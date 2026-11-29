Für das dritte Quartal rechnen Analysten laut Benzinga mit einem bereinigten Gewinn von 1,16 Dollar je Aktie nach 1,05 Dollar im Vorjahr und mit einem Umsatz von 34,6 Milliarden Dollar. Entscheidend für die Kroger Quartalszahlen wird aber eine andere Kennzahl: das Wachstum auf vergleichbarer Fläche. Im Vorjahresquartal lag es bei 2,6 Prozent. Anleger wollen sehen, ob sich der Frischebereich nach der Cyclospora-Krise erholt hat und ob Kroger die gekappte Jahresprognose halten kann. Ein weiterer Prüfstein: der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft und die Pläne für 2027.