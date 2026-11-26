Der Tradegate-Kurs von 4,532 Euro wurde am Vormittag festgestellt; danach kam dort laut Kursliste kein weiterer Abschluss zustande. Umgerechnet liegt er sehr nah am späteren Londoner Schlusskurs. Verglichen wird er jedoch mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags, und der lag höher. So wird aus einer Aktie, die in London zulegt, im deutschen Handel ein CBOE UK 100 Verlierer.

Maßgeblich ist London. Dort stieg die Kingfisher-Aktie stärker als der FTSE 100. Einzelhändler und andere konjunkturabhängige Titel gehörten zu den Gewinnern, nachdem die Sorgen um Zölle und Technologiewerte nachgelassen hatten.