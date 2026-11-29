Für die Kroger Aktie wird der Donnerstag zum ersten großen Zeugnistag unter neuer Führung. Am 3. Dezember legt Amerikas größte Supermarktkette vor dem US-Börsenstart die Kroger Quartalszahlen zum dritten Quartal vor. Die Ausgangslage ist widersprüchlich: Der Gewinn wächst, die Kasse ist voll, das Onlinegeschäft boomt. Doch im Kerngeschäft, dem Verkauf von Lebensmitteln in den Filialen, ist das Wachstum fast zum Erliegen gekommen. Im September musste Vorstandschef Greg Foran deshalb die Umsatzprognose für das Gesamtjahr kappen. Anfang November kostete die Aktie rund 68 Dollar.
Kroger Aktie: Umsatzwachstum von 3,4 auf 0,2 Prozent eingebrochen – am Donnerstag muss der neue Chef zeigen, ob Amerikas größter Supermarkt die Wende schafft
Gemüse-Krise, gekürzte Lebensmittelhilfen, fallende Eierpreise: Bei Kroger ist das Wachstum fast zum Stillstand gekommen, die Umsatzprognose wurde gekappt. Trotzdem steigt der Gewinn. Am 3. Dezember legt der US-Lebensmittelriese die Quartalszahlen vor. Was Anleger der Kroger Aktie jetzt wissen müssen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Kroger Aktie trägt die ISIN US5010441013 und die WKN 851544. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol KOG gehandelt, in den USA unter dem Kürzel KR an der New York Stock Exchange.
Das Problem
Warum Krogers Wachstum fast verschwunden ist
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Fläche ohne Benzin nur noch um 0,2 Prozent – nach 3,4 Prozent ein Jahr zuvor.
Die Gründe sind vielfältig. Rund 1,4 Prozentpunkte kostete allein die Senkung von Arzneimittelpreisen durch das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung, die das Apothekengeschäft trifft. Gegen Ende des Quartals verunsicherte ein Ausbruch des Darmparasiten Cyclospora die Kunden, die daraufhin weniger frisches Obst und Gemüse kauften – das kostete laut Foran rund einen Drittelprozentpunkt Wachstum. Fallende Eierpreise drückten den Umsatz um weitere 0,3 Prozentpunkte. Und schließlich sparen viele Haushalte, weil staatliche Lebensmittelhilfen gekürzt wurden und Benzin teurer ist. Kroger senkte deshalb die Jahresprognose für das Wachstum auf vergleichbarer Fläche von 1 bis 2 Prozent auf nur noch 0,2 bis 0,8 Prozent.
Kroger: Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche ohne Benzin
Prozent
Identical Sales without fuel gegenüber dem Vorjahresquartal. Q2 2026 inklusive rund 1,4 Prozentpunkten Belastung durch den Inflation Reduction Act.
Quelle: Kroger, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Wachstum
|Q2 2025
|3,4
|Q3 2025
|2,6
|Q2 2026
|0,2
Die Stärken
Gewinn wächst trotzdem: was für Kroger spricht
Bemerkenswert ist, dass Kroger trotz der Umsatzschwäche mehr verdient. Im zweiten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 5 Prozent auf 1,09 Dollar und übertraf die Erwartungen. Der Gesamtumsatz kletterte auf 34,6 Milliarden Dollar. Zwei Bereiche entwickeln sich besonders stark: Der Onlinehandel wuchs um 20 Prozent und ist inzwischen profitabel, das Werbegeschäft Kroger Precision Marketing steigerte seinen Gewinn um 24 Prozent. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 5,10 bis 5,30 Dollar je Aktie bestätigte das Management, ebenso das bereinigte operative Ergebnis von 5,0 bis 5,2 Milliarden Dollar. Nach den Zahlen stieg die Kroger Aktie um 2,7 Prozent.
Es gibt noch mehr zu tun, aber ich bin zuversichtlich, dass unser Plan aufgeht, Amerikas beliebtester Lebensmittelhändler zu werden.
Die Erwartungen
Was die Kroger Quartalszahlen liefern müssen
Für das dritte Quartal rechnen Analysten laut Benzinga mit einem bereinigten Gewinn von 1,16 Dollar je Aktie nach 1,05 Dollar im Vorjahr und mit einem Umsatz von 34,6 Milliarden Dollar. Entscheidend für die Kroger Quartalszahlen wird aber eine andere Kennzahl: das Wachstum auf vergleichbarer Fläche. Im Vorjahresquartal lag es bei 2,6 Prozent. Anleger wollen sehen, ob sich der Frischebereich nach der Cyclospora-Krise erholt hat und ob Kroger die gekappte Jahresprognose halten kann. Ein weiterer Prüfstein: der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft und die Pläne für 2027.
Rückendeckung erhalten Aktionäre durch die Kapitalrückgabe: Aus dem laufenden Rückkaufprogramm stehen noch rund 800 Millionen Dollar zur Verfügung, die bis zum Ende des Geschäftsjahres eingesetzt werden sollen. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2 Prozent.
Die Szenarien
Drei Wege für die Kroger Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Die Talsohle ist erreicht
Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche zieht wieder an, der Gewinn übertrifft die Erwartungen. Dann könnte die Kroger Aktie die Rolle als defensiver Gewinner im Depot zurückgewinnen.
Szenario 2: Gewinn ja, Wachstum nein
Kroger liefert beim Gewinn, das Umsatzwachstum bleibt aber schwach. Die Aktie dürfte kaum reagieren, Anleger warten auf die Strategie für 2027.
Szenario 3: Erneute Prognosesenkung
Kroger muss die Jahresziele erneut senken. Dann droht ein deutlicher Rückschlag.
Häufige Fragen zur Kroger Aktie
Wann legt Kroger die Quartalszahlen vor?
Erwartet am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn.
Was erwarten Analysten?
Einen bereinigten Gewinn von rund 1,16 Dollar je Aktie und einen Umsatz von rund 34,6 Milliarden Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Kroger Aktie?
ISIN US5010441013, WKN 851544, deutsches Handelssymbol KOG, US-Handelssymbol KR an der NYSE. Die zum Vergleich genannte Walmart Aktie hat die ISIN US9311421039, das deutsche Handelssymbol WMT und das US-Handelssymbol WMT an der Nasdaq.
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