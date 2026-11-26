Wenn der Chef selbst Millionen investiert, horchen Anleger auf. Don Burnette, Gründer und Vorstandschef von Kodiak AI, kaufte am 24. November zwei Millionen Aktien zu durchschnittlich 1,11 Dollar, zusammen rund 2,21 Millionen Dollar. Es war sein erster Kauf am offenen Markt. Die Kodiak AI Aktie gehört seitdem zu den heißesten Werten in den Börsenforen und legte zeitweise um 8 Prozent zu.
Kodiak AI Aktie: Chef kauft für 2,2 Millionen Dollar zu, ARK steigt ein – Comeback-Signal nach 90 Prozent Absturz?
Vom Hoch bei über 11 Dollar auf knapp über einen Dollar: Kodiak AI ist einer der tiefsten Fälle unter den Robotaxi- und Roboter-Lkw-Werten. Jetzt kauft Vorstandschef Don Burnette zwei Millionen Aktien, Cathie Woods ARK greift ebenfalls zu. Die große Analyse: was hinter den Käufen steckt und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Kodiak AI Aktie wird in den USA unter dem US-Handelssymbol KDK an der Nasdaq gehandelt. Das Unternehmen kam über eine Fusion mit einer Börsenmantelgesellschaft an die Börse. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
Die Käufer
Insider und Cathie Wood
Burnette ist nicht der Einzige, der zugreift. Auch ARK Invest, die Fondsgesellschaft von Cathie Wood, kaufte rund 506.000 Aktien. ARK gilt als einer der bekanntesten Investoren in Zukunftstechnologien, liegt mit seinen Wetten aber nicht immer richtig. Für die Kodiak AI Aktie sind beide Käufe dennoch ein Signal, dass erfahrene Investoren den Absturz für übertrieben halten.
Insider verkaufen aus vielen Gründen. Sie kaufen meist nur aus einem: weil sie an steigende Kurse glauben.
Das Geschäft
Lkw ohne Fahrer
Kodiak entwickelt Software und Sensoren, mit denen Lastwagen ohne Fahrer unterwegs sind. Die Fahrzeuge sind bereits in Texas im Einsatz, unter anderem im Rohstofftransport. Der Markt für autonome Lkw gilt als riesig, weil Fahrer in den USA knapp sind. Bis die Technik in großem Stil Geld verdient, dürfte es allerdings noch dauern.
Die Aktie hat eine wilde Fahrt hinter sich. In den vergangenen 52 Wochen schwankte sie zwischen 0,95 und 11,35 Dollar. Die US-Bank Citi nennt ein Kursziel von 7 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Knapp 10 Prozent der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was für starke Ausschläge in beide Richtungen sorgen kann.
Häufige Fragen zur Kodiak AI Aktie
Warum ist die Kodiak AI Aktie gefragt?
CEO Don Burnette kaufte zwei Millionen Aktien für rund 2,21 Millionen Dollar, auch ARK Invest stieg ein.
Was macht Kodiak AI?
Kodiak entwickelt Technik für Lastwagen, die ohne Fahrer unterwegs sind.
Was sagen Analysten?
Citi nennt ein Kursziel von 7 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Unter welchem Symbol wird die Kodiak AI Aktie gehandelt?
In den USA unter dem US-Handelssymbol KDK an der Nasdaq.
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