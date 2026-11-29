Die KION Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 31,04 Euro geschlossen, ein Plus von 3,26 Prozent. Am Donnerstag lag der Schlusskurs bei 30,06 Euro. Auf Wochensicht gewinnt die KION Aktie 6,30 Prozent. Im November hatte sie auf Xetra mit 28,96 Euro ein Zwölfmonatstief markiert.
KION Aktie: Barclays stuft ab, der Kurs steigt trotzdem – Wochenplus von 6,3 Prozent
Die KION Aktie schließt am Freitag bei 31,04 Euro, ein Plus von 3,26 Prozent. Einen Tag zuvor hatte Barclays den Gabelstaplerkonzern auf Equal Weight abgestuft und den Zielwert auf 32 Euro gesenkt. Auf Wochensicht gewinnt das Papier 6,30 Prozent.
KION GROUP AG · ISIN: DE000KGX8881 · WKN: KGX888 · Handelssymbol: KGX (Xetra)
Die Abstufung
Barclays wird vorsichtiger
Barclays hat die KION Aktie am Donnerstag, 26. November, von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und den Zielwert von 46 auf 32 Euro gesenkt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Anfang November hatte KION den Umsatzausblick für 2026 auf 11,45 bis 11,75 Milliarden Euro gesenkt, nach zuvor 11,5 bis 12 Milliarden Euro. Als Grund nannte der Konzern die schwächere Entwicklung des Auftragseingangs bei Gabelstaplern. Das Automationsgeschäft wächst dagegen deutlich.
Die Abstufung kam spät. Viel Skepsis war in der KION Aktie nach dem Rutsch auf das Zwölfmonatstief schon eingepreist.
Häufige Fragen zur KION Aktie
Wo hat die KION Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 31,04 Euro, 3,26 Prozent im Plus.
Was hat Barclays entschieden?
Die Bank stufte auf „Equal Weight“ ab und senkte den Zielwert von 46 auf 32 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888, Handelssymbol KGX.
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