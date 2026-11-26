Ein Verlierer mit Zeitstempel: Die Kingfisher-Aktie (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Symbol London: KGF, Symbol Deutschland: KFI1, US-Symbol: KGFHY) notiert im Tradegate-Handel 2,33 Prozent tiefer bei 4,532 Euro und erscheint damit unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. Der letzte Kurs dort stammt von 10:40 Uhr. In London schließt die Aktie am Abend 2,27 Prozent höher bei 382,7 Pence.
Kingfisher-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 2,3 Prozent am Vormittag auf Tradegate – in London dreht die Baumarkt-Aktie ins Plus
Die Kingfisher-Aktie steht mit einem Minus von 2,33 Prozent auf 4,532 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Der Kurs stammt allerdings vom Vormittag. An der Heimatbörse London schließt der Eigentümer von B&Q und Screwfix 2,3 Prozent höher bei 382,7 Pence. Eine Unternehmensnachricht vom Donnerstag gibt es nicht.
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CBOE UK 100 Verlierer Kingfisher
Warum die Kingfisher-Aktie auf der Verliererliste steht: Ein einzelner früher Kurs
Bei wenig gehandelten Auslandswerten kann ein einziger Abschluss am Vormittag das Tagesbild im deutschen Handel prägen. So sieht es hier aus.
Der Tradegate-Kurs von 4,532 Euro wurde am Vormittag festgestellt; danach kam dort laut Kursliste kein weiterer Abschluss zustande. Umgerechnet liegt er sehr nah am späteren Londoner Schlusskurs. Verglichen wird er jedoch mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags, und der lag höher. So wird aus einer Aktie, die in London zulegt, im deutschen Handel ein CBOE UK 100 Verlierer.
Maßgeblich ist London. Dort stieg die Kingfisher-Aktie stärker als der FTSE 100. Einzelhändler und andere konjunkturabhängige Titel gehörten zu den Gewinnern, nachdem die Sorgen um Zölle und Technologiewerte nachgelassen hatten.
Das Unternehmen
Kingfisher betreibt Baumärkte in mehreren europäischen Ländern, darunter B&Q und Screwfix in Großbritannien sowie Castorama und Brico Dépôt in Frankreich.
Britische Verbraucher
Eine Umfrage des Industrieverbands CBI zeigte am Donnerstag eine deutlich schlechtere Geschäftslage bei verbrauchernahen Dienstleistern.
Zinsen
Höhere Zinsen bremsen Umzüge und Renovierungen – und damit das Geschäft der Baumärkte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kingfisher plc
- Geschäft
- Baumärkte: B&Q, Screwfix, Castorama, Brico Dépôt
- ISIN / WKN
- GB0033195214 / 812861
- Symbol London / Deutschland / USA
- KGF / KFI1 / KGFHY
- Kurs Tradegate
- 4,532 Euro (−2,33 %), Stand 10:40 Uhr
- Kurs London
- 382,7 Pence (+2,27 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 10:40 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Kingfisher-Aktie
Warum ist die Kingfisher-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Wegen eines einzelnen Kurses vom Vormittag im deutschen Handel. In London schloss die Aktie 2,27 Prozent im Plus.
Gab es eine Unternehmensnachricht?
Für den Donnerstag ist keine bekannt.
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