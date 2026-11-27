Komatsu-Aktie: Baumaschinenhersteller gehört zu den Nikkei-Gewinnern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Komatsu-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,92 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Komatsu-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,92 Prozent auf 33,90 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. Nikkei 225 Gewinner Warum die Komatsu-Aktie anzieht Einen konkreten Anlass für den Anstieg der Komatsu-Aktie habe ich nicht belegen können. Der Baumaschinenhersteller war bereits am 25. September mit einem Plus von 5,2 Prozent an der Spitze der Nikkei-Gewinner gestanden. Komatsu-Aktie bei comdirect am Morgen +4,92 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Baumaschinenwerte hängen an der globalen Konjunktur. Als Nikkei 225 Gewinner profitiert die Komatsu-Aktie von der Kauflaune.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.