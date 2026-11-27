Kiwoom-Securities-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 14,22 Prozent – Online-Broker so günstig wie vor der Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 2 Min.

Die Kiwoom-Securities-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der führende Online-Broker steigt um 14,22 Prozent auf 233.000 Won. Neben der Hoffnung auf den Marktstabilisierungsfonds half eine Studie, die auf die niedrige Bewertung verweist.

Die Kiwoom-Securities-Aktie (ISIN: KR7039490008, KRX-Kürzel: 039490) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des größten koreanischen Online-Brokers schloss in Seoul bei 233.000 Won, ein Plus von 14,22 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 204.000 Won. 039490 039490 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 039490 — — — Tagesplus der Kiwoom-Securities-Aktie +14,22 % Schlusskurs in Seoul 233.000 KRW Kurs-Buchwert-Verhältnis vor dem Kurssprung 0,6 Branchenindex der Wertpapierhäuser +11,43 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026; Bewertung laut Heungkuk Securities Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Kiwoom Securities gleich doppelt profitiert Zwei Dinge kamen zusammen. Erstens zog die ganze Branche an, weil die Finanzaufsicht den Marktstabilisierungsfonds ausweiten will und Anleger auf ein Ende des Verkaufsdrucks hoffen. Zweitens verwies eine am Freitag veröffentlichte Studie von Heungkuk Securities auf die Bewertung: Die Aktie sei auf das Niveau vom August 2025 zurückgefallen, also vor Beginn der großen Rally, und werde nur noch mit dem 0,6-Fachen des Buchwerts gehandelt. Die Sorge um sinkende Handelsumsätze sei damit weitgehend eingepreist, die Dividendenrendite liege bei rund 8 Prozent. Kiwoom lebt wie kein anderer großer Broker vom Geschäft mit Privatanlegern. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Sinkende Umsätze: Derselbe Analyst erwartet, dass Kiwoom auch 2027 unter geringeren Handelsumsätzen leidet.

Privatanleger: Sie verkauften am Freitag netto Aktien für 1,77 Billionen Won.

Zweifel am Trend: Die Erholung des KOSPI ist noch keine bestätigte Wende. Häufige Fragen zur Kiwoom-Securities-Aktie Warum ist die Kiwoom-Securities-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Kiwoom-Securities-Aktie stieg um 14,22 Prozent auf 233.000 Won. Die Broker-Branche profitierte von der Hoffnung auf den Marktstabilisierungsfonds, dazu kam eine Studie zur niedrigen Bewertung. Fazit: Hebel auf den Privatanleger Die Kiwoom-Securities-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Sie ist günstig bewertet, hängt aber stark an den Handelsumsätzen der Privatanleger. Bleiben diese schwach, fehlt der Ertrag.

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