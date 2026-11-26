Ken Fisher hat aus einem einfachen Muster eine Marke gemacht. In Jahren mit US-Zwischenwahlen, so der Gründer von Fisher Investments, beginnt im Oktober die verlässlichste Aufwärtsphase, die der amerikanische Aktienmarkt kennt. Er nennt sie das Midterm-Wunder. In diesem Jahr begann die Phase mit einem Rekord am 6. Oktober und setzte sich mit dem schärfsten Rückschlag seit Langem fort. Am 20. November lag der S&P 500 11,5 Prozent unter diesem Rekord. Fishers Haus rät trotzdem zum Stillhalten.
Ken Fisher versprach das „Midterm-Wunder“ – dann fiel der S&P 500 um mehr als 11 Prozent: was der Milliardär und sein 348-Milliarden-Depot jetzt sagen
Ken Fisher gehört zu den erfolgreichsten Vermögensverwaltern der USA und zu den hartnäckigsten Optimisten. Für die Monate nach den Zwischenwahlen sagte er einen der verlässlichsten Aufschwünge der Börsengeschichte voraus. Stattdessen kam die Korrektur. Seine Aussagen im Wortlaut, die Einschätzung seines Hauses vom 20. November und die größten Positionen laut Pflichtmeldung.
Die These
Stillstand als Kurstreiber: Fishers Aussagen im Wortlaut
Fishers Argument hat mit Politik zu tun und nichts mit Parteien. Entscheidend sei, dass nach Zwischenwahlen wenig beschlossen wird.
Die Aktienmärkte feiern, wenn große Gesetzesvorhaben scheitern.
Die Partei des Präsidenten verliert bei Zwischenwahlen fast immer Sitze. Danach blockieren sich Kongress und Weißes Haus gegenseitig, große Gesetze bleiben aus, und mit ihnen verschwindet ein Risiko für Unternehmen und Anleger. Fisher hält die neun Monate vom vierten Quartal eines Zwischenwahljahres bis zum folgenden Sommer deshalb für die beständigste positive Phase der US-Börsengeschichte. Am 4. November, dem Tag nach der Wahl, schien die Rechnung aufzugehen: Der Dow Jones stieg um mehr als tausend Punkte, und Fisher erklärte im Fernsehen, politischer Stillstand bringe Verlässlichkeit. Zwei Tage später sprach er dort über die Sorge vor strengeren KI-Regeln unter der neuen Mehrheit. Angst vor neuer Technik habe es auch bei Elektrizität und Traktoren gegeben, und am Ende seien mehr Arbeitsplätze entstanden als verschwunden.
Die Lage
Korrektur oder Bärenmarkt: was Fishers Haus am 20. November schrieb
Die Aktien haben ihre ruhige Phase der Jahresmitte beendet, und nicht auf angenehme Weise.
Der Kommentar stammt von der Redaktion des Hauses und nicht von Fisher persönlich. Er ordnet die Zahlen ein: Der Nasdaq Composite fiel am 5. November in den Korrekturbereich und lag zuletzt 18 Prozent unter seinem Hoch, der S&P 500 11,5 Prozent, der Weltindex MSCI World 11,1 Prozent unter seinem Höchststand vom 13. August. Korrekturen seien kurze, heftige, von der Stimmung getriebene Rückgänge von 10 bis 20 Prozent und in Aufschwüngen normal. Sie endeten oft so plötzlich, wie sie beginnen. Wer nach einem Rückgang verkaufe, riskiere, die Erholung zu verpassen.
Bemerkenswert ist, was der Kommentar nicht tut: Er gibt keine Entwarnung. Die schnellen Einbrüche bei Nasdaq und S&P 500 sähen nach einer Korrektur aus. Der langsamere, flachere Rückgang des Weltindex erinnere dagegen eher an die Art, wie frühere Bärenmärkte begannen. Die bekannten Sorgen, von der KI-Blase über große Börsengänge bis zur Führungsfrage bei Nvidia, seien in den Kursen enthalten. Handeln solle nur, wer einen Grund für einen Bärenmarkt kenne, den der Markt noch nicht eingepreist hat. Das Haus prüfe die Lage weiter.
Das Depot
Mehr von allem: die größten Positionen von Fisher Investments
Fisher Asset Management meldete zum 30. September US-Aktien im Wert von 348,3 Milliarden Dollar, rund 12,5 Milliarden mehr als ein Quartal zuvor. Die zehn größten Positionen machen etwa ein Drittel aus. Alle zehn wurden im dritten Quartal aufgestockt, also kurz vor dem Kursrutsch. Sieben davon sind Technologie-, Cloud- oder Chipwerte.
Nvidia – 21,2 Milliarden Dollar, 6,1 Prozent
Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) ist mit 92,8 Millionen Aktien die größte Position. Fisher kaufte im Quartal rund 2 Prozent dazu.
Apple – 19,5 Milliarden Dollar, 5,6 Prozent
Apple (ISIN US0378331005, US-Handelssymbol AAPL) wurde um rund 1,5 Prozent aufgestockt.
Alphabet – 14,0 Milliarden Dollar, 4,0 Prozent
Bei Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL) kamen rund 1,7 Prozent hinzu.
Microsoft – 13,9 Milliarden Dollar, 4,0 Prozent
Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT) wurde um rund 2 Prozent erhöht.
Amazon – 8,9 Milliarden Dollar, 2,5 Prozent
Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN) legte um rund 1,7 Prozent zu.
Auf Rang sieben folgt Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM) mit 8,6 Milliarden Dollar. Zugleich verkleinerte Fisher seinen Bestand an einem Indexfonds auf mittellang laufende US-Staatsanleihen um rund 22 Prozent. Das Depot war damit vor dem Rückschlag stärker auf Aktien und auf Technologie ausgerichtet als zuvor.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Apple: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL
Alphabet (A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
Häufige Fragen zu Ken Fisher und seiner Markteinschätzung
Was ist das „Midterm-Wunder“?
Fishers Bezeichnung für die neun Monate ab dem vierten Quartal eines Zwischenwahljahres, in denen US-Aktien historisch besonders zuverlässig gestiegen sind.
Hält Fisher den Kursrutsch für einen Bärenmarkt?
Sein Haus legt sich nicht fest. Die Rückgänge in den USA sähen nach einer Korrektur aus, der Verlauf des Weltindex lasse die Frage offen.
Was rät Fisher Investments Anlegern?
Nicht aus dem Affekt zu verkaufen und nur dann zu handeln, wenn es einen Grund für einen Bärenmarkt gibt, den der Markt noch nicht kennt.
Welche Aktien hält Fisher?
Die größten gemeldeten Positionen sind Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon. Alle wurden im dritten Quartal aufgestockt.
Wer ist Ken Fisher?
Der Gründer und Verwaltungsratschef des Vermögensverwalters Fisher Investments, langjähriger Kolumnist und Autor mehrerer Börsenbücher.
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