Koas-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 1,91 Prozent – Möbelhersteller kämpft um seine Börsennotierung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 2 Min.

Die Koas-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Büromöbelhersteller fällt um 1,91 Prozent auf 772 Won. Die Börse führt den Titel wegen zu geringen Börsenwerts als Problemfall.

Die Koas-Aktie (ISIN: KR7071950000, KRX-Kürzel: 071950) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Büromöbelherstellers schloss in Seoul bei 772 Won, ein Minus von 1,91 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 787 Won. Am Donnerstag war die Aktie noch um 5,64 Prozent gestiegen. 071950 071950 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 071950 — — — Tagesminus der Koas-Aktie -1,91 % Schlusskurs in Seoul 772 KRW Börsenwert 8,4 Mio. USD Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Vortag laut kokstock Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Koas gegen den Markt fällt Bei Koas geht es weniger um den Tag als um die Lage des Unternehmens. Die Korea Exchange hat die Aktie am 30. Oktober wegen zu geringen Börsenwerts vorübergehend vom Handel ausgesetzt und als Verwaltungswert eingestuft, eine Kategorie für Unternehmen, die Zulassungsanforderungen nicht mehr erfüllen. Im Oktober und am 19. November folgten Beobachtungsmaßnahmen, weil sich der Handel auf wenige Konten konzentrierte. Der Kurs schwankt entsprechend stark: Nach dem Anstieg vom Donnerstag folgten am Freitag Gewinnmitnahmen. Das Unternehmen schreibt Verluste. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Sonderstatus: Bleibt der Börsenwert zu niedrig, drohen weitere Maßnahmen der Börse.

Verluste: Der Gewinn je Aktie war in den letzten zwölf Monaten negativ.

Pennystock: Bei Kursen unter 1.000 Won sind die Ausschläge groß. Häufige Fragen zur Koas-Aktie Warum ist die Koas-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Koas-Aktie fiel um 1,91 Prozent auf 772 Won. Nach dem Anstieg vom Vortag nahmen Anleger Gewinne mit, die Aktie steht zudem unter Sonderbeobachtung der Börse. Fazit: Hohes Risiko bei kleinem Kurs Die Koas-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Wichtiger als das Tagesminus ist der Sonderstatus an der Börse. Anleger sollten das Risiko weiterer Maßnahmen kennen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.