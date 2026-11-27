Knorr-Bremse Aktie: Wieder über 96 Euro – der Bremsenspezialist ist MDAX Gewinner, Lkw-Werte ziehen mit

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Knorr-Bremse Aktie steigt am Freitag um 2,17 Prozent auf 96,45 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Nutzfahrzeugwerte sind gefragt. Der Münchner Konzern sieht Umsatz und Free Cashflow 2026 am oberen Ende der Prognose.

Die Knorr-Bremse Aktie legt zum Wochenschluss zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Bremsenspezialisten bei 96,45 Euro, ein Plus von 2,05 Euro oder 2,17 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 94,40 Euro. Damit gehört Knorr-Bremse am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Knorr-Bremse Aktie am Abend 96,45 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,17 % operative EBIT-Marge im dritten Quartal 14,6 % Kursziel der UBS 123 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:38 Uhr; Knorr-Bremse; UBS Der Auslöser Warum die Knorr-Bremse Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Knorr-Bremse profitiert vom Interesse an Auto- und Nutzfahrzeugwerten, die laut Marktberichten zum Wochenschluss gesucht blieben. JPMorgan setzt in seinem Ausblick für 2027 vor allem auf Lkw-Hersteller, auch die VW-Lkw-Tochter Traton legte am Freitag zu. Als Lieferant von Bremssystemen für Nutzfahrzeuge hängt Knorr-Bremse mit seiner Truck-Sparte direkt an dieser Branche. Die Fundamentaldaten Starkes Quartal, schwache Bahn-Aufträge Im dritten Quartal setzte Knorr-Bremse 2,05 Milliarden Euro um, die operative EBIT-Marge lag bei 14,6 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen. Der Auftragseingang im Bahngeschäft blieb dagegen schwächer. Die UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 123 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Strategisch setzt Knorr-Bremse auf Indien: Nahe Chennai entsteht für rund 200 Millionen Euro ein Werk für Bahn- und Transporttechnik, das 2027 den Betrieb aufnehmen soll. Was für die Knorr-Bremse Aktie sprechen könnte Hohe operative Marge

Prognose am oberen Ende

Wachstum in Indien Was Anleger bedenken sollten Schwache Aufträge im Bahngeschäft

Zyklisches Lkw-Geschäft

Kein eigener Auslöser Einordnung der Redaktion: Die Knorr-Bremse Aktie ist MDAX Gewinner im Windschatten der Lkw-Werte. Die starke Marge gibt der Aktie Rückhalt. FAQ Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie Warum steigt die Knorr-Bremse Aktie heute?

Auto- und Nutzfahrzeugwerte sind gefragt, Knorr-Bremse profitiert über die Truck-Sparte. Was erwartet Knorr-Bremse für 2026?

Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Knorr-Bremse Aktie?

ISIN DE000KBX1006, WKN KBX100. Handelssymbol an deutschen Börsen: KBX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Knorr-Bremse Aktie Die Knorr-Bremse Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steht wieder über 96 Euro. Die Lkw-Werte ziehen den Bremsenspezialisten mit.

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