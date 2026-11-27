Die Kioxia-Aktie zählt zu den Nikkei 225 Gewinnern: Der Speicherchip-Hersteller legt laut comdirect am Morgen um 7,05 Prozent auf 48,495 Euro zu. Nach Angaben von Trading Economics schloss die Kioxia-Aktie in Tokio sogar 8,9 Prozent höher. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Kioxia-Aktie: Speicherchip-Spezialist springt mit dem KI-Rebound
Die Kioxia-Aktie gehört im Nikkei 225 zu den Gewinnern, weil Anleger nach dem KI-Ausverkauf wieder Chip-Werte kaufen.
Nikkei 225 Gewinner
Warum die Kioxia-Aktie gefragt ist
Anleger kehren laut Trading Economics zu den zuletzt stark verkauften KI-Werten zurück. Kioxia produziert Flash-Speicher, der in Rechenzentren gefragt ist, und reagiert deshalb besonders empfindlich auf die KI-Stimmung. Schon am Dienstag hatten Nvidia-nahe Werte nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang kräftig angezogen.
Der Nikkei 225 Gewinner Kioxia zeigt, wie stark Chipwerte den Leitindex bewegen.
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