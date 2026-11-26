Warum ist die Kodiak AI Aktie gefragt?

CEO Don Burnette kaufte zwei Millionen Aktien für rund 2,21 Millionen Dollar, auch ARK Invest stieg ein.

Was macht Kodiak AI?

Kodiak entwickelt Technik für Lastwagen, die ohne Fahrer unterwegs sind.

Was sagen Analysten?

Citi nennt ein Kursziel von 7 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Unter welchem Symbol wird die Kodiak AI Aktie gehandelt?

In den USA unter dem US-Handelssymbol KDK an der Nasdaq.