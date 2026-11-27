Konami-Aktie: Spielekonzern gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Konami-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,19 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Konami-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,19 Prozent auf 173,10 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. Nikkei 225 Verlierer Warum die Konami-Aktie nachgibt Einen konkreten Anlass für das Minus der Konami-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Papier ist zuletzt stark gelaufen: Am 30. Oktober war es um über 18 Prozent gesprungen. Nach einem solchen Anstieg sind Gewinnmitnahmen denkbar, ein Beleg dafür liegt nicht vor. Konami-Aktie bei comdirect am Morgen -3,19 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Die Konami-Aktie steht nach ihrem Sprung Ende Oktober hoch im Kurs und reagiert empfindlich auf Stimmungswechsel. Als Nikkei 225 Verlierer liegt die Konami-Aktie heute gegen den Trend.

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