Die Koas-Aktie (ISIN: KR7071950000, KRX-Kürzel: 071950) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Büromöbelherstellers schloss in Seoul bei 772 Won, ein Minus von 1,91 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 787 Won. Am Donnerstag war die Aktie noch um 5,64 Prozent gestiegen.
Koas-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 1,91 Prozent – Möbelhersteller kämpft um seine Börsennotierung
Die Koas-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Büromöbelhersteller fällt um 1,91 Prozent auf 772 Won. Die Börse führt den Titel wegen zu geringen Börsenwerts als Problemfall.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Koas gegen den Markt fällt
Bei Koas geht es weniger um den Tag als um die Lage des Unternehmens. Die Korea Exchange hat die Aktie am 30. Oktober wegen zu geringen Börsenwerts vorübergehend vom Handel ausgesetzt und als Verwaltungswert eingestuft, eine Kategorie für Unternehmen, die Zulassungsanforderungen nicht mehr erfüllen. Im Oktober und am 19. November folgten Beobachtungsmaßnahmen, weil sich der Handel auf wenige Konten konzentrierte. Der Kurs schwankt entsprechend stark: Nach dem Anstieg vom Donnerstag folgten am Freitag Gewinnmitnahmen. Das Unternehmen schreibt Verluste.
Häufige Fragen zur Koas-Aktie
Warum ist die Koas-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Koas-Aktie fiel um 1,91 Prozent auf 772 Won. Nach dem Anstieg vom Vortag nahmen Anleger Gewinne mit, die Aktie steht zudem unter Sonderbeobachtung der Börse.
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