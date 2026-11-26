Der Bundestag beschloss das Beitragssatzstabilisierungsgesetz am 10. Juli, der Bundesrat stimmte zu. Es bremst Ausgaben bei Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharma, erhöht Arzneimittel-Zuzahlungen auf 7,50 bis 15 Euro statt 5 bis 10 Euro und senkt den Bundeszuschuss 2027 um 1,35 Milliarden auf 13,15 Milliarden Euro. Das Sparziel für 2027 beziffert die Apotheken Umschau auf 18,8 Milliarden Euro, die Bundesregierung laut cash-online auf 16,3 Milliarden Euro; die Abgrenzungen unterscheiden sich. Auf Änderungsanträge der Koalition gehen nach cash-online unter anderem rund 550 Millionen Euro im Jahr mehr für Kliniken und ein von 7 auf 15,5 Prozent erhöhter Herstellerabschlag auf patentgeschützte Arzneimittel ab 1. Januar 2027 zurück.

Die Positionen sind kontrovers: Die Barmer warnte vor Aufweichung und neuen ausgabentreibenden Maßnahmen zulasten der Beitragszahler, der GKV-Spitzenverband nannte Nachbesserungen richtig, aber nicht ausreichend. Die Opposition kritisiert, das Gesetz verschone Kostentreiber. Die Kliniken warnen laut Umfrage vor einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen.