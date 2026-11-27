Die Korea-Investment-Holdings-Aktie (ISIN: KR7071050009, KRX-Kürzel: 071050) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier der Finanzholding schloss in Seoul bei 143.000 Won und damit 13,49 Prozent über dem Vortag.
Korea-Investment-Holdings-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,49 Prozent – Finanzholding mit Broker-Schub
Die Korea-Investment-Holdings-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Die Muttergesellschaft von Korea Investment & Securities steigt um 13,49 Prozent auf 143.000 Won. Die Broker-Branche gewann 11,43 Prozent.
071050071050
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|071050
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Korea Investment Holdings zweistellig steigt
Wertpapierhäuser waren die stärkste Branche des Tages. Die Finanzaufsicht will den Marktstabilisierungsfonds von 10 Billionen Won ausweiten, Anleger hoffen auf ein Ende des Verkaufsdrucks und wieder höhere Handelsumsätze. Korea Investment Holdings verdient ihr Geld vor allem über die Tochter Korea Investment & Securities, eines der größten Wertpapierhäuser des Landes. Schon am frühen Nachmittag lag die Aktie mehr als 13 Prozent im Plus. Auffällig: Die großen Bankkonzerne wie KB Financial und Shinhan gaben nach, weil sie als wichtigste Geldgeber des Fonds gelten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 3 ist die Holding niedrig bewertet.
Häufige Fragen zur Korea-Investment-Holdings-Aktie
Warum ist die Korea-Investment-Holdings-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Korea-Investment-Holdings-Aktie stieg um 13,49 Prozent auf 143.000 Won, weil die Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds die Broker antrieb.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.