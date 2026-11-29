Selten klaffen Geschäft und Börse so weit auseinander wie bei Kratos Defense & Security Solutions. Das Unternehmen aus San Diego hat im dritten Quartal mehr Aufträge eingesammelt als je zuvor. Die Kratos Aktie schloss am 20. November dennoch bei 26,89 Dollar und damit nur wenige Cent über ihrem 52-Wochen-Tief. Vom Hoch bei 134 Dollar ist das ein Abstand von rund 80 Prozent. Einer von beiden irrt: der Markt oder das Auftragsbuch.
Kratos Aktie: Auftragsbuch auf Rekord, Kurs am Jahrestief – wer hat hier recht?
Kratos meldet Bestellungen von mehr als einer Milliarde Dollar in einem Quartal und einen Rekord-Auftragsbestand von 2,65 Milliarden Dollar. Die Kratos Aktie hat seit ihrem Hoch dennoch rund 80 Prozent verloren. Die große Analyse: Valkyrie-Serienauftrag, Prognose für 2027 und der Punkt, an dem die Börse zweifelt – das Geld.
Die Stammdaten für Anleger: Die Kratos Aktie hat die ISIN US50077B2079 und die WKN A0YAND. An der Nasdaq lautet das US-Handelssymbol KTOS, an deutschen Börsen das Handelssymbol WF5A.
Die Zahlen
Ein Quartal, zwei Lesarten
Auf den ersten Blick ist an den Zahlen vom 5. November wenig auszusetzen.
Der Umsatz stieg um 35,7 Prozent auf 471,8 Millionen Dollar, aus eigener Kraft um 23,2 Prozent. Auf jeden Dollar Umsatz kamen 2,20 Dollar an neuen Bestellungen. Der Auftragsbestand wuchs binnen drei Monaten von 2,08 auf 2,65 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte von 14 auf 24 Cent zu.
Unter dem Strich blieb davon nichts: Nach den US-Bilanzregeln stand ein Verlust von 0,2 Millionen Dollar. Und ausgerechnet die Drohnensparte, wegen der viele Anleger die Kratos Aktie halten, schrumpfte. Sie setzte 74,6 Millionen Dollar um nach 87,2 Millionen im Vorjahr, als eine Lieferung von Valkyrie-Drohnen ins Ausland den Vergleichswert angehoben hatte.
Kratos: Auftragsbestand
Mrd. Dollar
Quelle: Kratos, Quartalsberichte 2026
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Auftragsbestand
|Ende 2. Quartal
|2,08
|Ende 3. Quartal
|2,65
Die Drohne
Valkyrie geht in Serie: die wichtigste Nachricht stand im Kleingedruckten
Die Kampfdrohne XQ-58 Valkyrie soll bemannte Jets begleiten und kostet nur einen Bruchteil eines Kampfflugzeugs. Seit 2019 fliegt sie als Erprobungsträger. Nun meldet Kratos den ersten Auftrag für eine Kleinserie, in der Branche „Low-Rate Initial Production“ genannt. Den Kunden nennt das Unternehmen nicht. Die Umsätze daraus sollen ab dem vierten Quartal anlaufen, weitere Aufträge erwartet das Management 2027.
Daneben baut Kratos sein Triebwerksgeschäft aus. 2027 sollen 3.000 kleine Strahltriebwerke entstehen, wie sie in Marschflugkörpern und Drohnen stecken. Die Fertigung der Zieldrohne Firejet soll sich bis Ende 2027 etwa verdreifachen.
Der Haken
Woran die Börse wirklich zweifelt
Wachstum kostet Geld – und Kratos verbrennt es.
Mittelabfluss bis 2029
Im dritten Quartal flossen 29,4 Millionen Dollar ab. Für 2026 plant Kratos einen Abfluss von 110 bis 120 Millionen Dollar. Mit einem positiven freien Mittelzufluss rechnet das Management laut dem Analysedienst Earnings Whispers erst 2029.
Verwässerung
Kratos hat 2026 rund 1,35 Milliarden Dollar über neue Aktien eingenommen. Die Zahl der Aktien stieg auf 188,8 Millionen nach 172,9 Millionen.
Vorsichtiger Ausblick
Für 2027 stellt Kratos 2,1 bis 2,2 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Das lag laut Earnings Whispers unter den Markterwartungen. Das Management verweist auf den US-Haushalt, der nur per Übergangsregelung läuft.
Häufige Fragen zur Kratos Aktie
Was macht Kratos?
Kratos baut Drohnen wie die Valkyrie, Zieldrohnen, Raketen- und Hyperschalltechnik, kleine Triebwerke sowie Bodenstationen für Satelliten.
Wie hoch ist die Prognose für 2026?
Kratos erwartet 1,78 bis 1,81 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von 176 bis 180 Millionen Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Kratos Aktie?
ISIN US50077B2079, WKN A0YAND, Nasdaq-Symbol KTOS.
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