Die Konami-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,19 Prozent auf 173,10 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Konami-Aktie: Spielekonzern gibt nach
Die Konami-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,19 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
Nikkei 225 Verlierer
Warum die Konami-Aktie nachgibt
Einen konkreten Anlass für das Minus der Konami-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Papier ist zuletzt stark gelaufen: Am 30. Oktober war es um über 18 Prozent gesprungen. Nach einem solchen Anstieg sind Gewinnmitnahmen denkbar, ein Beleg dafür liegt nicht vor.
Als Nikkei 225 Verlierer liegt die Konami-Aktie heute gegen den Trend.
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