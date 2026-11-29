Wo hat die KION Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 31,04 Euro, 3,26 Prozent im Plus.

Was hat Barclays entschieden?

Die Bank stufte auf „Equal Weight“ ab und senkte den Zielwert von 46 auf 32 Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888, Handelssymbol KGX.