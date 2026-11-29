Der Umsatz stieg um 35,7 Prozent auf 471,8 Millionen Dollar, aus eigener Kraft um 23,2 Prozent. Auf jeden Dollar Umsatz kamen 2,20 Dollar an neuen Bestellungen. Der Auftragsbestand wuchs binnen drei Monaten von 2,08 auf 2,65 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte von 14 auf 24 Cent zu.

Unter dem Strich blieb davon nichts: Nach den US-Bilanzregeln stand ein Verlust von 0,2 Millionen Dollar. Und ausgerechnet die Drohnensparte, wegen der viele Anleger die Kratos Aktie halten, schrumpfte. Sie setzte 74,6 Millionen Dollar um nach 87,2 Millionen im Vorjahr, als eine Lieferung von Valkyrie-Drohnen ins Ausland den Vergleichswert angehoben hatte.