Die Knorr-Bremse Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 96,45 Euro geschlossen, ein Plus von 2,17 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Knorr-Bremse Aktie 6,81 Prozent. Nutzfahrzeugwerte waren in dieser Woche gefragt, die Marke von 100 Euro ist nur noch 3,55 Euro entfernt.
Knorr-Bremse Aktie: Plus 6,8 Prozent in einer Woche – nimmt der Bremsenspezialist jetzt Kurs auf 100 Euro?
Die Knorr-Bremse Aktie schließt die Woche bei 96,45 Euro und gehört zu den stärksten Werten im MDAX. Nach einem Quartal mit zwei Gesichtern erwartet der Münchner Konzern Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Prognose. Ein Schwachpunkt bleibt die Bahnsparte.
Knorr-Bremse AG · ISIN: DE000KBX1006 · WKN: KBX100 · Handelssymbol: KBX (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): KNRRY
Die Zahlen
Mehr Gewinn, weniger Bahnaufträge
Im dritten Quartal steigerte Knorr-Bremse den Umsatz um 9 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Das operative EBIT stieg um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro, die Marge von 13,3 auf 14,6 Prozent. Der Free Cashflow legte um knapp 50 Prozent auf 238 Millionen Euro zu.
Die Kehrseite: Umsatz und Gewinn je Aktie lagen leicht unter den Markterwartungen, und der Auftragseingang der Bahnsparte sank um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern dort eine teilweise Erholung auf rund 1,2 Milliarden Euro. Das Bahngeschäft schwankt traditionell stark von Quartal zu Quartal. Der Auftragsbestand von 7,9 Milliarden Euro gibt eine solide Basis für 2027.
Für das Gesamtjahr rechnet Knorr-Bremse nun mit Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Die operative EBIT-Marge soll unverändert bei 14 bis 14,5 Prozent liegen.
Knorr-Bremse verdient mehr an jedem Euro Umsatz. Die Börse schaut aber auf die Bahnaufträge, und die müssen im vierten Quartal zurückkommen.
Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie
Wo hat die Knorr-Bremse Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 96,45 Euro, ein Plus von 2,17 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Spannen, eine operative EBIT-Marge von 14 bis 14,5 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000KBX1006, WKN KBX100, Handelssymbol KBX.
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