Die KLA Aktie (US-Handelssymbol: KLAC) zählt mit plus 11,03 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 4,96 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 8,33 Prozent.
KLA Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Chipausrüster legt kräftig zu
Die KLA Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 11,03 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 8,33 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die KLA Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die KLA Aktie erholt sich mit den Chipwerten. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie den größten Teil des Monatsverlusts aufgeholt.
Häufige Fragen zur KLA Aktie
Warum ist die KLA Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die KLA Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 11,03 Prozent bis Freitagabend.
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