervor. Den Konsens der Analysten beschreibt TipRanks als „Moderate Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS
Häufige Fragen zur Kroger Aktie
Wann legt Kroger Zahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn.
Wie hoch ist die Dividende?
1,56 Dollar im Jahr, das entspricht 2,25 Prozent Rendite.
Was erwarten Analysten?
Rund 1,04 Dollar Gewinn je Aktie.
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