Die Knorr-Bremse Aktie legt zum Wochenschluss zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Bremsenspezialisten bei 96,45 Euro, ein Plus von 2,05 Euro oder 2,17 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 94,40 Euro. Damit gehört Knorr-Bremse am Abend zu den MDAX Gewinnern.
Knorr-Bremse Aktie: Wieder über 96 Euro – der Bremsenspezialist ist MDAX Gewinner, Lkw-Werte ziehen mit
Die Knorr-Bremse Aktie steigt am Freitag um 2,17 Prozent auf 96,45 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Nutzfahrzeugwerte sind gefragt. Der Münchner Konzern sieht Umsatz und Free Cashflow 2026 am oberen Ende der Prognose.
Der Auslöser
Warum die Knorr-Bremse Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Knorr-Bremse profitiert vom Interesse an Auto- und Nutzfahrzeugwerten, die laut Marktberichten zum Wochenschluss gesucht blieben. JPMorgan setzt in seinem Ausblick für 2027 vor allem auf Lkw-Hersteller, auch die VW-Lkw-Tochter Traton legte am Freitag zu. Als Lieferant von Bremssystemen für Nutzfahrzeuge hängt Knorr-Bremse mit seiner Truck-Sparte direkt an dieser Branche.
Die Fundamentaldaten
Starkes Quartal, schwache Bahn-Aufträge
Im dritten Quartal setzte Knorr-Bremse 2,05 Milliarden Euro um, die operative EBIT-Marge lag bei 14,6 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen. Der Auftragseingang im Bahngeschäft blieb dagegen schwächer. Die UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 123 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Strategisch setzt Knorr-Bremse auf Indien: Nahe Chennai entsteht für rund 200 Millionen Euro ein Werk für Bahn- und Transporttechnik, das 2027 den Betrieb aufnehmen soll.
Einordnung der Redaktion: Die Knorr-Bremse Aktie ist MDAX Gewinner im Windschatten der Lkw-Werte. Die starke Marge gibt der Aktie Rückhalt.
FAQ
Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie
Warum steigt die Knorr-Bremse Aktie heute?
Auto- und Nutzfahrzeugwerte sind gefragt, Knorr-Bremse profitiert über die Truck-Sparte.
Was erwartet Knorr-Bremse für 2026?
Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Knorr-Bremse Aktie?
ISIN DE000KBX1006, WKN KBX100. Handelssymbol an deutschen Börsen: KBX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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