Was ist das „Midterm-Wunder“?

Fishers Bezeichnung für die neun Monate ab dem vierten Quartal eines Zwischenwahljahres, in denen US-Aktien historisch besonders zuverlässig gestiegen sind.

Hält Fisher den Kursrutsch für einen Bärenmarkt?

Sein Haus legt sich nicht fest. Die Rückgänge in den USA sähen nach einer Korrektur aus, der Verlauf des Weltindex lasse die Frage offen.

Was rät Fisher Investments Anlegern?

Nicht aus dem Affekt zu verkaufen und nur dann zu handeln, wenn es einen Grund für einen Bärenmarkt gibt, den der Markt noch nicht kennt.

Welche Aktien hält Fisher?

Die größten gemeldeten Positionen sind Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon. Alle wurden im dritten Quartal aufgestockt.

Wer ist Ken Fisher?

Der Gründer und Verwaltungsratschef des Vermögensverwalters Fisher Investments, langjähriger Kolumnist und Autor mehrerer Börsenbücher.