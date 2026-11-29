Im dritten Quartal steigerte Knorr-Bremse den Umsatz um 9 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Das operative EBIT stieg um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro, die Marge von 13,3 auf 14,6 Prozent. Der Free Cashflow legte um knapp 50 Prozent auf 238 Millionen Euro zu.

Die Kehrseite: Umsatz und Gewinn je Aktie lagen leicht unter den Markterwartungen, und der Auftragseingang der Bahnsparte sank um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern dort eine teilweise Erholung auf rund 1,2 Milliarden Euro. Das Bahngeschäft schwankt traditionell stark von Quartal zu Quartal. Der Auftragsbestand von 7,9 Milliarden Euro gibt eine solide Basis für 2027.

Für das Gesamtjahr rechnet Knorr-Bremse nun mit Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Die operative EBIT-Marge soll unverändert bei 14 bis 14,5 Prozent liegen.