Korea-Investment-Holdings-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,49 Prozent – Finanzholding mit Broker-Schub

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 2 Min.

Die Korea-Investment-Holdings-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Die Muttergesellschaft von Korea Investment & Securities steigt um 13,49 Prozent auf 143.000 Won. Die Broker-Branche gewann 11,43 Prozent.

Die Korea-Investment-Holdings-Aktie (ISIN: KR7071050009, KRX-Kürzel: 071050) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier der Finanzholding schloss in Seoul bei 143.000 Won und damit 13,49 Prozent über dem Vortag. 071050 071050 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 071050 — — — Tagesplus der Korea-Investment-Holdings-Aktie +13,49 % Schlusskurs in Seoul 143.000 KRW Branchenindex der Wertpapierhäuser +11,43 % Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,96 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Korea Investment Holdings zweistellig steigt Wertpapierhäuser waren die stärkste Branche des Tages. Die Finanzaufsicht will den Marktstabilisierungsfonds von 10 Billionen Won ausweiten, Anleger hoffen auf ein Ende des Verkaufsdrucks und wieder höhere Handelsumsätze. Korea Investment Holdings verdient ihr Geld vor allem über die Tochter Korea Investment & Securities, eines der größten Wertpapierhäuser des Landes. Schon am frühen Nachmittag lag die Aktie mehr als 13 Prozent im Plus. Auffällig: Die großen Bankkonzerne wie KB Financial und Shinhan gaben nach, weil sie als wichtigste Geldgeber des Fonds gelten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 3 ist die Holding niedrig bewertet. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Abhängigkeit vom Markt: Dreht der KOSPI wieder, leiden Broker zuerst.

Sinkende Umsätze: Marktbeobachter erwarten 2027 geringere Handelsumsätze.

Zweifel am Trend: Analysten halten es für zu früh, von einer Wende zu sprechen. Häufige Fragen zur Korea-Investment-Holdings-Aktie Warum ist die Korea-Investment-Holdings-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Korea-Investment-Holdings-Aktie stieg um 13,49 Prozent auf 143.000 Won, weil die Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds die Broker antrieb. Fazit: Günstig bewertet, marktabhängig Die Korea-Investment-Holdings-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Der Anstieg folgt der Branche. Die Bewertung ist niedrig, das Geschäft schwankt aber mit dem Aktienmarkt.

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